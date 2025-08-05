पत्रिकायूज़्ड कार्स
टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी अपना शोरूम

अमेरिकी ईवी दिग्गज 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में अपना दूसरा भारत शोरूम खोलेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 5, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • शोरूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित होगा
  • ब्रांड ने 15 जुलाई को मुंबई में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला
  • मॉडल Y, टेस्ला द्वारा भारत में बेची जाने वाली पहली कार है

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी टेस्ला ने देश में अपने दूसरे एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन की तारीख की पुष्टि कर दी है. 15 जुलाई को आर्थिक राजधानी मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलकर भारत में अपनी शुरुआत करने के बाद, यह ब्रांड अब 11 अगस्त से दिल्ली में अपना परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है. यह नया सेंटर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, वर्ल्डमार्क, एयरोसिटी में स्थित होगा.

 

यह भी पढ़ें: भारत का पहला टेस्ला सुपरचार्जर मुंबई में लगाया गया

Tesla Supercharger

ब्रांड ने भारत में अपना पहला सुपरचार्जर सेट पहले ही शुरू कर दिया है

 

टेस्ला ने जुलाई में अपनी सबसे लोकप्रिय कारों में से एक, मॉडल Y के साथ आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश किया. यह SUV भारत में स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज, दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु.59.99 लाख है. WLTP चक्र के अनुसार, स्टैंडर्ड वेरिएंट की रेंज 500 किलोमीटर तक बताई गई है, जबकि लॉन्ग रेंज मॉडल प्रति चार्ज 622 किलोमीटर तक चल सकता है.

 

सोमवार को, ब्रांड ने मुंबई में अपने ग्राहकों के लिए सुपरचार्जर्स का पहला सेट भी लॉन्च किया. BKC स्थित इस स्टेशन में चार डीसी फास्ट चार्जर और चार एसी चार्जर हैं. इसके बाद नवी मुंबई, लोअर परेल और ठाणे में और चार्जिंग पॉइंट खोले जाएँगे. टेस्ला ने पहले ही मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम को उन चार शहरों के रूप में चिह्नित कर लिया है जहाँ उसके ग्राहकों को पहले डिलेवरी मिलेगी.

# tesla# electric cars# electric vehicles# delhi# Auto Industry# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर, Rohini Courts, New Delhi
    7.7
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI BS IV | 62,288 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 9,494/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Zeta | 46,261 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8 लाख
    ₹ 16,922/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इस समर्पित टेस्ला चार्जिंग स्टेशन में चार डीसी फास्ट चार्जर और चार एसी चार्जर होंगे, और फिलहाल, यहाँ केवल टेस्ला वाहनों को ही चार्ज किया जा सकेगा. टेस्ला सुपरचार्जर मुंबई के वन बीकेसी की P1 पार्किंग में स्थित है.
    भारत का पहला टेस्ला सुपरचार्जर मुंबई में लगाया गया
  • BMW F 450 जीएस को वैश्विक बाज़ार में साल के अंत तक पेश होने की उम्मीद है.
    2025 में लॉन्च से पहले डिज़ाइन पेटेंट में BMW F 450 GS का प्रोडक्शन मॉडल सामने आया
  • Kuro एडिशन, जो सबसे महंगे टेकना प्लस ट्रिम पर आधारित होने की उम्मीद है, एक काले रंग की थीम पर केंद्रित होगा.
    निसान मैग्नाइट Kuro एडिशन की दिखी झलक, जल्द होगा लॉन्च
  • जुलाई 2025 में भारत की सभी प्रमुख ऑटोमोटिव कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर एक नज़र डालते हैं.
    जुलाई 2025 में ऑटो बिक्री: महिंद्रा, किआ की बिक्री में हुआ इजाफा, टाटा और ह्यून्दे की बिक्री घटी
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने भारत में अपनी अब तक की सबसे तेज़ कार साइबरस्टर लॉन्च की है, और हमने इसे चलाया देश के सबसे बेहतरीन ट्रैक बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर।
    एमजी साइबरस्टर का रिव्यू, भीड़ से अलग लेकिन लाजवाब!
