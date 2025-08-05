टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी अपना शोरूम

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी टेस्ला ने देश में अपने दूसरे एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन की तारीख की पुष्टि कर दी है. 15 जुलाई को आर्थिक राजधानी मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलकर भारत में अपनी शुरुआत करने के बाद, यह ब्रांड अब 11 अगस्त से दिल्ली में अपना परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है. यह नया सेंटर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, वर्ल्डमार्क, एयरोसिटी में स्थित होगा.

ब्रांड ने भारत में अपना पहला सुपरचार्जर सेट पहले ही शुरू कर दिया है

टेस्ला ने जुलाई में अपनी सबसे लोकप्रिय कारों में से एक, मॉडल Y के साथ आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश किया. यह SUV भारत में स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज, दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु.59.99 लाख है. WLTP चक्र के अनुसार, स्टैंडर्ड वेरिएंट की रेंज 500 किलोमीटर तक बताई गई है, जबकि लॉन्ग रेंज मॉडल प्रति चार्ज 622 किलोमीटर तक चल सकता है.

सोमवार को, ब्रांड ने मुंबई में अपने ग्राहकों के लिए सुपरचार्जर्स का पहला सेट भी लॉन्च किया. BKC स्थित इस स्टेशन में चार डीसी फास्ट चार्जर और चार एसी चार्जर हैं. इसके बाद नवी मुंबई, लोअर परेल और ठाणे में और चार्जिंग पॉइंट खोले जाएँगे. टेस्ला ने पहले ही मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम को उन चार शहरों के रूप में चिह्नित कर लिया है जहाँ उसके ग्राहकों को पहले डिलेवरी मिलेगी.