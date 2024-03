सिट्रॉएन Basalt विज़न एसयूवी कूपे 27 मार्च को होगी पेश

सिट्रॉएन इंडिया ने 27 मार्च 2024 को अपनी वैश्विक शुरुआत से पहले नई बेसाल्ट विजन कूपे-एसयूवी की झलक अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिये दिखाई है. बिल्कुल नई कूपे-एसयूवी को प्रोडक्शन रेडी मॉडल के रूप में प्रदर्शित किए जाने की संभावना है, जिसके भारत में 20204 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. सिट्रॉएन ने अभी कहा है कि वह कूपे-एसयूवी के 'पहले रूपों' को पेश करेगी, यह सुझाव देते हुए कि हम अभी केवल मॉडल के बाहरी डिज़ाइन को देखेंगे.

All-new Citroën Basalt Vision - Citroën’s compact SUV Coupé for India.



Developed especially for the needs and desires of consumers in India, its first forms will be revealed on March 27th, at 4:30 PM (IST).#CitroënBasaltVision #SUV #Coupé pic.twitter.com/Ei3hKPdvky

— Citroën India (@CitroenIndia) March 25, 2024