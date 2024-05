सिट्रॉएन ने 1,000 e-C3 EV की डिलेवरी के लिए OHM E लॉजिस्टिक्स के साथ मिलाया हाथ

फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रॉएन ने लॉजिस्टिक्स कंपनी OHM ई लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की. अनुबंध के हिस्से के रूप में ऑटोमेकर चरणबद्ध तरीके से 1,000 सिट्रॉएन e-C3 इलेक्ट्रिक कारों को OHM इलेक्ट्रिक को डिलेवर करेगा. पहले बेड़े में शामिल करने के चरण में सिट्रॉएन ने हैदराबाद में 120 e-C3 EVs सौंपी, जबकि बाकी अगले 12 महीनों में डिलेवर की जाएंगी.

Exciting news! Citroën and OHM E Logistics have signed an MOU to deliver 1000 Citroën ë-C3 EVs.

The first 120 vehicles are now on the roads of Hyderabad.

This partnership drives us towards a greener future in mobility.



— Citroën India (@CitroenIndia) May 16, 2024