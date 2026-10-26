ह्यून्दे बेयॉन: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
last published date : 26 October 2026, 16:49 IST
हाइलाइट्स
- सबसे महंगे HX 10 ट्रिम में लेवल 2 ADAS मिलता है
- तीन एंट्री-लेवल वेरिएंट्स केवल MT (मैनुअल ट्रांसमिशन) के साथ आते हैं
- HX 8 ट्रिम से सभी डिस्क ब्रेक और EPB (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) मिलते हैं
कई टीज़र और कार से पर्दा उठाने के बाद, ह्यून्दे ने आखिरकार भारत में 'बेयॉन' (Bayon) को रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है. ह्यून्दे के भारतीय पोर्टफोलियो में यह कार क्रेटा और वेन्यू के बीच आती है. इसे 7 ट्रिम लेवल में पेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं: HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8 और HX 10. आइए जानते हैं कि हर वेरिएंट में आपको क्या-क्या मिलेगा.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे बेयॉन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10 लाख से शुरू
ह्यून्दे बेयॉ़न HX 2
ट्रांसमिशन: MT
- LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED DRL
- कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील
- इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले ORVMs
- फैब्रिक सीटों के साथ डुअल-टोन इंटीरियर
- ड्राइवर की सीट की ऊंचाई मैनुअल तरीके से एडजस्ट करने की सुविधा
- फिक्स्ड सेंटर आर्मरेस्ट और ऊंचाई एडजस्ट करने वाले फ्रंट हेडरेस्ट
- 4-इंच का कलर TFT ड्राइवर डिस्प्ले
- चारों पावर विंडो
- पीछे के AC वेंट के साथ मैनुअल AC
- टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट
- आगे और पीछे के यात्रियों के लिए USB टाइप-C चार्जर
- डे/नाइट IRVM
- ऑटोमैटिक हेडलैंप
- छह एयरबैग
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
- हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC)
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- रियर पार्किंग सेंसर
- फ्रंट डिस्क ब्रेक
ह्यून्दे बेयॉन HX 3
ट्रांसमिशन: MT
HX 2 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ
- रियर-व्यू कैमरा
- ड्राइवर रियर-व्यू मॉनिटर (DRVM)
- पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की
- दो इंटीग्रेटेड डिस्प्ले
- 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- OTA अपडेट की सुविधा
- वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
- वॉयस कमांड की सुविधा
- फ्रंट ट्वीटर के साथ आगे और पीछे स्पीकर
- ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
- स्टीयरिंग पर ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स
ह्यून्दे बेयॉन HX 3+
ट्रांसमिशन: MT
HX 3 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ
- 17-इंच के स्टाइल वाले स्टील व्हील
- रूफ रेल्स
- इलेक्ट्रिक सनरूफ
- ह्यून्दे बेयॉन HX 5
- HX 3+ के मुकाबले अतिरिक्त फीचर्स:
- टाइमर के साथ रियर डिफॉगर
- डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट का विकल्प
- लाल रंग के एक्सेंट के साथ काले इंटीरियर का विकल्प
- रियर पार्सल ट्रे
- ह्यून्दे ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
- ड्राइवर की विंडो में ऑटो अप/डाउन की सुविधा
- क्रूज़ कंट्रोल
- इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVMs
- पैडल शिफ्टर्स (CVT)
- ड्राइव मोड सिलेक्ट (CVT)
ह्यून्दे बेयॉन HX 6
ट्रांसमिशन: MT/CVT
HX 5 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ:
- डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप
- फ्रंट LED टर्न इंडिकेटर
- puddle लैंप
- 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील
- लेदर से ढका स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब
- आगे की स्लाइड होने वाली आर्मरेस्ट
- पैनोरमिक सनरूफ
- एम्बिएंट लाइटिंग
- बूट लैंप
ह्यून्दे बेयॉन HX 8
ट्रांसमिशन: MT/CVT
HX 6 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ
- इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (केवल CVT में)
- रियर डिस्क ब्रेक
- डैशकैम
- 360-डिग्री कैमरा
- लेदरेट सीटें
- इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट
- कप होल्डर के साथ पीछे की सेंटर आर्मरेस्ट
- आगे की वेंटिलेटेड सीटें
- पीछे की सीट को दो स्तरों पर झुकाने की सुविधा
ह्यून्दे बेयॉन HX 10
ट्रांसमिशन: MT/CVT
HX 8 में दिये गए फीचर्स अतिरिक्त:
- टेलीमैटिक्स स्विच के साथ इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
- दो कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले
- 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- सबवूफर के साथ बोस का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
- आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) फीचर
- लेवल 2 ADAS, जिसमें शामिल हैं:
- आगे की टक्कर की चेतावनी (FCW)
- कार, पैदल यात्री और साइकिल से टक्कर रोकने में मदद करने वाला सिस्टम
- चौराहे पर और सामने से सीधे आने वाले वाहन से टक्कर रोकने में मदद करने वाला सिस्टम
- सामने से सीधे आने वाले वाहन से टक्कर रोकने में मदद करने वाला सिस्टम
- लेन में गाड़ी बनाए रखने में मदद करने वाला सिस्टम (LFA)
- लेन से बाहर जाने से रोकने में मदद करने वाला सिस्टम (LKA)
- लेन से बाहर जाने की चेतावनी (LDW)
- ड्राइवर की सतर्कता पर नजर रखने वाला सिस्टम (DAW)
- गाड़ी से बाहर निकलते समय पीछे से आने वाले वाहन की चेतावनी (SEW)
- स्टॉप एंड गो फीचर के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल (CVT)
- नेविगेशन आधारित स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल
- हाईवे ड्राइविंग असिस्ट (CVT)
- आगे चल रहे वाहन के चलने पर अलर्ट (LVDA)
- हाई बीम असिस्ट (HBA)
- ब्लाइंड-स्पॉट में वाहन होने की चेतावनी (BCW)
- ब्लाइंड-स्पॉट में वाहन से टक्कर रोकने में मदद करने वाला सिस्टम (BCA)
- पीछे से क्रॉस करते वाहन की चेतावनी (RCCW)
- पीछे से क्रॉस करते वाहन से टक्कर रोकने में मदद करने वाला सिस्टम (RCCA)
- ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर (BVM)
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