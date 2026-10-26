ह्यून्दे बेयॉन: वेरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी

कई टीज़र और कार से पर्दा उठाने के बाद, ह्यून्दे ने आखिरकार भारत में 'बेयॉन' (Bayon) को रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च कर दिया है. ह्यून्दे के भारतीय पोर्टफोलियो में यह कार क्रेटा और वेन्यू के बीच आती है. इसे 7 ट्रिम लेवल में पेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं: HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8 और HX 10. आइए जानते हैं कि हर वेरिएंट में आपको क्या-क्या मिलेगा.

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे बेयॉन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10 लाख से शुरू

ह्यून्दे बेयॉ़न HX 2

ट्रांसमिशन: MT

LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED DRL

कवर के साथ 16-इंच के स्टील व्हील

इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले ORVMs

फैब्रिक सीटों के साथ डुअल-टोन इंटीरियर

ड्राइवर की सीट की ऊंचाई मैनुअल तरीके से एडजस्ट करने की सुविधा

फिक्स्ड सेंटर आर्मरेस्ट और ऊंचाई एडजस्ट करने वाले फ्रंट हेडरेस्ट

4-इंच का कलर TFT ड्राइवर डिस्प्ले

चारों पावर विंडो

पीछे के AC वेंट के साथ मैनुअल AC

टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट

आगे और पीछे के यात्रियों के लिए USB टाइप-C चार्जर

डे/नाइट IRVM

ऑटोमैटिक हेडलैंप

छह एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC)

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

रियर पार्किंग सेंसर

फ्रंट डिस्क ब्रेक

ह्यून्दे बेयॉन HX 3

ट्रांसमिशन: MT

HX 2 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ

रियर-व्यू कैमरा

ड्राइवर रियर-व्यू मॉनिटर (DRVM)

पुश-बटन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की

दो इंटीग्रेटेड डिस्प्ले

10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

OTA अपडेट की सुविधा

वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

वॉयस कमांड की सुविधा

फ्रंट ट्वीटर के साथ आगे और पीछे स्पीकर

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

स्टीयरिंग पर ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स

ह्यून्दे बेयॉन HX 3+

ट्रांसमिशन: MT

HX 3 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ

17-इंच के स्टाइल वाले स्टील व्हील

रूफ रेल्स

इलेक्ट्रिक सनरूफ

ह्यून्दे बेयॉन HX 5

HX 3+ के मुकाबले अतिरिक्त फीचर्स:

टाइमर के साथ रियर डिफॉगर

डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट का विकल्प

लाल रंग के एक्सेंट के साथ काले इंटीरियर का विकल्प

रियर पार्सल ट्रे

ह्यून्दे ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

ड्राइवर की विंडो में ऑटो अप/डाउन की सुविधा

क्रूज़ कंट्रोल

इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVMs

पैडल शिफ्टर्स (CVT)

ड्राइव मोड सिलेक्ट (CVT)

ह्यून्दे बेयॉन HX 6

ट्रांसमिशन: MT/CVT

HX 5 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ:

डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप

फ्रंट LED टर्न इंडिकेटर

puddle लैंप

17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील

लेदर से ढका स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब

आगे की स्लाइड होने वाली आर्मरेस्ट

पैनोरमिक सनरूफ

एम्बिएंट लाइटिंग

बूट लैंप

ह्यून्दे बेयॉन HX 8

ट्रांसमिशन: MT/CVT

HX 6 के अलावा अतिरिक्त सुविधाएँ

इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (केवल CVT में)

रियर डिस्क ब्रेक

डैशकैम

360-डिग्री कैमरा

लेदरेट सीटें

इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली ड्राइवर सीट

कप होल्डर के साथ पीछे की सेंटर आर्मरेस्ट

आगे की वेंटिलेटेड सीटें

पीछे की सीट को दो स्तरों पर झुकाने की सुविधा

ह्यून्दे बेयॉन HX 10

ट्रांसमिशन: MT/CVT

HX 8 में दिये गए फीचर्स अतिरिक्त: