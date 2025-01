महिंद्रा BE 6 पैक थ्री की डिटेल्स का हुआ खुलासा; 79 kWh वैरिएंट की कीमत रु.26.90 लाख

महिंद्रा ने BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी के पैक थ्री ट्रिम स्तर पर नई जानकारी का खुलासा किया है. वैरिएंट को 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक दोनों के साथ पेश किया जाएगा, जिनकी कीमत रु.26.90 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. 7.2 किलोवाट और 11 किलोवाट के होम चार्जर की कीमत अतिरिक्त है. महिंद्रा ने कहा है कि BE 6 पैक थ्री 79 kWh की बुकिंग 14 फरवरी से शुरू होगी और डिलेवरी मार्च की शुरुआत में शुरू होगी. बाकी वेरिएंट के लिए बुकिंग डिटेल्स की घोषणा मार्च में की जाएगी. पैक थ्री 59 kWh की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है.

Last Updated on January 7, 2025

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.