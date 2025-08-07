जुलाई 2025 में ऑटो बिक्री में 4.31% की गिरावट हुई

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जुलाई 2025 के लिए उद्योग की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. डीलर निकाय ने बताया कि उद्योग की बिक्री 19,64,213 यूनिट रही, जो पिछले साल की 20,52,759 यूनिट से कम है. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री में गिरावट दर्शाता है, और कुल खुदरा बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई है. अधिकांश व्यक्तिगत सेग्मेंट में बिक्री में गिरावट आई, केवल ट्रैक्टरों और तिपहिया वाहनों की बिक्री में ही साल-दर-साल वृद्धि देखी गई.

जुलाई 2025 के ऑटो रिटेल परिणामों पर विचार करते हुए, FADA के अध्यक्ष सी एस विघ्नेश्वर ने कहा: "लगातार तीन महीनों की वृद्धि के बाद, भारत के ऑटो रिटेल क्षेत्र ने जुलाई में ब्रेक लगा दिया, जिससे कुल रिटेल बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई. यह गिरावट काफी हद तक जुलाई 2024 में उच्च-आधार प्रभाव से उपजी है, जब अत्यधिक गर्मी की लहर के तुरंत बाद अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिससे उस महीने के अंत में पलटाव से पहले मात्रा सीमित हो गई थी. सेगमेंट-के हिसाब से 3 व्हीलर, ट्रैक्टर और CV ने क्रमशः 0.83 प्रतिशत, 10.96 प्रतिशत और 0.23 प्रतिशत की YoY वृद्धि हासिल की, जबकि 2W, PV और CE में 6.48 प्रतिशत, 0.81 प्रतिशत और 33.28 प्रतिशत YoY की गिरावट आई."

दोपहिया वाहनों से शुरुआत करें तो इस सेगमेंट में साल-दर-साल 6.48% की गिरावट दर्ज की गई, जो 14,49,487 यूनिट्स से घटकर 13,55,504 यूनिट्स रह गई. जून 2025 की तुलना में मासिक बिक्री 6.28% कम रही. FADA ने बिक्री में गिरावट का कारण लंबे समय तक भारी बारिश और फसल बुवाई की गतिविधियों को बताया, जिसके कारण अंततः शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में माँग में कमी आई. हालाँकि, डीलरों के संगठन ने कहा कि डीलरों को मानसून के बाद तेज़ी की उम्मीद है.

इस बीच, यात्री वाहनों की बिक्री की बात करें तो FADA ने साल-दर-साल बिक्री में 0.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, और महीने के दौरान बिक्री 3,31,280 यूनिट्स से घटकर 3,28,613 यूनिट्स रह गई. हालाँकि, जून 2025 (2,97,722 यूनिट्स बिक्री) की तुलना में बिक्री में 10.38% की वृद्धि हुई. FADA ने शहरी मांग में कमी के लिए कम पूछताछ और ग्राहकों की सीमित भावना को जिम्मेदार ठहराया, हालाँकि उसने यह भी कहा कि आक्रामक मार्केटिंग और नए मॉडलों की शुरुआत ने अंततः दूरदराज के इलाकों में बिक्री को बढ़ावा दिया, जो महीने के अंत तक निर्णायक रूप से बढ़ गई.

इस महीने तिपहिया वाहनों की बिक्री में कुछ वृद्धि देखी गई – जुलाई 2024 की तुलना में 0.83 प्रतिशत की वृद्धि. इस महीने बिक्री 1,11,426 यूनिट रही – जो पिछले साल की समान अवधि की 1,10,511 यूनिट से अधिक है. हालाँकि, महीने-दर-महीने बिक्री में उल्लेखनीय 10.73% की वृद्धि हुई.

इस बीच, ट्रैक्टरों की बिक्री जुलाई 2025 में 79,961 यूनिट्स से 10.96% बढ़कर 88,722 यूनिट्स हो गई. महीने-दर-महीने इस सेग्मेंट में 14.90% की वृद्धि हुई. कमर्शियल वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 0.23% और महीने-दर-महीने 4.19% की वृद्धि हुई.