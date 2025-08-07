जुलाई 2025 में ऑटो बिक्री में 4.31% की गिरावट हुई

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ7मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53एमजी जेडएस एचईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरबेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050रॉयल एनफील्डसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जुलाई 2025 में ऑटो बिक्री में 4.31% की गिरावट हुई

कुल मिलाकर ऑटो बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई, केवल ट्रैक्टर और तिपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल वृद्धि देखी गई.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 7, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दोपहिया वाहनों की बिक्री में 6.48% की गिरावट आई
  • यात्री वाहनों की बिक्री में 0.81% की गिरावट आई
  • ट्रैक्टरों की बिक्री में 10.96% की वृद्धि हुई

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जुलाई 2025 के लिए उद्योग की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. डीलर निकाय ने बताया कि उद्योग की बिक्री 19,64,213 यूनिट रही, जो पिछले साल की 20,52,759 यूनिट से कम है. यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री में गिरावट दर्शाता है, और कुल खुदरा बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई है. अधिकांश व्यक्तिगत सेग्मेंट में बिक्री में गिरावट आई, केवल ट्रैक्टरों और तिपहिया वाहनों की बिक्री में ही साल-दर-साल वृद्धि देखी गई.

 

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.74 लाख

 

जुलाई 2025 के ऑटो रिटेल परिणामों पर विचार करते हुए, FADA के अध्यक्ष सी एस विघ्नेश्वर ने कहा: "लगातार तीन महीनों की वृद्धि के बाद, भारत के ऑटो रिटेल क्षेत्र ने जुलाई में ब्रेक लगा दिया, जिससे कुल रिटेल बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई. यह गिरावट काफी हद तक जुलाई 2024 में उच्च-आधार प्रभाव से उपजी है, जब अत्यधिक गर्मी की लहर के तुरंत बाद अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिससे उस महीने के अंत में पलटाव से पहले मात्रा सीमित हो गई थी. सेगमेंट-के हिसाब से 3 व्हीलर, ट्रैक्टर और CV ने क्रमशः 0.83 प्रतिशत, 10.96 प्रतिशत और 0.23 प्रतिशत की YoY वृद्धि हासिल की, जबकि 2W, PV और CE में 6.48 प्रतिशत, 0.81 प्रतिशत और 33.28 प्रतिशत YoY की गिरावट आई."

2025 Bajaj Pulsar NS 400 Z m1

दोपहिया वाहनों से शुरुआत करें तो इस सेगमेंट में साल-दर-साल 6.48% की गिरावट दर्ज की गई, जो 14,49,487 यूनिट्स से घटकर 13,55,504 यूनिट्स रह गई. जून 2025 की तुलना में मासिक बिक्री 6.28% कम रही. FADA ने बिक्री में गिरावट का कारण लंबे समय तक भारी बारिश और फसल बुवाई की गतिविधियों को बताया, जिसके कारण अंततः शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में माँग में कमी आई. हालाँकि, डीलरों के संगठन ने कहा कि डीलरों को मानसून के बाद तेज़ी की उम्मीद है.

tata ev only showroom first look in pictures carandbike 9 77c61c25eb

इस बीच, यात्री वाहनों की बिक्री की बात करें तो FADA ने साल-दर-साल बिक्री में 0.81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, और महीने के दौरान बिक्री 3,31,280 यूनिट्स से घटकर 3,28,613 यूनिट्स रह गई. हालाँकि, जून 2025 (2,97,722 यूनिट्स बिक्री) की तुलना में बिक्री में 10.38% की वृद्धि हुई. FADA ने शहरी मांग में कमी के लिए कम पूछताछ और ग्राहकों की सीमित भावना को जिम्मेदार ठहराया, हालाँकि उसने यह भी कहा कि आक्रामक मार्केटिंग और नए मॉडलों की शुरुआत ने अंततः दूरदराज के इलाकों में बिक्री को बढ़ावा दिया, जो महीने के अंत तक निर्णायक रूप से बढ़ गई.

 

इस महीने तिपहिया वाहनों की बिक्री में कुछ वृद्धि देखी गई – जुलाई 2024 की तुलना में 0.83 प्रतिशत की वृद्धि. इस महीने बिक्री 1,11,426 यूनिट रही – जो पिछले साल की समान अवधि की 1,10,511 यूनिट से अधिक है. हालाँकि, महीने-दर-महीने बिक्री में उल्लेखनीय 10.73% की वृद्धि हुई.

 

इस बीच, ट्रैक्टरों की बिक्री जुलाई 2025 में 79,961 यूनिट्स से 10.96% बढ़कर 88,722 यूनिट्स हो गई. महीने-दर-महीने इस सेग्मेंट में 14.90% की वृद्धि हुई. कमर्शियल वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 0.23% और महीने-दर-महीने 4.19% की वृद्धि हुई.

# Auto Sales July 2025# Car sales in India# Car sales# Bike sales in India# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर, Rohini Courts, New Delhi
    7.7
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI BS IV | 62,288 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 9,494/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Zeta | 46,261 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8 लाख
    ₹ 16,922/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • GLC का इलेक्ट्रिक वैरिएंट सितंबर में म्यूनिख ऑटो शो में अपनी वैश्विक शुरुआत करने के लिए तैयार है.
    मर्सिडीज-बेंज ने वैश्विक बाज़ार में पेश करने से पहले इलेक्ट्रिक GLC की दिखाई झलक
  • ये छूट भारत में परिचालन शुरू करने के बाद से कंपनी की छठी वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू की गई हैं.
    एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की कीमतों में सीमित समय के लिए रु.2.30 लाख तक की कटौती हुई
  • बालाजी 2017 से टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.
    जेएलआर ने पहले भारतीय सीईओ की नियुक्ति की, टाटा मोटर्स के पी. बी. बालाजी नवंबर से कार्यभार संभालेंगे
  • केंद्र सरकार ने यात्री कारों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के संबंध में मोटर चालकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
    क्या इथेनॉल के साथ मिलकर पेट्रोल कार के प्रदर्शन और माइलेज पर डाल रहा प्रभाव? सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
  • अमेरिकी ईवी दिग्गज 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में अपना दूसरा भारत शोरूम खोलेगी.
    टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी अपना शोरूम
  • GLC का इलेक्ट्रिक वैरिएंट सितंबर में म्यूनिख ऑटो शो में अपनी वैश्विक शुरुआत करने के लिए तैयार है.
    मर्सिडीज-बेंज ने वैश्विक बाज़ार में पेश करने से पहले इलेक्ट्रिक GLC की दिखाई झलक
  • ये छूट भारत में परिचालन शुरू करने के बाद से कंपनी की छठी वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू की गई हैं.
    एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की कीमतों में सीमित समय के लिए रु.2.30 लाख तक की कटौती हुई
  • बालाजी 2017 से टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.
    जेएलआर ने पहले भारतीय सीईओ की नियुक्ति की, टाटा मोटर्स के पी. बी. बालाजी नवंबर से कार्यभार संभालेंगे
  • केंद्र सरकार ने यात्री कारों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के संबंध में मोटर चालकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
    क्या इथेनॉल के साथ मिलकर पेट्रोल कार के प्रदर्शन और माइलेज पर डाल रहा प्रभाव? सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
  • अमेरिकी ईवी दिग्गज 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में अपना दूसरा भारत शोरूम खोलेगी.
    टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी अपना शोरूम
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • जुलाई 2025 में ऑटो बिक्री में 4.31% की गिरावट हुई