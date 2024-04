जल्द आने वाली महिंद्रा 3XO में 20.1 kmpl के माइलेज के साथ मिलेंगे अलग-अलग ड्राइविंग मोड, दिखी झलक

महिंद्रा 29 अप्रैल 2024 को XUV3XO के लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और कंपनी एसयूवी की प्रभावशाली खासियतों को दिखाने के लिए सभी प्रयास कर रही है. हाल ही में एक टीज़र में महिंद्रा ने खुलासा किया कि जल्द आने वाली XUV3XO में 20.1 किमी प्रति लीटर के माइलेज का दावा किया गया है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महिंद्रा XUV3XO पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगी और दावा किया गया माइलेज डीजल इंजन का हो सकता है.

Exhilaration or efficiency? You don’t need to make a choice. Experience best-in-segment performance with class-leading efficiency on the Mahindra XUV 3XO.



Watch the World Premiere on 29th April.



