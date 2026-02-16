वेस्पा ऑफिसिना 8 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.34 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
फॉक्सवैगन Tayron R-Lineबीएमडब्ल्यू नई एक्स3इसुज़ू डी-मैक्स ईवीनिसान ग्रेवाइट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

वेस्पा ऑफिसिना 8 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.34 लाख

ऑफिसिना 8 को इटली के पोंटेडेरा में स्थित पियाजियो की ऐतिहासिक प्रायोगिक कार्यशाला से प्रेरणा मिली है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 16, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पियाजियो के प्रायोगिक विभाग से प्रेरित स्पेशल एडिशन
  • केवल मेटैलिक ब्लू रंग में उपलब्ध है
  • 125cc और 150cc दोनों वेरिएंट में आता है

वेस्पा ने भारत में ऑफिसिना 8 स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.1.34 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह नया मॉडल इटली के पोंटेडेरा स्थित पियाजियो की ऐतिहासिक प्रायोगिक कार्यशाला से प्रेरित है, जहां वेस्पा के पहले प्रोटोटाइप विकसित किए गए थे. यह स्कूटर चुनिंदा डीलरों के पास मैट मेटैलिक ब्लू रंग में उपलब्ध है और इसके साथ मैचिंग हेलमेट भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाता है.

Vespa Officina 8 3

ऑफिसिना 8 नाम की उत्पत्ति 1944 में स्थापित एक विशेष विभाग से हुई है, जहाँ इंजीनियर नए विचारों पर काम करते थे और शुरुआती डिज़ाइनों का परीक्षण करते थे. वेस्पा के कई खास पुर्जे, जैसे कि स्टेप-थ्रू स्टील फ्रेम और हैंडलबार पर लगे नियंत्रण, यहीं विकसित किए गए थे. इस प्लांट का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पार्ट्स की टैस्टिंग के लिए भी किया जाता है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 वेस्पा 125 लाइनअप हुआ लॉन्च, कीमतें रु.1.32 लाख से शुरू

 

दिखने की बात करें तो, ऑफिसिना 8 अपने विशेष रूप से विकसित नीले रंग के कारण अलग दिखता है, जो मूल कार्यशाला के औजारों, मशीनों और काम के कपड़ों से प्रेरित है. धातु के रिवेट्स और पीतल व एल्युमीनियम से बने छोटे-छोटे अलंकरण इसकी पूरी सुंदरता को बढ़ाते हैं.

Vespa Officina 8 2

मैकेनिकली रूप से, ऑफिसिना 8 मानक वेस्पा 125 और 150 मॉडल के समान ही है. खरीदारों को एक वेलकम किट भी मिलती है जिसमें एक ओनर बुकलेट होती है जो ऑफिसिना 8 नाम के पीछे के इतिहास और दर्शन को उजागर करती है.

 

वेस्पा ने मैचिंग एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज की एक रेंज भी पेश की है, जिसमें टॉप बॉक्स, कपड़े और ट्रैवल गियर शामिल हैं, जिन्हें अलग से खरीदा जा सकता है.

# Piaggio India# Vespa India# Vespa Officina 8 Launched# Vespa Officina 8# Officina 8# Vespa Special Edition# Vespa Scooter# Vespa Scooters# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 55,832 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.71 लाख
    ₹ 12,778/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 होंडा अमेज़,
    2013 होंडा अमेज़
    S | 50,935 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.82 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 59,809 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.23 लाख
    ₹ 9,469/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा एक्सयूवी 3XO,
    2024 महिंद्रा एक्सयूवी 3XO
    AX7L 1.2 TGDi | 16,575 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.35 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 होंडा बीआर-वी,
    2017 होंडा बीआर-वी
    V | 23,975 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.08 लाख
    ₹ 13,612/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    ZXI | 1,05,660 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.88 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2014 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 73,762 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.03 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2015 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha Smart | 50,121 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5 लाख
    ₹ 11,198/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा जैज़,
    2015 होंडा जैज़
    S | 82,759 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
    2023 टाटा पंच
    Accomplished | 31,517 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.24 लाख
    ₹ 11,733/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय वेस्पा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • चार वेरिएंट में उपलब्ध, बेस और टॉप-स्पेक वेरिएंट के बीच कीमत का अंतर रु.64,000 है.
    2025 वेस्पा 125 लाइनअप हुआ लॉन्च, कीमतें रु.1.32 लाख से शुरू
  • एलएफपी सेल का निर्माण स्थानीय रूप से तेलंगाना के दिवितिपल्ली में अमारा राजा की गीगाफैक्ट्री में किया जाएगा.
    भारत में बने वेस्पा और अप्रिलिया इलेक्ट्रिक स्कूटर में अमारा राजा बैटरी सेल का किया जाएगा उपयोग
  • वेस्पा का डिज़्नी मिकी माउस वैरिएंट प्रिमावेरा स्कूटर पर आधारित है और यह 50cc, 125cc और 150cc में उपलब्ध होगा.
    वेस्पा ने डिज़्नी की 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए 'डिज़्नी मिकी माउस वैरिएंट' पेश किया
  • कंपनी के एमडी ने कहा कि कंपनी चालू कैलेंडर वर्ष में अपनी डिलेवरी दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.
    पियाजियो ने 2022 में भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की डिलेवरी की
  • पियाजियो इंडिया का कहना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को विकसित करने में लगभग दो साल लगेंगे और सरकारी सब्सिडी वापस लिए जाने के बाद भी अपने उत्पादों के लिए एक व्यावसायिक मामला बनाना चाहता है.
    भारत के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रहा पियाजियो : रिपोर्ट
  • चार वेरिएंट में उपलब्ध, बेस और टॉप-स्पेक वेरिएंट के बीच कीमत का अंतर रु.64,000 है.
    2025 वेस्पा 125 लाइनअप हुआ लॉन्च, कीमतें रु.1.32 लाख से शुरू
  • एलएफपी सेल का निर्माण स्थानीय रूप से तेलंगाना के दिवितिपल्ली में अमारा राजा की गीगाफैक्ट्री में किया जाएगा.
    भारत में बने वेस्पा और अप्रिलिया इलेक्ट्रिक स्कूटर में अमारा राजा बैटरी सेल का किया जाएगा उपयोग
  • वेस्पा का डिज़्नी मिकी माउस वैरिएंट प्रिमावेरा स्कूटर पर आधारित है और यह 50cc, 125cc और 150cc में उपलब्ध होगा.
    वेस्पा ने डिज़्नी की 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हुए 'डिज़्नी मिकी माउस वैरिएंट' पेश किया
  • कंपनी के एमडी ने कहा कि कंपनी चालू कैलेंडर वर्ष में अपनी डिलेवरी दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.
    पियाजियो ने 2022 में भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की डिलेवरी की
  • पियाजियो इंडिया का कहना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को विकसित करने में लगभग दो साल लगेंगे और सरकारी सब्सिडी वापस लिए जाने के बाद भी अपने उत्पादों के लिए एक व्यावसायिक मामला बनाना चाहता है.
    भारत के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रहा पियाजियो : रिपोर्ट
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • वेस्पा ऑफिसिना 8 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.34 लाख