वेस्पा ऑफिसिना 8 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.34 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 16, 2026
हाइलाइट्स
- पियाजियो के प्रायोगिक विभाग से प्रेरित स्पेशल एडिशन
- केवल मेटैलिक ब्लू रंग में उपलब्ध है
- 125cc और 150cc दोनों वेरिएंट में आता है
वेस्पा ने भारत में ऑफिसिना 8 स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.1.34 लाख (एक्स-शोरूम) है. यह नया मॉडल इटली के पोंटेडेरा स्थित पियाजियो की ऐतिहासिक प्रायोगिक कार्यशाला से प्रेरित है, जहां वेस्पा के पहले प्रोटोटाइप विकसित किए गए थे. यह स्कूटर चुनिंदा डीलरों के पास मैट मेटैलिक ब्लू रंग में उपलब्ध है और इसके साथ मैचिंग हेलमेट भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाता है.
ऑफिसिना 8 नाम की उत्पत्ति 1944 में स्थापित एक विशेष विभाग से हुई है, जहाँ इंजीनियर नए विचारों पर काम करते थे और शुरुआती डिज़ाइनों का परीक्षण करते थे. वेस्पा के कई खास पुर्जे, जैसे कि स्टेप-थ्रू स्टील फ्रेम और हैंडलबार पर लगे नियंत्रण, यहीं विकसित किए गए थे. इस प्लांट का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पार्ट्स की टैस्टिंग के लिए भी किया जाता है.
यह भी पढ़ें: 2025 वेस्पा 125 लाइनअप हुआ लॉन्च, कीमतें रु.1.32 लाख से शुरू
दिखने की बात करें तो, ऑफिसिना 8 अपने विशेष रूप से विकसित नीले रंग के कारण अलग दिखता है, जो मूल कार्यशाला के औजारों, मशीनों और काम के कपड़ों से प्रेरित है. धातु के रिवेट्स और पीतल व एल्युमीनियम से बने छोटे-छोटे अलंकरण इसकी पूरी सुंदरता को बढ़ाते हैं.
मैकेनिकली रूप से, ऑफिसिना 8 मानक वेस्पा 125 और 150 मॉडल के समान ही है. खरीदारों को एक वेलकम किट भी मिलती है जिसमें एक ओनर बुकलेट होती है जो ऑफिसिना 8 नाम के पीछे के इतिहास और दर्शन को उजागर करती है.
वेस्पा ने मैचिंग एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज की एक रेंज भी पेश की है, जिसमें टॉप बॉक्स, कपड़े और ट्रैवल गियर शामिल हैं, जिन्हें अलग से खरीदा जा सकता है.
