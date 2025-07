शाओमी SU7 अल्ट्रा चीन में हुई लॉन्च; ट्रैक पैकेज और Nürburgring लिमिटेड एडिशन किये गए पेश

ट्रैक पैकेज में ट्रैक-ग्रेड हाई-पावर बैटरी पैक, ट्रैक-ऑप्टिमाइज़्ड कूलिंग सिस्टम, ट्रैक-ऑप्टिमाइज़्ड ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल-चेंबर एयर स्प्रिंग और हाई-परफॉरमेंस अडेप्टिव डैम्पर्स दिए गए हैं. इसमें 21-इंच यू-शेप्ड फोर्ज्ड व्हील, कार्बन फाइबर रियर व्हील आर्च और कार्बन फाइबर रूफ भी दिए गए हैं. शाओमी इस पैकेज के हिस्से के रूप में Pirelli P ZERO 5th-जनरेशन हाई-परफॉरमेंस टायर और Pirelli P ZERO TROFEO RS सेमी-स्लिक टायर का एक अतिरिक्त सेट भी दे रहा है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.