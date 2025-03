2025 सुजुकी एवेनिस और बर्गमैन हुए लॉन्च, मिला नया OBD-2B कंप्लायंट इंजन

इस बीच बर्गमैन स्ट्रीट EX को अब मौजूदा मैट ब्लैक नंबर 2 और रॉयल ब्रॉन्ज़ के साथ नए स्टेलर ब्लू कलरवे में पेश किया गया है. पहले पेश किए गए प्लैटिनम सिल्वर कलरवे को हटा दिया गया है. पहले की तरह, स्ट्रीट EX को सुजुकी के साइलेंट स्टार्ट सिस्टम और इंजन स्टार्ट-स्टॉप तकनीक के साथ पेश किया जाना जारी है, दोनों ही स्टैंडर्ड स्ट्रीट पर उपलब्ध नहीं हैं. EX में स्टैंडर्ड स्ट्रीट के 10-इंच वाले की तुलना में बड़ा 12-इंच का रियर व्हील भी दिया गया है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.