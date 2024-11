बिल्कुल नई महिंद्रा BE 6e इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमतें रु.18.90 लाख से शुरू

महिंद्रा ने बिल्कुल नई BE 6e कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश किया है, जिसकी कीमतें रु18.90 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. BE 6e को मूल रूप से 2022 में BE.05 कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था, जिसमें प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट के बहुत सारे डिज़ाइन शामिल थे. BE 6e, XEV 9e के साथ, महिंद्रा की पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है, जिसे ब्रांड के बिल्कुल नए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित किया गया है और यह BE सब-ब्रांड के तहत SUV के परिवार में पहली है.

डिजाइन से शुरू करते हुए, BE 6e जे-आकार के एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप, बंद-बंद ग्रिल और चेहरे के ऊपर हेडलैम्प के बीच चलने वाले फ्लोटिंग एयरोडायनामिक पैनल के साथ कॉन्सेप्ट के आकर्षक और स्पोर्टिंग लुक को पेश करता है. किनारों पर जाएं तो, अन्य एलिमेंट्स में प्रमुख फ्लेयर्ड व्हील आर्च और एंग्यूलर रेक वाली रियर विंडस्क्रीन शामिल है जो BE 6e को एक कूपे-एसयूवी लुक देती है. पीछे की तरफ BE 6e में अनोखे C-आकार के LED टेल-लैंप और एक स्प्लिट रूफ-माउंटेड स्पॉइलर है.

कैबिन पर ध्यान देते हुए महिंद्रा का कहना है कि जेट विमान के कॉकपिट ने कैबिन को प्रेरित किया है. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल टचस्क्रीन वाला पैनोरमिक डिस्प्ले डैशबोर्ड पर हावी है. ईवी में इल्यूमिनेटेड BE लोगो के साथ नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है. सेंटर कंसोल की ओर बढ़ते हुए, गियर सिलेक्टर एक जेट विमान में दिये गए कंट्रोल की तरह दिखता है, जबकि रियरव्यू मिरर के पास ओवरहेड स्विच को भी उसी से प्रेरित माना जाता है. फीचर्स की बात करें तो, BE 6e में हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड व्हीकल तकनीक, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और एक जैसे फीचर्स हैं. वन टच पार्किंग फ़ंक्शन जिसके लिए ड्राइवर को वाहन के अंदर रहने की आवश्यकता नहीं होती है.

BE 6e 455 लीटर बूट के साथ आती है और महिंद्रा का कहना है कि इसमें 45 लीटर का फ्रंक भी है.

पावरट्रेन की बात करें तो, BE 6e को मानक के रूप में रियर-व्हील ड्राइव के साथ दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया गया है. खरीदार चुने हुए वैरिएंट के आधार पर 59 kWh या 79 kWh बैटरी पैक के बीच चयन कर सकते हैं. ताकत 210 किलोवाट और 380 एनएम है. महिंद्रा 79 kWh बैटरी पैक के साथ एक बार चार्ज करने पर 682 किमी तक की ARAI प्रमाणित रेंज का दावा करता है. मालिकों के पास चुनने के लिए तीन ड्राइव मोड, रेस, रेंज और एवरीडे हैं.

भारतीय बाजार में BE 6e का मुकाबला टाटा कर्व से होगा.