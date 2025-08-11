पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा XEV 9e और BE 6 नेपाल में हुई लॉन्च

BE 6 की कीमत NR 57 लाख (रु.35.66 लाख) है, जबकि XEV 9e की कीमत लगभग NR 69 लाख (रु.41 लाख) है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 11, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • दोनों एसयूवी में लेवल 2 ADAS दिया गया है
  • इन्हें 59 kWh या 79 kWh बैटरी पैक के साथ खरीदा जा सकता है
  • दोनों एसयूवी ब्रांड के बिल्कुल नए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं

महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी नेपाल में लॉन्च कर दी गई हैं. NAIMA नेपाल मोबिलिटी एक्सपो में पेश BE 6 की कीमत रु.57 लाख (रु.35.66 लाख ) है, जबकि XEV 9e लगभग रु.69 लाख (रु.41 लाख ) में उपलब्ध है. नेपाल में इन मॉडलों का लॉन्च इनके भारत में लॉन्च के काफी बाद हुआ है, BE 6 और XEV 9e, ब्रांड के बिल्कुल नए INGLO प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक SUV हैं.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा ने 3 लाख XUV700 एसयूवी बनाने का आंकड़ा पार किया

Mahindra XEV 9e and BE 6 Launched In Nepal 1

एसयूवी में दिए गए फीचर्स में लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, पेट मोड के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, रिकॉर्डर फंक्शन वाला 360-डिग्री कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. XEV 9e में तीन स्क्रीन वाला वाइडस्क्रीन डिस्प्ले है, जबकि BE 6 में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले और कनेक्टेड कार तकनीक है.

 

XEV 9e और BE 6 में 59 kWh और उससे बड़े 79 kWh बैटरी पैक उपलब्ध हैं. XEV 9e की दावा की गई रेंज क्रमशः 542 किमी और 656 किमी है, जबकि BE 6 की रेंज क्रमशः 535 किमी और 682 किमी है.

  लेटेस्ट Reviews

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बीएसए ने अपनी दूसरी मोटरसाइकिल पेश की है, जो 652cc बड़े सिंगल प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसका डिज़ाइन और पार्ट्स गोल्ड स्टार 650 के समान हैं. आइए देखें कि दोनों मोटरसाइकिलें कितनी अलग हैं.
    BSA स्क्रैम्बलर 650 बनाम गोल्ड स्टार 650, जानिये क्या है अंतर
  • पहले केवल 59 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किए गए नए वेरिएंट में बड़े 79 kWh बैटरी पैक का विकल्प EV के मिड-स्पेक पैक टू ट्रिम तक बढ़ा दिया गया है.
    महिंद्रा XEV 9e और BE 6 पैक 2 79 kWh वैरिएंट हुआ लॉन्च
  • एक नए टीज़र में एक और एसयूवी कॉन्सेप्ट का खुलासा हुआ है जो स्वतंत्रता दिवस पर Vision.T के साथ लॉन्च किया जाएगा.
    15 अगस्त को लॉन्च होने से पहले महिंद्रा विजन.एस की दिखी झलक
  • महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-एन के लिए एक नया Z8 T वैरिएंट भी पेश किया है, जो Z8 और अपडेटेड Z8 L के बीच स्थित है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन Z8L को अब लेवल 2 ADAS तकनीक मिली, कीमत रु.21.35 लाख से शुरू
  • बोलेरो मैक्स पिक-अप एचडी 1.9 सीएनजी में 2.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड सीएनजी इंजन है जो 82 बीएचपी और 220 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है.
    महिंद्रा ने लॉन्च किया बोलेरो मैक्स पिक-अप एचडी 1.9 सीएनजी, कीमत रु.11.19 लाख
