महिंद्रा XEV 9e और BE 6 नेपाल में हुई लॉन्च

महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एसयूवी नेपाल में लॉन्च कर दी गई हैं. NAIMA नेपाल मोबिलिटी एक्सपो में पेश BE 6 की कीमत रु.57 लाख (रु.35.66 लाख ) है, जबकि XEV 9e लगभग रु.69 लाख (रु.41 लाख ) में उपलब्ध है. नेपाल में इन मॉडलों का लॉन्च इनके भारत में लॉन्च के काफी बाद हुआ है, BE 6 और XEV 9e, ब्रांड के बिल्कुल नए INGLO प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित पहली प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक SUV हैं.

एसयूवी में दिए गए फीचर्स में लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, पेट मोड के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, रिकॉर्डर फंक्शन वाला 360-डिग्री कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. XEV 9e में तीन स्क्रीन वाला वाइडस्क्रीन डिस्प्ले है, जबकि BE 6 में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले और कनेक्टेड कार तकनीक है.

XEV 9e और BE 6 में 59 kWh और उससे बड़े 79 kWh बैटरी पैक उपलब्ध हैं. XEV 9e की दावा की गई रेंज क्रमशः 542 किमी और 656 किमी है, जबकि BE 6 की रेंज क्रमशः 535 किमी और 682 किमी है.