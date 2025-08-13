ऑल-ब्लैक महिंद्रा BE 6 स्पेशल एडिशन की 14 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 13, 2025
हाइलाइट्स
- महिंद्रा BE 6 का स्पेशल एडिशन आएगा
- 14 अगस्त को लॉन्च होगा
- डार्क एडिशन मॉडल को शैडो एडिशन कहा जा सकता है
महिंद्रा ऑटो हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार है. अपने सबसे प्रतीक्षित दिन से पहले, एसयूवी निर्माता कल, 14 अगस्त, 2025 को अपनी BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया, दमदार वैरिएंट पेश करेगा. इसके अलावा, लॉन्च के बाद से BE 6 का यह पहला स्पेशल एडिशन होगा.
महिंद्रा ने एक टीज़र जारी किया है, जिसमें इस खास वैरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन BE 6 के नए डार्क एडिशन की ओर संकेत दिया गया है. टीज़र में एक काले रंग की BE 6 को छाया में छिपा हुआ दिखाया गया है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9e और BE 6 नेपाल में हुई लॉन्च
यह देखते हुए कि महिंद्रा के पास पहले से ही BE 6 के पैलेट में स्टील्थ ब्लैक रंग है, BE 6 के खास वैरिएंट में बाहरी हिस्से के लिए मैट ब्लैक का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पियानो ब्लैक कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स होंगे.
कैबिन की बात करें तो, शैडो एडिशन BE 6 में एक ज़्यादा डार्क और ज़्यादा स्टील्थ कैबिन थीम के साथ आ सकता है, जैसा कि महिंद्रा ने अपने पिछले ब्लैक-आउट एडिशन जैसे XUV700 एबोनी और स्कॉर्पियो एन कार्बन में किया है. यह टीज़र में दिखाए गए ओवरऑल डार्क थीम के साथ मेल खाएगा.
स्पेशल एडिशन BE 6 संभवतः उच्च-स्पेक वैरिएंट - पैक टू या पैक थ्री पर आधारित होगा. हालाँकि, इसके मूल में कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं है. परफॉर्मेंस और रेंज के आंकड़े वही रहेंगे, 59 kWh वैरिएंट के लिए 557 किमी और 79 kWh वेरिएंट के लिए 683 किमी की रेंज का दावा किया गया है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स