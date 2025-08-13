पत्रिकायूज़्ड कार्स
ऑल-ब्लैक महिंद्रा BE 6 स्पेशल एडिशन की 14 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक

BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पहला स्पेशल एडिशन मिलेगा, और यह एक स्टेल्थ,ब्लैक वैरिएंट होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा BE 6 का स्पेशल एडिशन आएगा
  • 14 अगस्त को लॉन्च होगा
  • डार्क एडिशन मॉडल को शैडो एडिशन कहा जा सकता है

महिंद्रा ऑटो हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार है. अपने सबसे प्रतीक्षित दिन से पहले, एसयूवी निर्माता कल, 14 अगस्त, 2025 को अपनी BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया, दमदार वैरिएंट पेश करेगा. इसके अलावा, लॉन्च के बाद से BE 6 का यह पहला स्पेशल एडिशन होगा.

undefined

महिंद्रा ने एक टीज़र जारी किया है, जिसमें इस खास वैरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन BE 6 के नए डार्क एडिशन की ओर संकेत दिया गया है. टीज़र में एक काले रंग की BE 6 को छाया में छिपा हुआ दिखाया गया है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XEV 9e और BE 6 नेपाल में हुई लॉन्च

 

यह देखते हुए कि महिंद्रा के पास पहले से ही BE 6 के पैलेट में स्टील्थ ब्लैक रंग है, BE 6 के खास वैरिएंट में बाहरी हिस्से के लिए मैट ब्लैक का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पियानो ब्लैक कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स होंगे.

 

कैबिन की बात करें तो, शैडो एडिशन BE 6 में एक ज़्यादा डार्क और ज़्यादा स्टील्थ कैबिन थीम के साथ आ सकता है, जैसा कि महिंद्रा ने अपने पिछले ब्लैक-आउट एडिशन जैसे XUV700 एबोनी और स्कॉर्पियो एन कार्बन में किया है. यह टीज़र में दिखाए गए ओवरऑल डार्क थीम के साथ मेल खाएगा.

Mahindra BE 6 Teaser

स्पेशल एडिशन BE 6 संभवतः उच्च-स्पेक वैरिएंट - पैक टू या पैक थ्री पर आधारित होगा. हालाँकि, इसके मूल में कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं है. परफॉर्मेंस और रेंज के आंकड़े वही रहेंगे, 59 kWh वैरिएंट के लिए 557 किमी और 79 kWh वेरिएंट के लिए 683 किमी की रेंज का दावा किया गया है.

# Mahindra Automotive# Mahindra BE 6 electric SUV# Mahindra BE 6 Dark Edition# Mahindra BE 6 Shadow Edition# BE 6 electric SUV# Mahindra BE 6e powertrain# Mahindra BE 6e# Mahindra Electric SUV# Mahindra Electric SUVs# Mahindra Dark Editions# Latest News# Auto Industry# Cars# eletcric cars# Cover Story
  • BE 6 की कीमत NR 57 लाख (रु.35.66 लाख) है, जबकि XEV 9e की कीमत लगभग NR 69 लाख (रु.41 लाख) है.
    महिंद्रा XEV 9e और BE 6 नेपाल में हुई लॉन्च
  • कार निर्माता ने लगभग चार वर्षों में 3 लाख XUV700 बनाने का आंकड़ा पार किया. इसे सबसे पहले अगस्त 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था.
    महिंद्रा ने 3 लाख XUV700 एसयूवी बनाने का आंकड़ा पार किया
  • विज़न.टी, थार इलेक्ट्रिक के विकास का संकेत देती है, जिसे 2023 में पेश किया गया था.
    15 अगस्त को लॉन्च से पहले महिंद्रा विजन.टी कॉन्सेप्ट की दिखी झलक
  • स्कॉर्पियो-एन को आगामी अपडेट में ADAS सुइट प्राप्त होने वाला है, जिसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल होने की उम्मीद है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को जल्द मिलेगा ADAS? लॉन्च से पहले वीडियो में दिखी झलक
  • जून 2025 में XUV400 पर सबसे अधिक नकद छूट मिलेगी, साथ ही XUV700 और XUV 3XO पर भी ऑफर उपलब्ध होंगे.
    महिंद्रा की इन एसयूवी पर मिल रही रु.2.50 लाख तक की छूट
