ऑल-ब्लैक महिंद्रा BE 6 स्पेशल एडिशन की 14 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक

महिंद्रा ऑटो हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को एक बार फिर धूम मचाने के लिए तैयार है. अपने सबसे प्रतीक्षित दिन से पहले, एसयूवी निर्माता कल, 14 अगस्त, 2025 को अपनी BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया, दमदार वैरिएंट पेश करेगा. इसके अलावा, लॉन्च के बाद से BE 6 का यह पहला स्पेशल एडिशन होगा.

Arriving August 14th, 2025. Stay tuned.#MahindraElectricOriginSUVs #BE6 pic.twitter.com/c15Xco2bPI — Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) August 12, 2025

महिंद्रा ने एक टीज़र जारी किया है, जिसमें इस खास वैरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन BE 6 के नए डार्क एडिशन की ओर संकेत दिया गया है. टीज़र में एक काले रंग की BE 6 को छाया में छिपा हुआ दिखाया गया है.

यह देखते हुए कि महिंद्रा के पास पहले से ही BE 6 के पैलेट में स्टील्थ ब्लैक रंग है, BE 6 के खास वैरिएंट में बाहरी हिस्से के लिए मैट ब्लैक का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पियानो ब्लैक कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स होंगे.

कैबिन की बात करें तो, शैडो एडिशन BE 6 में एक ज़्यादा डार्क और ज़्यादा स्टील्थ कैबिन थीम के साथ आ सकता है, जैसा कि महिंद्रा ने अपने पिछले ब्लैक-आउट एडिशन जैसे XUV700 एबोनी और स्कॉर्पियो एन कार्बन में किया है. यह टीज़र में दिखाए गए ओवरऑल डार्क थीम के साथ मेल खाएगा.

स्पेशल एडिशन BE 6 संभवतः उच्च-स्पेक वैरिएंट - पैक टू या पैक थ्री पर आधारित होगा. हालाँकि, इसके मूल में कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं है. परफॉर्मेंस और रेंज के आंकड़े वही रहेंगे, 59 kWh वैरिएंट के लिए 557 किमी और 79 kWh वेरिएंट के लिए 683 किमी की रेंज का दावा किया गया है.