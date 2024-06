एथर एनर्जी ने महाराष्ट्र में 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की क्षमता वाले तीसरे प्लांट की घोषणा की

यह आधिकारिक है - इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) स्टार्ट-अप एथर एनर्जी की तीसरे प्रोडक्शन प्लांट महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जाएगी. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने एथर एनर्जी के सह-संस्थापक स्वप्निल जैन से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि कंपनी का नया प्लांट महाराष्ट्र के औरंगाबाद औद्योगिक शहर (एयूआरआईसी) में लगाया जाएगा. अपने पोस्ट में, डिप्टी सीएम ने यह भी पुष्टि की कि एथर के नए प्लांट की वार्षिक निर्माण क्षमता दस लाख दोपहिया वाहनों और बैटरी तक होगी. एथर के आधिकारिक बयान का इंतजार है.

