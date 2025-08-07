लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक

केटीएम इंडिया ने अपनी ड्यूक लाइनअप में एक नई मोटरसाइकिल के आगमन की ओर इशारा करते हुए एक झलक दिखाई है. सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह बाइक बिल्कुल नई केटीएम 160 ड्यूक है, जिसे इस महीने के अंत में लॉन्च किया जाएगा. मौजूदा 200 ड्यूक से नीचे स्थित, 160 ड्यूक, केटीएम के भारतीय पोर्टफोलियो में सबसे किफायती पेशकश बन जाएगी. लॉन्च होने पर, इसके डिज़ाइन और हार्डवेयर सहित कई चीज़ें 200 ड्यूक से लिए जाने की उम्मीद है.

इससे पहले, भारत में केटीएम के एंट्री-लेवल मॉडल 125 ड्यूक और इसके फेयर्ड मॉडल, RC 125 थे. हालाँकि, यह जोड़ी भारतीय बाजार में पर्याप्त ध्यान आकर्षित करने में विफल रही और मार्च 2025 में बंद कर दी गई. आगामी 160 भारतीय बाजार में एंट्री-लेवल KTM मोटरसाइकिल होगी.

आगामी KTM 160 ड्यूक को 200 ड्यूक वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिसमें फ्रेम, सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग कंपोनेंट्स समान होंगे. इस मोटरसाइकिल में संभवतः 200 ड्यूक के इंजन से लिया गया एक नया विकसित इंजन होगा, जो मूल रूप से एक डीट्यून्ड वर्जन है. यह लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, 160 सीसी इंजन लगभग 19-20 बीएचपी और 14-15 एनएम टॉर्क पैदा करेगा.

फीचर्स की बात करें तो 160 ड्यूक में फुल एलईडी लाइटिंग, टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होने की संभावना है. 160 ड्यूक के लॉन्च के बाद, केटीएम संभवतः एक फुली फेयर्ड आरसी 160 वैरिएंट भी लॉन्च करेगी. यह यामाहा आर15 वी4 को सीधे टक्कर देगी.

केटीएम 160 ड्यूक का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिस्पर्धी 160-200 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी जगह बनाना है, जो युवा सवारों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है.