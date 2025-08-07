लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 7, 2025
हाइलाइट्स
- केटीएम 160 ड्यूक जल्द ही लॉन्च होगी
- 200 ड्यूक के साथ चीज़ें साझा की जाएँगी
- 200 ड्यूक के इंजन का एक थोड़ी कम ताकत वाला वैरिएंट मिलने की उम्मीद है
केटीएम इंडिया ने अपनी ड्यूक लाइनअप में एक नई मोटरसाइकिल के आगमन की ओर इशारा करते हुए एक झलक दिखाई है. सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह बाइक बिल्कुल नई केटीएम 160 ड्यूक है, जिसे इस महीने के अंत में लॉन्च किया जाएगा. मौजूदा 200 ड्यूक से नीचे स्थित, 160 ड्यूक, केटीएम के भारतीय पोर्टफोलियो में सबसे किफायती पेशकश बन जाएगी. लॉन्च होने पर, इसके डिज़ाइन और हार्डवेयर सहित कई चीज़ें 200 ड्यूक से लिए जाने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: बदली हुई केटीएम 390 एडवेंचर X हुई लॉन्च, कीमत रु.3.03 लाख
इससे पहले, भारत में केटीएम के एंट्री-लेवल मॉडल 125 ड्यूक और इसके फेयर्ड मॉडल, RC 125 थे. हालाँकि, यह जोड़ी भारतीय बाजार में पर्याप्त ध्यान आकर्षित करने में विफल रही और मार्च 2025 में बंद कर दी गई. आगामी 160 भारतीय बाजार में एंट्री-लेवल KTM मोटरसाइकिल होगी.
आगामी KTM 160 ड्यूक को 200 ड्यूक वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिसमें फ्रेम, सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग कंपोनेंट्स समान होंगे. इस मोटरसाइकिल में संभवतः 200 ड्यूक के इंजन से लिया गया एक नया विकसित इंजन होगा, जो मूल रूप से एक डीट्यून्ड वर्जन है. यह लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, 160 सीसी इंजन लगभग 19-20 बीएचपी और 14-15 एनएम टॉर्क पैदा करेगा.
फीचर्स की बात करें तो 160 ड्यूक में फुल एलईडी लाइटिंग, टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होने की संभावना है. 160 ड्यूक के लॉन्च के बाद, केटीएम संभवतः एक फुली फेयर्ड आरसी 160 वैरिएंट भी लॉन्च करेगी. यह यामाहा आर15 वी4 को सीधे टक्कर देगी.
केटीएम 160 ड्यूक का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिस्पर्धी 160-200 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी जगह बनाना है, जो युवा सवारों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.19 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- ह्युंडई वेन्यूएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.9 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 12, 2025
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स