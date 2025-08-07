भारत में ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतें बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 7, 2025
हाइलाइट्स
- ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतों में लगभग रु.4,200 की बढ़ोतरी हुई
- दिखने में या मैकेनिकल कोई बदलाव नहीं हुआ
- 398 सीसी इंजन 39.5 बीएचपी की ताकत बनाता है
थ्रक्सटन 400 के लॉन्च के बाद, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया ने स्पीड 400 की कीमत में लगभग ₹4,200 की बढ़ोतरी की है. अब इसकी कीमत ₹2.46 लाख से बढ़कर ₹2.51 लाख हो गई है. (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) हैं. स्पीड 400 को पहली बार जुलाई 2023 में ₹2.23 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. इसके बाद, एक अपडेटेड वर्जन, MY2025 स्पीड 400, सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया, जिसमें कई बदलाव किए गए और लॉन्च के समय इसकी कीमत लगभग ₹2.40 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद, मोटरसाइकिल में न तो लुक्स और न ही मैकेनिकली कोई बदलाव आया है. यह चार रंगों में उपलब्ध है: पीला और सफ़ेद, काला और ग्रे, सफ़ेद और ग्रे और लाल और सफ़ेद. इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर तकनीक पहले की तरह ही मौजूद है.
यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.74 लाख
स्पीड 400 में आगे की तरफ अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं. इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं. ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ 300 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ 230 मिमी डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो डुअल-चैनल ABS से लैस हैं.
स्पीड 400 में पहले की तरह 398 सीसी टीआर-सीरीज़ इंजन लगा है. यह इंजन 8,000 आरपीएम पर 39.5 बीएचपी और 6,500 आरपीएम पर 37.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जिसमें टॉर्क-असिस्ट क्लच भी है.
भारतीय बाज़ार में ट्रायम्फ की 400 सीसी लाइनअप में फिलहाल 5 मोटरसाइकिलें शामिल हैं: स्पीड T4 (₹1.99 लाख ), स्पीड 400 (₹2.51 लाख), स्क्रैम्बलर 400 एक्स (₹2.68 लाख), 400 एक्ससी (₹2.95 लाख) और हाल ही में लॉन्च हुई थ्रक्सटन 400 (₹2.74 लाख) है. बताई गई सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं.
