BSA थंडरबोल्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल से EICMA 2025 में उठा पर्दा

बीएसए थंडरबोल्ट, येज्दी एडवेंचर पर आधारित प्रतीत होती है, जिसमें वही 334 सीसी सिंगल-सिलिंडर इंजन लगा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 5, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • ऐसा लगता है कि BSA थंडरबोल्ट, येज्दी एडवेंचर पर आधारित है
  • BSA बैंटम, Jawa 42 FJ पर आधारित है
  • क्लासिक लीजेंड्स के पास BSA, Jawa और Yezdi ब्रांड हैं

बीएसए ने इटली के मिलान में आयोजित EICMA शो में ब्रांड की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, बीएसए थंडरबोल्ट, को पेश किया है. थंडरबोल्ट, बीएसए ब्रांड का चौथा मॉडल फिर से पेश किया गया मॉडल है, जो इसके अंतरराष्ट्रीय मॉडल लाइन-अप में गोल्ड स्टार 650, स्क्रैम्बलर 650 और 350 सीसी बैंटम के बाद आता है. बीएसए थंडरबोल्ट के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 2026 के मध्य में लॉन्च होने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: बीएसए गोल्ड स्टार 650: भारत में बनी सबसे बड़ी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल के बारे में 10 खास बातें

2025 BSA Thunderbolt m9

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा या यह BSA का एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बना रहेगा. प्रतिष्ठित ब्रिटिश मूल की मोटरसाइकिल ब्रांड BSA का स्वामित्व भारत की क्लासिक लीजेंड्स के पास है, जिसके पास जावा और येज़्दी मोटरसाइकिल के नाम भी हैं.

2025 BSA Thunderbolt m4

स्पेसिफिकेशन और पूरे डिज़ाइन से, नई बीएसए थंडरबोल्ट में येज़्दी एडवेंचर के साथ कई समानताएँ नज़र आती हैं, जिसमें वही 334 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन शामिल है. कंपनी के अनुसार, थंडरबोल्ट को शहरी परिवेश से लेकर बजरी वाले रास्तों, कीचड़ और धूल तक, हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. थंडरबोल्ट का डिज़ाइन रैली स्टाइल बीक, स्टैंडर्ड हैंड गार्ड और एक असममित ट्विन पॉड एलईडी हेडलाइट से लैस है.

2025 BSA Thunderbolt m5

थंडरबोल्ट में मौजूदा येज़्दी एडवेंचर की तरह ही ट्रैक्शन कंट्रोल, तीन ABS मोड (रेन, रोड और ऑफ-रोड) भी हैं. बाइक में प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक, स्लिप एंड असिस्ट क्लच और बेहतर वाटर वेडिंग क्षमता के लिए अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट भी है. इसके अलावा एडजस्टेबल विंडशील्ड और इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद हैं.

2025 BSA Thunderbolt m7

मूल बीएसए थंडरबोल्ट को एक टूरिंग मोटरसाइकिल के रूप में डिज़ाइन किया गया था और इसका निर्माण 1962 से 1972 तक बर्मिंघम के स्मॉल हीथ स्थित बीएसए कारखाने में किया गया था. पुरानी थंडरबोल्ट में 650 सीसी का ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा था और इसमें ईंधन भरने के लिए एक ही कार्बोरेटर लगा था. यह बर्मिंघम स्थित बीएसए कारखाने से निकलने वाला आखिरी मॉडल था और 160 किमी/घंटा से ज़्यादा की रफ़्तार पकड़ने में सक्षम था.

 

बीएसए थंडरबोल्ड की तस्वीरें

2025 BSA Thunderbolt m8
2025 BSA Thunderbolt m6
2025 BSA Thunderbolt m3
# BSA Thunderbolt# BSA Thunderbolt ADV# BSA Adventure Bike# EICMA 2025
  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

