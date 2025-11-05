BSA थंडरबोल्ट एडवेंचर मोटरसाइकिल से EICMA 2025 में उठा पर्दा

बीएसए ने इटली के मिलान में आयोजित EICMA शो में ब्रांड की पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, बीएसए थंडरबोल्ट, को पेश किया है. थंडरबोल्ट, बीएसए ब्रांड का चौथा मॉडल फिर से पेश किया गया मॉडल है, जो इसके अंतरराष्ट्रीय मॉडल लाइन-अप में गोल्ड स्टार 650, स्क्रैम्बलर 650 और 350 सीसी बैंटम के बाद आता है. बीएसए थंडरबोल्ट के अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 2026 के मध्य में लॉन्च होने की उम्मीद है.

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा या यह BSA का एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बना रहेगा. प्रतिष्ठित ब्रिटिश मूल की मोटरसाइकिल ब्रांड BSA का स्वामित्व भारत की क्लासिक लीजेंड्स के पास है, जिसके पास जावा और येज़्दी मोटरसाइकिल के नाम भी हैं.

स्पेसिफिकेशन और पूरे डिज़ाइन से, नई बीएसए थंडरबोल्ट में येज़्दी एडवेंचर के साथ कई समानताएँ नज़र आती हैं, जिसमें वही 334 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन शामिल है. कंपनी के अनुसार, थंडरबोल्ट को शहरी परिवेश से लेकर बजरी वाले रास्तों, कीचड़ और धूल तक, हर तरह के रास्तों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. थंडरबोल्ट का डिज़ाइन रैली स्टाइल बीक, स्टैंडर्ड हैंड गार्ड और एक असममित ट्विन पॉड एलईडी हेडलाइट से लैस है.

थंडरबोल्ट में मौजूदा येज़्दी एडवेंचर की तरह ही ट्रैक्शन कंट्रोल, तीन ABS मोड (रेन, रोड और ऑफ-रोड) भी हैं. बाइक में प्रीलोड एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक, स्लिप एंड असिस्ट क्लच और बेहतर वाटर वेडिंग क्षमता के लिए अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट भी है. इसके अलावा एडजस्टेबल विंडशील्ड और इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद हैं.

मूल बीएसए थंडरबोल्ट को एक टूरिंग मोटरसाइकिल के रूप में डिज़ाइन किया गया था और इसका निर्माण 1962 से 1972 तक बर्मिंघम के स्मॉल हीथ स्थित बीएसए कारखाने में किया गया था. पुरानी थंडरबोल्ट में 650 सीसी का ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा था और इसमें ईंधन भरने के लिए एक ही कार्बोरेटर लगा था. यह बर्मिंघम स्थित बीएसए कारखाने से निकलने वाला आखिरी मॉडल था और 160 किमी/घंटा से ज़्यादा की रफ़्तार पकड़ने में सक्षम था.

बीएसए थंडरबोल्ड की तस्वीरें