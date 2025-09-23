डुकाटी डियावेल V4 RS की भारत में लॉन्च की जानकारी आई सामने

डुकाटी डियावेल V4 RS, डुकाटी के पावर क्रूज़र का एक लिमिटेड-एडिशन वर्ज़न है जो अब ब्रांड का सबसे तेज़ एक्सेलेरेशन वाला मॉडल है. मल्टीस्ट्राडा V4 RS के बाद, डियावेल V4 RS अब ब्रांड के RS मॉडल लाइन-अप में दूसरा मॉडल है, जो डुकाटी के MotoGP प्रोग्राम से ली गई तकनीक को अपने रोड-रेडी मॉडल्स में शामिल करता है. डियावेल V4 RS में हल्के कार्बन फाइबर कंपोनेंट्स हैं और यह स्टैंडर्ड मॉडल से 3 किलो हल्का है.

डुकाटी मोटोजीपी राइडर मार्क मार्केज़ डियावेल वी4 आरएस के साथ

यूरोप में डिलीवरी दिसंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, और Diavel V4 RS को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. car&bike को पता चला है कि डियावेल V4 RS को भारत में 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा. यह देखते हुए कि मल्टीस्ट्राडा V4 RS मानक मॉडल की तुलना में काफी महंगा है, डियावेल V4 RS भी एक महंगा मॉडल होगा, जिसकी कीमत संभवतः रु.40 लाख से अधिक होगी.

डियावेल V4 RS इस समय डुकाटी का सबसे तेज़ गति से चलने वाला उत्पादन मॉडल है

V4 RS में 1,103 सीसी डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल V4 इंजन लगा है, जो पानिगाले V4 के साथ साझा किया गया है, जबकि मानक मॉडल में 1,158 सीसी ग्रांटुरिस्मो V4 इंजन लगा है. V4 RS का इंजन 11,750 आरपीएम पर 180 बीएचपी और 9,500 आरपीएम पर 120 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. डियवेल V4 RS ने 0-100 किमी/घंटा की गति मात्र 2.5 सेकंड में प्राप्त कर ली, जिससे यह वर्तमान में सबसे तेज़ गति से चलने वाला डुकाटी मॉडल बन गया.

डियावेल 4 RS में अब पहली बार रेस मोड दिया गया है, और इसे चुनने के बाद, 5-इंच TFT कंसोल का लेआउट ट्रैक-केंद्रित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बदल जाता है. डियावेल V4 RS में डुकाटी के नए राइडर एड्स भी शामिल हैं जो बॉश IMU द्वारा संचालित हैं. कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल मानक हैं, और रेस मोड के साथ, कुल चार मोड हैं - स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और रेस मोड आदि.