डुकाटी डियावेल V4 RS की भारत में लॉन्च की जानकारी आई सामने

डियावेल V4 RS फिलहाल डुकाटी की सबसे तेज़ एक्सीलरेशन वाली कार है, जो सिर्फ़ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है, और इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 23, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • डियावेल V4 RS अब तक की सबसे तेज़ गति वाली डुकाटी है
  • 2.5 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है
  • डियावेल V4 RS भारत में सीमित संख्या में लॉन्च की जाएगी

डुकाटी डियावेल V4 RS, डुकाटी के पावर क्रूज़र का एक लिमिटेड-एडिशन वर्ज़न है जो अब ब्रांड का सबसे तेज़ एक्सेलेरेशन वाला मॉडल है. मल्टीस्ट्राडा V4 RS के बाद, डियावेल V4 RS अब ब्रांड के RS मॉडल लाइन-अप में दूसरा मॉडल है, जो डुकाटी के MotoGP प्रोग्राम से ली गई तकनीक को अपने रोड-रेडी मॉडल्स में शामिल करता है. डियावेल V4 RS में हल्के कार्बन फाइबर कंपोनेंट्स हैं और यह स्टैंडर्ड मॉडल से 3 किलो हल्का है.

 

यह भी पढ़ें: 2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रु.22.98 लाख में हुई लॉन्च

2025 Ducati Diavel V4 RS m3

डुकाटी मोटोजीपी राइडर मार्क मार्केज़ डियावेल वी4 आरएस के साथ

 

यूरोप में डिलीवरी दिसंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, और Diavel V4 RS को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. car&bike को पता चला है कि डियावेल V4 RS को भारत में 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा. यह देखते हुए कि मल्टीस्ट्राडा V4 RS मानक मॉडल की तुलना में काफी महंगा है, डियावेल V4 RS भी एक महंगा मॉडल होगा, जिसकी कीमत संभवतः रु.40 लाख से अधिक होगी.

2025 Ducati Diavel V4 RS m4

डियावेल V4 RS इस समय डुकाटी का सबसे तेज़ गति से चलने वाला उत्पादन मॉडल है

 

V4 RS में 1,103 सीसी डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल V4 इंजन लगा है, जो पानिगाले V4 के साथ साझा किया गया है, जबकि मानक मॉडल में 1,158 सीसी ग्रांटुरिस्मो V4 इंजन लगा है. V4 RS का इंजन 11,750 आरपीएम पर 180 बीएचपी और 9,500 आरपीएम पर 120 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. डियवेल V4 RS ने 0-100 किमी/घंटा की गति मात्र 2.5 सेकंड में प्राप्त कर ली, जिससे यह वर्तमान में सबसे तेज़ गति से चलने वाला डुकाटी मॉडल बन गया.

2025 Ducati Diavel V4 RS m2

डियावेल 4 RS में अब पहली बार रेस मोड दिया गया है, और इसे चुनने के बाद, 5-इंच TFT कंसोल का लेआउट ट्रैक-केंद्रित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बदल जाता है. डियावेल V4 RS में डुकाटी के नए राइडर एड्स भी शामिल हैं जो बॉश IMU द्वारा संचालित हैं. कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल मानक हैं, और रेस मोड के साथ, कुल चार मोड हैं - स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और रेस मोड आदि.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बजाज ने एक बंडल योजना की घोषणा की है जिसमें जीएसटी लाभ और अतिरिक्त त्यौहारी ऑफर शामिल हैं.
    बजाज पल्सर 150, RS200, NS200 की कीमतें रु.23,000 तक कम हुईं
  • जी 310 आरआर का आगामी स्पेशल एडिशन केवल 310 यूनिट्स तक सीमित होगा.
    लॉन्च से पहले बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन की दिखी झलक
  • जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में फेरबदल जारी है, जिसमें कीवे, ज़ोंटेस और क्यूजे मोटर बाइक अधिक सस्ती हो गई हैं, जबकि बेनेली मॉडल की कीमतें बढ़ जाएंगी.
    जीएसटी 2.0: कीवे, ज़ोंटेस और QJ मोटर के दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव हुआ
  • इस साझेदारी के तहत, पांच शहरों के खरीदार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पसंदीदा 350 सीसी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीद सकेंगे.
    रॉयल एनफील्ड 350 मोटरसाइकिल रेंज 22 सितंबर से फ्लिपकार्ट पर होगी उपलब्ध
  • 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले जीएसटी बदलाव के बाद सुजुकी जिक्सर SF 250 की कीमत में अधिकतम रु.18,000 से अधिक की कटौती हुई है.
    जीएसटी 2.0 के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर और भी सस्ते हुए
