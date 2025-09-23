डुकाटी डियावेल V4 RS की भारत में लॉन्च की जानकारी आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 23, 2025
हाइलाइट्स
- डियावेल V4 RS अब तक की सबसे तेज़ गति वाली डुकाटी है
- 2.5 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है
- डियावेल V4 RS भारत में सीमित संख्या में लॉन्च की जाएगी
डुकाटी डियावेल V4 RS, डुकाटी के पावर क्रूज़र का एक लिमिटेड-एडिशन वर्ज़न है जो अब ब्रांड का सबसे तेज़ एक्सेलेरेशन वाला मॉडल है. मल्टीस्ट्राडा V4 RS के बाद, डियावेल V4 RS अब ब्रांड के RS मॉडल लाइन-अप में दूसरा मॉडल है, जो डुकाटी के MotoGP प्रोग्राम से ली गई तकनीक को अपने रोड-रेडी मॉडल्स में शामिल करता है. डियावेल V4 RS में हल्के कार्बन फाइबर कंपोनेंट्स हैं और यह स्टैंडर्ड मॉडल से 3 किलो हल्का है.
यह भी पढ़ें: 2025 डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4 रु.22.98 लाख में हुई लॉन्च
डुकाटी मोटोजीपी राइडर मार्क मार्केज़ डियावेल वी4 आरएस के साथ
यूरोप में डिलीवरी दिसंबर 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, और Diavel V4 RS को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. car&bike को पता चला है कि डियावेल V4 RS को भारत में 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा. यह देखते हुए कि मल्टीस्ट्राडा V4 RS मानक मॉडल की तुलना में काफी महंगा है, डियावेल V4 RS भी एक महंगा मॉडल होगा, जिसकी कीमत संभवतः रु.40 लाख से अधिक होगी.
डियावेल V4 RS इस समय डुकाटी का सबसे तेज़ गति से चलने वाला उत्पादन मॉडल है
V4 RS में 1,103 सीसी डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल V4 इंजन लगा है, जो पानिगाले V4 के साथ साझा किया गया है, जबकि मानक मॉडल में 1,158 सीसी ग्रांटुरिस्मो V4 इंजन लगा है. V4 RS का इंजन 11,750 आरपीएम पर 180 बीएचपी और 9,500 आरपीएम पर 120 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. डियवेल V4 RS ने 0-100 किमी/घंटा की गति मात्र 2.5 सेकंड में प्राप्त कर ली, जिससे यह वर्तमान में सबसे तेज़ गति से चलने वाला डुकाटी मॉडल बन गया.
डियावेल 4 RS में अब पहली बार रेस मोड दिया गया है, और इसे चुनने के बाद, 5-इंच TFT कंसोल का लेआउट ट्रैक-केंद्रित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बदल जाता है. डियावेल V4 RS में डुकाटी के नए राइडर एड्स भी शामिल हैं जो बॉश IMU द्वारा संचालित हैं. कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल मानक हैं, और रेस मोड के साथ, कुल चार मोड हैं - स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और रेस मोड आदि.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय डुकाटी मॉडल्स
- डुकाटी पाणिगले V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 30.91 - 78.93 लाख
- डुकाटी सुपरस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.22 - 17.7 लाख
- डुकाटी मॉन्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.61 - 17.99 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v4एक्स-शोरूम कीमत₹ 27.77 - 31.58 लाख
- डुकाटी पाणिगले V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.73 - 24.02 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.01 - 12.96 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V2एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.52 - 18.78 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 950एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.82 - 19.26 लाख
- डुकाटी एक्सडेवियलएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.59 - 21.61 लाख
- डुकाटी स्ट्रीटफाइटर-v2एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.46 लाख
- डुकाटी मल्टीस्ट्राडा V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 25.92 - 43.31 लाख
- डुकाटी डेजर्टएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.68 - 26.74 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर फुल थ्रॉटलएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.21 लाख
- डुकाटी स्क्रेम्ब्लर आइकनएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.25 लाख
- डुकाटी स्क्रैम्बलर 2जीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.72 - 13.54 लाख
- डुकाटी पैनिगेल वी4 आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 78.93 लाख
- डुकाटी हाइपरमोटर्ड 698 मोनोएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.61 लाख
- डुकाटी डायवेल V4एक्स-शोरूम कीमत₹ 29.22 लाख
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन एयरक्रॉस Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईएएक्स 30 रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 36 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स