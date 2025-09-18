डुकाटी पानिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 को भारत में वापस बुलाया गया

डुकाटी इंडिया ने अपने पनिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 मॉडल की 393 मोटरसाइकिलों की पहचान की है, जिन्हें सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म के रियर व्हील एक्सल में संभावित खराबी के कारण वापस बुलाया जा रहा है. यह रिकॉल एक वैश्विक कार्रवाई का हिस्सा है, और भारत में प्रभावित होने वाली बाइक्स में डुकाटी पानिगाले V4 (मॉडल वर्ष 2018 से 2024) और स्ट्रीटफाइटर V4 (मॉडल वर्ष 2018 से 2025) शामिल हैं. डुकाटी इंडिया ने पुष्टि की है कि ब्रांड उन ग्राहकों के संपर्क में है जिनके पास प्रभावित वाहन पहचान संख्या (VI) वाले मॉडल हैं.

वैश्विक रिकॉल के एक हिस्से के रूप में, डुकाटी नॉर्थ अमेरिका विभिन्न मॉडल वर्षों की 10,000 से ज़्यादा डुकाटी पानिगाले V4 और स्ट्रीटफाइटर V4 मोटरसाइकिलों को वापस बुला रही है, क्योंकि कुछ यूनिट्स के रियर व्हील एक्सल शाफ्ट में संभावित खराबी है. इस तरह की पहली और एकमात्र खराबी सितंबर 2023 में दर्ज की गई थी, जिसके बाद डुकाटी के आंतरिक सुरक्षा आयोग ने उपलब्ध आंकड़ों और नवंबर 2023 में प्राप्त बाद की रिपोर्टों की समीक्षा और निगरानी की, ये सभी रिपोर्टें अमेरिका के बाहर के बाज़ारों से प्राप्त हुई थीं.

अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन की रिकॉल रिपोर्ट के अनुसार, "दुनिया भर में कुल 11 मामलों और कुछ कोर सैंपलिंग की जाँच की गई. विभिन्न टैस्टिंग और विश्लेषण प्रयास विफलता को दोहराने में विफल रहे और अनिर्णायक साबित हुए. फिर भी, पर्याप्त सावधानी बरतते हुए, एक अधिक मज़बूत व्हील शाफ्ट का निर्माण शुरू किया गया और 10,182 पोस्ट-प्रोडक्शन यूनिट्स (अमेरिका में) को रियर व्हील शॉफ्ट बदलने के लिए, निःशुल्क वापस बुलाया जाएगा."

तब से, डुकाटी चुनिंदा बाज़ारों में मोटरसाइकिलों के बेड़े से बिना किसी निष्कर्ष के सक्रिय रूप से नमूना जुटा रही है. जुलाई 2025 में, ब्रांड ने नमूना संग्रह बंद करने और निष्कर्ष निकालने के लिए एकत्र किए गए सभी नमूनों का विश्लेषण करने का निर्णय लिया. 26 अगस्त, 2025 को, डुकाटी मोटर होल्डिंग के आंतरिक सुरक्षा आयोग ने, जाँच और संबंधित नमूना जुटाने के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर, प्रभावित आबादी में इस स्थिति से निपटने के लिए दुनिया भर में एक रिकॉल अभियान शुरू करने का निर्णय लिया.

गौरतलब है कि 2025 मॉडल वर्ष के लिए, डुकाटी ने रियर स्विंगआर्म के डिज़ाइन में बदलाव किया है, सिंगल साइडेड डिज़ाइन की जगह एक नया खोखला सममित स्विंगआर्म इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पार्श्व कठोरता को 37% तक कम करता है, साथ ही बेहतर ग्रिप, ज़्यादा सीधी लाइन होल्डिंग और ज़्यादा स्थिरता देता है. हालाँकि, स्विंगआर्म डिज़ाइन में यह बदलाव नये रिकॉल से संबंधित नहीं है. आप 2025 डुकाटी पानिगाले V4 के बारे में इस साल की शुरुआत में थाईलैंड में हमारे पहले राइड अनुभव से पढ़ सकते हैं.