भारत-यूरोपीय एफटीए समझौते को दिया गया अंतिम रूप, आयातित कारों पर 10% घटेगा शुल्क

हालांकि अभी पूरी जानकारी का इंतजार है, लेकिन यूरोपीय संघ के साथ नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से कार निर्माताओं को कम कर दर पर प्रति वर्ष 2.5 लाख वाहनों तक आयात करने की अनुमति मिलेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 27, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • रु.25 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर आयात शुल्क में धीरे-धीरे कमी की जाएगी
  • कार के पुर्जों पर लगने वाला शुल्क भी कम किया जाएगा
  • पूरी टाइमलाइन अभी सामने आनी बाकी है

भारत और यूरोपीय संघ ने नए मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा की है. इस समझौते के लिए 2022 में पुनर्विचार शुरू हुए थे. इसके तहत कई क्षेत्रों के उत्पादों पर आयात शुल्क कम या बहुत ही कम हो जाएगा, इससे न केवल उत्पादों की कीमतें अधिक किफायती होने की संभावना है, बल्कि तकनीक और सर्विस के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा.

Mercedes Maybach S 680 Night Series Web 23

भारतीय ऑटो उद्योग के लिए, नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से यूरोपीय प्रीमियम और लग्जरी कारों का आयात कम शुल्क पर, लगभग 10% तक, संभव हो सकेगा. प्रारंभिक दस्तावेजों के अनुसार, यह सीमा प्रति वर्ष र2.50 लाख वाहनों तक सीमित होगी, जबकि यूरोपीय संघ की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कमी धीरे-धीरे होगी. कारों पर आयात शुल्क में कमी के बारे में पूरी जानकारी अभी प्रतीक्षित है, हालांकि रिपोर्टों के अनुसार, यह कम शुल्क रु.25 लाख से अधिक कीमत वाले मॉडलों पर लागू होगा.

 

यह भी पढ़ें: रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क घटकर 40% होने की संभावना

 

अब तक CBU वाहनों पर आयात शुल्क वाहन के लैंडेड मूल्य के आधार पर 70 से 110% तक रहा है. यह देखना बाकी है कि FTA का यूरोपीय कार निर्माताओं द्वारा निर्मित मौजूदा CKD असेंबल्ड कारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. CKD मॉडल पर वर्तमान में 15% आयात शुल्क लगता है, जबकि SKD मार्ग से आने वाले मॉडलों पर 35% शुल्क लगता है.

Skoda Octavia VRS web 26

इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के प्रेस बयान में कहा गया है कि कार के पुर्जों पर लगने वाले शुल्क को भी 'पांच से दस साल बाद' घटाकर शून्य कर दिया जाएगा.

 

फिलहाल, कार खरीदारों को वाहनों की कीमतों पर तत्काल किसी भी प्रभाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि किए जाने से पहले अनुमोदन के लिए यूरोपीय संघ परिषद और संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बाकी है.

# India-Europe FTA# India EU Trade Deal# India-EU FTA# Free Trade Agreement# FTA# Latest News# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

