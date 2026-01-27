पत्रिकायूज़्ड कार्स
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क घटकर 40% होने की संभावना

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात शुल्क में कमी 15,000 यूरो (लगभग रु.16 लाख) से अधिक कीमत वाले सभी वाहनों पर लागू हो सकती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 27, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क 40% तक कम किया जा सकता है
  • यह कमी प्रति वर्ष 2 लाख यूनिट कारों पर लागू होने की उम्मीद है
  • इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले 5 वर्षों तक शुल्क में कमी होने की संभावना नहीं है

यूरोप से प्रीमियम या लग्जरी वाहन खरीदने के इच्छुक खरीदारों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है. आगामी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से कारों पर आयात शुल्क में कमी आने की उम्मीद है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफटीए के तहत वाहनों पर आयात शुल्क 110% से घटकर 40% तक हो सकता है, जिसका कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.

VW Golf GTI Web 11

रिपोर्ट में कहा गया है कि बदला हुआ आयात शुल्क 15,000 यूरो या लगभग रु.16 लाख से अधिक मूल्य के सभी वाहनों पर लागू होने की उम्मीद है हालांकि, यह बताया गया है कि कम किया गया शुल्क प्रति वर्ष 2 लाख यूनिट की सीमा के अधीन है. इसके अलावा, आने वाले वर्षों में शुल्क को घटाकर 10% तक करने का प्रावधान भी हो सकता है.

 

यह भी पढ़ें: ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा

 

आयात शुल्क में कमी से प्रभावित होने वाले मॉडलों में वीडब्ल्यू गोल्फ जीटीआई और स्कोडा ऑक्टेविया आरएस से लेकर मर्सिडीज-मायबाक, फेरारी और लेम्बॉर्गिनी के मॉडल शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि, शुरुआती पांच वर्षों तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह कम शुल्क लागू नहीं होने की संभावना है, जिससे स्थानीय कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

Mercedes AMG CLE 53 Launched In India At Rs 1 35 Crore

हालांकि, एफटीए के अंतिम विवरण की पुष्टि अभी बाकी है, और उम्मीद है कि इसकी घोषणा मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 को की जाएगी.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • स्कोडा ने एक नए स्पोर्टलाइन वैरिएंट की भी पुष्टि की है जो इस साल के अंत में लाइनअप में शामिल होगा.
    स्कोडा काइलाक क्लासिक+ और प्रेस्टीज+ की कीमतें आईं सामने
  • यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा.
    मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश
  • फेसलिफ्टेड पेट्रोल इंजन वाली पंच कार को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • भारत में फेसलिफ्टेड कुशक को लॉन्च करने के अलावा, स्कोडा ने इस साल कुछ बड़े वाहनों की घोषणाएं कीं, जिनमें ऑक्टेविया VRS का दूसरा बैच और नई कोडियाक VRS शामिल हैं.
    स्कोडा कोडियाक RS भारत में 2026 की दूसरी तिमाही में होगी लॉन्च, ऑक्टेविया RS की 100 और यूनिट्स भी आएंगी भारत
  • फेसलिफ्टेड कुशक को अपडेटेड लुक और केबिन के अंदर नई तकनीक मिलेगी.
    स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियत
