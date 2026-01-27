रिपोर्ट के मुताबिक, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क घटकर 40% होने की संभावना

यूरोप से प्रीमियम या लग्जरी वाहन खरीदने के इच्छुक खरीदारों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है. आगामी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से कारों पर आयात शुल्क में कमी आने की उम्मीद है रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफटीए के तहत वाहनों पर आयात शुल्क 110% से घटकर 40% तक हो सकता है, जिसका कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बदला हुआ आयात शुल्क 15,000 यूरो या लगभग रु.16 लाख से अधिक मूल्य के सभी वाहनों पर लागू होने की उम्मीद है हालांकि, यह बताया गया है कि कम किया गया शुल्क प्रति वर्ष 2 लाख यूनिट की सीमा के अधीन है. इसके अलावा, आने वाले वर्षों में शुल्क को घटाकर 10% तक करने का प्रावधान भी हो सकता है.

आयात शुल्क में कमी से प्रभावित होने वाले मॉडलों में वीडब्ल्यू गोल्फ जीटीआई और स्कोडा ऑक्टेविया आरएस से लेकर मर्सिडीज-मायबाक, फेरारी और लेम्बॉर्गिनी के मॉडल शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि, शुरुआती पांच वर्षों तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर यह कम शुल्क लागू नहीं होने की संभावना है, जिससे स्थानीय कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

हालांकि, एफटीए के अंतिम विवरण की पुष्टि अभी बाकी है, और उम्मीद है कि इसकी घोषणा मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 को की जाएगी.