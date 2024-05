महिंद्रा XUV 3XO की बुकिंग पहुंची 50,000 के पार

महिंद्रा ने 15 मई यानी आधिकारिक तौर पर अपनी नई पेशकश, XUV 3XO कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए बुकिंग खोल दी थी. ऑटोमेकर ने अब घोषणा की है कि ऑर्डर बुक खुलने के केवल 60 मिनट के भीतर उसने XUV 3XO की 50,000 बुकिंग प्राप्त कर ली है, बुकिंग राशि रु.21,000 निर्धारित की गई है. महिंद्रा का यह भी दावा है कि पहले 10 मिनट के भीतर 27,000 से अधिक बुकिंग मिली हैं.

Crossing milestones even before it hits the roads. A big thank you to all our customers who have made this possible. Be a part of our journey, book now: https://t.co/P7UUnkoyxv#XUV3XO #EverythingYouWantAndMore #The3XFactor pic.twitter.com/HMNylKisa1

— Mahindra XUV 3XO (@MahindraXUV3XO) May 15, 2024