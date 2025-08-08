नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ7मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53महिंद्रा एक्सयूवी.ई8
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरबेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050रॉयल एनफील्डसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी

तस्वीरों से पता चलता है कि नई टी-रॉक का डिज़ाइन मौजूदा पीढ़ी की टिगुआन एसयूवी जैसा होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 8, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इसका डिज़ाइन फोक्सवैगन के नए मॉडलों के अनुरूप है
  • इसका कैबिन लेआउट भी फोक्सवैगन के नए मॉडलों जैसा ही है
  • शुरुआत में इसे पेट्रोल और डीज़ल पावरट्रेन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है

दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक को इसके विश्व प्रीमियर से पहले पूरी तरह से बिना किसी कवर के देखा गया है. इस महीने के अंत में पेश होने के लिए तैयार, तस्वीरों से पता चलता है कि नई टी-रॉक का डिज़ाइन भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध टिगुआन एसयूवी की याद दिलाता है.

 

यह भी पढ़ें: स्कोडा काइलाक, स्लाविया और कुशक को खराब सीटबेल्ट के कारण बुलाया गया वापस, फोक्सवैगन के मॉडल भी हुए प्रभावित

Second Generation Volkswagen T Roc Images Leaked Ahead Of Debut 1

दिखने की बात करें तो, नई टी-रॉक का डिज़ाइन स्पष्ट रूप से फोक्सवैगन के नए मॉडलों से मिलता-जुलता है. आगे के हिस्से में एंग्यूलर हेडलैम्प हैं, जो दोनों एक पूरी चौड़ाई वाले लाइटबार से जुड़े हैं. हेडलाइट्स के नीचे एक बड़ा एयर इनटेक है जिसमें हनीकॉम्ब मेश है, जिसके ऊपरी हिस्से के दोनों सिरों पर उभरी हुई क्लैडिंग है. गाड़ी का बोनट पुराने मॉडल जैसा ही लगता है, जिसमें एक प्रमुख सी-पिलर, एक सुस्पष्ट शोल्डरलाइन और टाइट व्हील आर्च हैं. वहीं, पीछे की तरफ एक पूरी चौड़ाई वाला टेललैम्प है जिसमें हॉरिज़ॉन्टल लाइटिंग सिग्नेचर हैं, जिसके बीच में इल्यूमिनिटेड फोक्सवैगन लोगो है.

Second Generation Volkswagen T Roc Images Leaked Ahead Of Debut 3

तस्वीरों मेंकैबिन की भी झलक मिलती है, जो बिल्कुल नई टिगुआन जैसा ही लगती है. एक बड़ा, अलग से खड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन एयर वेंट्स के ऊपर लगा है. इसके अलावा, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नज़र आ रहा है जो सेंट्रल यूनिट से अलग है.

Second Generation Volkswagen T Roc Images Leaked Ahead Of Debut 2

पावरट्रेन की बात करें तो, नई टी-रॉक, मौजूदा मॉडल की तरह ही, कई पेट्रोल विकल्पों के साथ-साथ चुनिंदा बाज़ारों में उपलब्ध डीज़ल इंजन विकल्पों में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है. हालाँकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर फोक्सवैगन इस मॉडल के लिए कई मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प भी पेश करता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.

 

फोक्सवैगन टी-रॉक की पहली पीढ़ी का मॉडल पहले ही भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध था. हालाँकि इसे सीमित संख्या में पूरी तरह से निर्मित यूनिट (सीबीयू) के रूप में भारत लाया गया था, फिर भी इस गाड़ी ने आम जनता के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल की.

# Second-Generation Volkwagen t-Roc# Volkswagen T-Roc SUV# Volkswagen T-Roc new# Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर, Rohini Courts, New Delhi
    7.7
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI BS IV | 62,288 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 9,494/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2020 मारुति सुजुकी एक्सएल6
    Zeta | 46,261 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8 लाख
    ₹ 16,922/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सी-सेगमेंट एसयूवी, जिसके भारत में 2026 में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है, का निर्माण कंपनी द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाएगा.
    डस्टर पर आधारित निसान की एसयूवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • कुल मिलाकर ऑटो बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई, केवल ट्रैक्टर और तिपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल वृद्धि देखी गई.
    जुलाई 2025 में ऑटो बिक्री में 4.31% की गिरावट हुई
  • GLC का इलेक्ट्रिक वैरिएंट सितंबर में म्यूनिख ऑटो शो में अपनी वैश्विक शुरुआत करने के लिए तैयार है.
    मर्सिडीज-बेंज ने वैश्विक बाज़ार में पेश करने से पहले इलेक्ट्रिक GLC की दिखाई झलक
  • ये छूट भारत में परिचालन शुरू करने के बाद से कंपनी की छठी वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू की गई हैं.
    एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की कीमतों में सीमित समय के लिए रु.2.30 लाख तक की कटौती हुई
  • बालाजी 2017 से टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.
    जेएलआर ने पहले भारतीय सीईओ की नियुक्ति की, टाटा मोटर्स के पी. बी. बालाजी नवंबर से कार्यभार संभालेंगे
  • सी-सेगमेंट एसयूवी, जिसके भारत में 2026 में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है, का निर्माण कंपनी द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाएगा.
    डस्टर पर आधारित निसान की एसयूवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • कुल मिलाकर ऑटो बिक्री में 4.31 प्रतिशत की गिरावट आई, केवल ट्रैक्टर और तिपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल वृद्धि देखी गई.
    जुलाई 2025 में ऑटो बिक्री में 4.31% की गिरावट हुई
  • GLC का इलेक्ट्रिक वैरिएंट सितंबर में म्यूनिख ऑटो शो में अपनी वैश्विक शुरुआत करने के लिए तैयार है.
    मर्सिडीज-बेंज ने वैश्विक बाज़ार में पेश करने से पहले इलेक्ट्रिक GLC की दिखाई झलक
  • ये छूट भारत में परिचालन शुरू करने के बाद से कंपनी की छठी वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू की गई हैं.
    एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस की कीमतों में सीमित समय के लिए रु.2.30 लाख तक की कटौती हुई
  • बालाजी 2017 से टाटा मोटर्स समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं.
    जेएलआर ने पहले भारतीय सीईओ की नियुक्ति की, टाटा मोटर्स के पी. बी. बालाजी नवंबर से कार्यभार संभालेंगे
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी