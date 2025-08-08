नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 8, 2025
हाइलाइट्स
- इसका डिज़ाइन फोक्सवैगन के नए मॉडलों के अनुरूप है
- इसका कैबिन लेआउट भी फोक्सवैगन के नए मॉडलों जैसा ही है
- शुरुआत में इसे पेट्रोल और डीज़ल पावरट्रेन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है
दूसरी पीढ़ी की फोक्सवैगन टी-रॉक को इसके विश्व प्रीमियर से पहले पूरी तरह से बिना किसी कवर के देखा गया है. इस महीने के अंत में पेश होने के लिए तैयार, तस्वीरों से पता चलता है कि नई टी-रॉक का डिज़ाइन भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध टिगुआन एसयूवी की याद दिलाता है.
दिखने की बात करें तो, नई टी-रॉक का डिज़ाइन स्पष्ट रूप से फोक्सवैगन के नए मॉडलों से मिलता-जुलता है. आगे के हिस्से में एंग्यूलर हेडलैम्प हैं, जो दोनों एक पूरी चौड़ाई वाले लाइटबार से जुड़े हैं. हेडलाइट्स के नीचे एक बड़ा एयर इनटेक है जिसमें हनीकॉम्ब मेश है, जिसके ऊपरी हिस्से के दोनों सिरों पर उभरी हुई क्लैडिंग है. गाड़ी का बोनट पुराने मॉडल जैसा ही लगता है, जिसमें एक प्रमुख सी-पिलर, एक सुस्पष्ट शोल्डरलाइन और टाइट व्हील आर्च हैं. वहीं, पीछे की तरफ एक पूरी चौड़ाई वाला टेललैम्प है जिसमें हॉरिज़ॉन्टल लाइटिंग सिग्नेचर हैं, जिसके बीच में इल्यूमिनिटेड फोक्सवैगन लोगो है.
तस्वीरों मेंकैबिन की भी झलक मिलती है, जो बिल्कुल नई टिगुआन जैसा ही लगती है. एक बड़ा, अलग से खड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन एयर वेंट्स के ऊपर लगा है. इसके अलावा, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नज़र आ रहा है जो सेंट्रल यूनिट से अलग है.
पावरट्रेन की बात करें तो, नई टी-रॉक, मौजूदा मॉडल की तरह ही, कई पेट्रोल विकल्पों के साथ-साथ चुनिंदा बाज़ारों में उपलब्ध डीज़ल इंजन विकल्पों में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है. हालाँकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर फोक्सवैगन इस मॉडल के लिए कई मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प भी पेश करता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.
फोक्सवैगन टी-रॉक की पहली पीढ़ी का मॉडल पहले ही भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध था. हालाँकि इसे सीमित संख्या में पूरी तरह से निर्मित यूनिट (सीबीयू) के रूप में भारत लाया गया था, फिर भी इस गाड़ी ने आम जनता के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल की.
