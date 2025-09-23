नई हीरो डेस्टिनी 110 भारत में रु.72,000 में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 23, 2025
हाइलाइट्स
- हीरो डेस्टिनी 110 ZX की कीमत रु.79,000 (एक्स-शोरूम) है
- इसका डिज़ाइन और स्टाइल डेस्टिनी 125 जैसा ही है
- इसका वज़न 114 किलोग्राम है; माइलेज 56.2 किमी/लीटर है
जनवरी 2025 में, हीरो मोटोकॉर्प ने 2018 में मूल के लॉन्च के सात साल बाद, बिल्कुल नई डेस्टिनी 125 लॉन्च की. अब, कंपनी ने बिल्कुल नई डेस्टिनी 110 लॉन्च की है, जिसमें 125 सीसी मॉडल के समान डिज़ाइन और स्टाइल है और इसे दो वैरिएंट में पेश किया जा रहा है: VX रु.72,000 और ZX रु.79,000 (एक्स-शोरूम) में है.
डिज़ाइन के मामले में, डेस्टिनी 110 अपने 125cc मॉडल जैसी ही दिखती है. इसमें H-आकार के LED DRL और टेल लैंप हैं, और इंडिकेटर्स एप्रन पर थोड़े नीचे की ओर दिए गए हैं. VX वेरिएंट ग्रे, नीले और सफ़ेद रंग में उपलब्ध है, जबकि ZX वेरिएंट ग्रे, नीले और लाल रंग में उपलब्ध है.
यह भी पढ़ें: हीरो एक्सट्रीम 125R का सिंगल-सीट वेरिएंट रु.1 लाख में हुआ लॉन्च
डेस्टिनी 110 का व्हीलबेस 1,302 मिमी, सीट की ऊँचाई 770 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 162 मिमी है। सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ़ एक टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ एक मानक सिंगल-साइडेड शॉक एब्जॉर्बर है. इसमें 12-इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हैं, आगे की तरफ़ 90/90 और पीछे की तरफ़ 100/80. इस स्कूटर का वज़न 114 किलोग्राम (कर्ब) है और इसमें 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक है.
इस स्कूटर में 110.9 सीसी का इंजन लगा है जो 7,250 आरपीएम पर 8.1 बीएचपी और 5,750 आरपीएम पर 8.87 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. हीरो का दावा है कि डेस्टिनी 110 56.2 किमी/लीटर का माइलेज देगा.
फीचर्स की बात करें तो, सबसे महंगे ZX वैरिएंट में कास्ट व्हील्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि VX में ड्रम सेटअप दिया गया है. डेस्टिनी 110 के दोनों वैरिएंट में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लैंप और डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है. अन्य ध्यान देने लायक फीचर्स में बिल्ट-इन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वाला फ्रंट ग्लव बॉक्स शामिल है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.47 - 1.63 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 75,563 - 78,433
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 60,755 - 67,097
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 67,711
- हीरो सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,403 - 85,332
- हीरो एचएफ 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 48,496
- हीरो ग्लैमर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,762 - 95,380
- हीरो प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 60,655 - 78,007
- हीरो न्स्टनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,108 - 80,489
- हीरो एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.08 लाख
- हीरो जूम 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 67,171 - 83,095
- हीरो ग्लैमर 125 एक्सटीईसीएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,969 - 87,443
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.71 - 1.81 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 96,186 - 99,758
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 - 1.37 लाख
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.45 लाख
- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 84,974 - 90,810
- हीरो एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 लाख
- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 47,915 - 1.06 लाख
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.02 - 1.43 लाख
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,911 - 83,612
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,235 - 84,148
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,663
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 78,699 - 88,280
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.76 लाख
- हीरो एचएफ डीलक्स प्रोएक्स-शोरूम कीमत₹ 71,987
- हीरो ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 87,989 - 97,717
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन एयरक्रॉस Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईएएक्स 30 रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 36 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स