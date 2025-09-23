पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई हीरो डेस्टिनी 110 भारत में रु.72,000 में हुई लॉन्च

डेस्टिनी 110 दो वेरिएंट, वीएक्स और जेडएक्स में उपलब्ध है, जिसमें कुल छह रंग विकल्प हैं, जो दोनों ट्रिम्स के बीच समान रूप से विभाजित हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 23, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हीरो डेस्टिनी 110 ZX की कीमत रु.79,000 (एक्स-शोरूम) है
  • इसका डिज़ाइन और स्टाइल डेस्टिनी 125 जैसा ही है
  • इसका वज़न 114 किलोग्राम है; माइलेज 56.2 किमी/लीटर है

जनवरी 2025 में, हीरो मोटोकॉर्प ने 2018 में मूल के लॉन्च के सात साल बाद, बिल्कुल नई डेस्टिनी 125 लॉन्च की. अब, कंपनी ने बिल्कुल नई डेस्टिनी 110 लॉन्च की है, जिसमें 125 सीसी मॉडल के समान डिज़ाइन और स्टाइल है और इसे दो वैरिएंट में पेश किया जा रहा है: VX रु.72,000 और ZX रु.79,000 (एक्स-शोरूम) में है.

Hero Destini 110 Launched In India Price Specs Colours Details 1

डिज़ाइन के मामले में, डेस्टिनी 110 अपने 125cc मॉडल जैसी ही दिखती है. इसमें H-आकार के LED DRL और टेल लैंप हैं, और इंडिकेटर्स एप्रन पर थोड़े नीचे की ओर दिए गए हैं. VX वेरिएंट ग्रे, नीले और सफ़ेद रंग में उपलब्ध है, जबकि ZX वेरिएंट ग्रे, नीले और लाल रंग में उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो एक्सट्रीम 125R का सिंगल-सीट वेरिएंट रु.1 लाख में हुआ लॉन्च

 

डेस्टिनी 110 का व्हीलबेस 1,302 मिमी, सीट की ऊँचाई 770 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 162 मिमी है। सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ़ एक टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ एक मानक सिंगल-साइडेड शॉक एब्जॉर्बर है. इसमें 12-इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हैं, आगे की तरफ़ 90/90 और पीछे की तरफ़ 100/80. इस स्कूटर का वज़न 114 किलोग्राम (कर्ब) है और इसमें 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक है.

Hero Destini 110 Launched In India Price Specs Colours Details 2

इस स्कूटर में 110.9 सीसी का इंजन लगा है जो 7,250 आरपीएम पर 8.1 बीएचपी और 5,750 आरपीएम पर 8.87 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. हीरो का दावा है कि डेस्टिनी 110 56.2 किमी/लीटर का माइलेज देगा.

 

फीचर्स की बात करें तो, सबसे महंगे ZX वैरिएंट में कास्ट व्हील्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जबकि VX में ड्रम सेटअप दिया गया है. डेस्टिनी 110 के दोनों वैरिएंट में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लैंप और डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है. अन्य ध्यान देने लायक फीचर्स में बिल्ट-इन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वाला फ्रंट ग्लव बॉक्स शामिल है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय हीरो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

