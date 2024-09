स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो आज होगी लॉन्च, नई स्पोर्ट्स रेंज की भी दिखी झलक

स्कोडा ने हाल ही में अपनी नई स्पोर्ट्स रेंज को क्या कहा जाएगा यह दिखाने वाले टीज़रों को जारी किया है. टीज़र में स्लाविया कॉम्पैक्ट सेडान और कुशक एसयूवी को दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि दोनों मॉडलों को कुछ स्पोर्टिंग टच के साथ नए स्पेशल एडिशन वैरिएंट मिल सकते हैं. समझा जा सकता है कि इनमें से एक मॉडल नया स्लाविया मोंटे कार्लो ए़डिशन होगा जो 2 सितंबर को लॉन्च होगा.

नई स्लाविया मोंटे कार्लो स्कोडा की स्पोर्ट्स रेंज का हिस्सा बनेगी

दिखाए गए वाहनों में से एक स्लाविया है जिसमें चमकदार काली ग्रिल और लाल बूट-लिप स्पॉइलर के साथ एक नया लाल पेंट शेड है. यह संभवतः स्लाविया मोंटे कार्लो है और इसे कुशक के मोंटे कार्लो वैरिएंट के समान डिज़ाइन बदलाव प्राप्त हुआ है. बदलाव केवल चमकदार ब्लैक एलिमेंट्स और सेडान को स्पोर्टी लुक देने वाले नए डिजाइन के अलॉय व्हील तक ही सीमित होने की संभावना है. कैबिन के अंदर स्पोर्टी लुक के लिए लाल हाइलाइट्स के साथ ब्लैक अपहोल्स्ट्री होने की उम्मीद है.

We cannot wait for this launch! Are you excited too? Stay tuned to explore the new Sports Range!



#LiveTheThrill#SkodaIndia pic.twitter.com/hpuq4MEMy7

— Škoda India (@SkodaIndia) September 1, 2024