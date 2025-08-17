पत्रिकायूज़्ड कार्स
वॉल्वो EX30 का रिव्यू: सबसे छोटी लेकिन फीचर लोडेड वॉल्वो कार

वॉल्वो अपनी सबसे किफायती कार के रूप में भारत में EX30 पेश करने जा रही है. यह एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें कई आधुनिक तकनीकें और नए-नए फीचर्स दिए गए हैं. हमने इसे चलाकर जाना कि रोज़मर्रा की ड्राइविंग में यह कैसी साबित होती है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक-टीम

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 1, 1970

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • EX30,वॉल्वो की तीसरी SUV जो एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है
  • 69 kWh बैटरी पैक के साथ लगभग 480 किमी तक की रेंज का दावा
  • भारत में कीमत करीब ₹50 लाख तक हो सकती है

XC60 को अपडेट करने के तुरंत बाद, वॉल्वो भारत में एक और नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. आने वाले महीने में कंपनी पेश करेगी EX30, जो भारत में वॉल्वो की सबसे छोटी और सबसे किफायती कार होगी. यह EX40 और EC40 के बाद ब्रांड की भारत में तीसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी. लेकिन EX30 इन दोनों से अलग है क्योंकि यह एक बॉर्न ईवी है, यानी इसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म पर डिज़ाइन किया गया है, न कि ICE कार को इलेक्ट्रिक में बदला गया है. इसमें कई ऐसे नए आइडिया शामिल हैं जो पहले किसी वॉल्वो में नहीं दिखे. हमने इस एसयूवी को ड्राइव कर के देखा कि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसी लगती है.

डिज़ाइन

2025 Volvo EX 30 m2
 

EX30 का डिज़ाइन नया जरूर है, लेकिन इसमें वॉल्वो की पहचान साफ झलकती है. इसके डे-टाइम रनिंग लाइट्स बेहद आकर्षक हैं और इनमें दिया गया अनोखा पैटर्न इसे अलग पहचान देता है. पीछे की ओर नए एलईडी टेललैंप इसे सिग्नेचर लुक पेश करते हैं. दोनों लैंप जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इनके बीच दी गई काली स्ट्रिप शानदार कॉन्ट्रास्ट पेश करती है.

2025 Volvo EX 30 m7
 

19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स इस साइज की कार के लिए दमदार रोड प्रेज़ेंस देते हैं. पतले और बेज़ल-लेस साइड मिरर एक खास टच जोड़ते हैं. भारत में पाँच रंग विकल्प मिलेंगे, जिनमें तस्वीरों में दिख रही क्लाउड ब्लू रंग शामिल है. 177 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस ठीक-ठाक है, हालांकि एक ज्यादा ऊँची “क्रॉस-कंट्री” वर्ज़न भारतीय सड़कों के लिए और बेहतर साबित होता.
 

कैबिन और टेक

2025 Volvo EX 30 m21
 

EX30 में पारंपरिक चाबी नहीं मिलती। इसे NFC कार्ड या मोबाइल ऐप से स्टार्ट किया जाता है. कार्ड को बी-पिलर पर टैप करने से कार अनलॉक होती है और वायरलेस चार्जिंग पैड पर रखने से ड्राइविंग एनेबल होती है. अंदर का कैबिन बेहद मिनिमल है और इसमें साफ चीनी डिज़ाइन का असर दिखता है. दरवाज़ों पर बटन नहीं हैं, ज़्यादातर फ़ंक्शन 12.3-इंच वर्टिकल टचस्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील या आर्मरेस्ट पर कंट्रोल होते हैं. अलग ड्राइवर डिस्प्ले नहीं है; ज़रूरी ड्राइविंग जानकारी सेंटर स्क्रीन के टॉप पर मिलती है.

2025 Volvo EX 30 m63
 

वायरलेस ऐप्पल कारप्ले बेहतरीन काम करता है, जबकि एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड है. हालांकि, वॉल्वो का बिल्ट-इन गूगल इंटरफेस ऐप्स और नेविगेशन की सुविधा देता है. स्क्रीन की क्वालिटी और रिस्पॉन्स शानदार है, लेकिन मेन्यू सीखने में थोड़ा वक्त लगता है. इसमें कई स्मार्ट टच दिए गए हैं जैसे आर्मरेस्ट खिसकाकर स्टोरेज और कपहोल्डर बन जाते हैं, वहीं विंडो स्विच भी यहीं दिए गए हैं. डैशबोर्ड पर 5-स्पीकर साउंडबार और 1000-वाट हार्मन कार्डन सिस्टम बेहतरीन साउंड क्वालिटी देता है.

2025 Volvo EX 30 m33
 

सीट एडजस्टमेंट एक ही बटन से होती है और ग्लॉव बॉक्स सेंटर कंसोल में इलेक्ट्रिकली खुलता है. पीछे की सीट का स्पेस सीमित है, और थाई सपोर्ट बेहतर हो सकता था. रियर विंडो छोटी हैं लेकिन बड़ा ग्लास रूफ कैबिन को खुला-खुला महसूस कराता है.
 

ड्राइव, पावर और रेंज

2025 Volvo EX 30 m49
 

भारत में सबसे पहले EX30 का रियर-व्हील-ड्राइव वर्ज़न आएगा. इसमें 69 किलोवॉट-घंटा बैटरी दी गई है, जो 268 बीएचपी और 343 एनएम टॉर्क बनाती है. पिक-अप तेज़ है और कैबिन बहुत शांत व इंसुलेटेड है. रेंज 480 किमी बताई गई है, जबकि रियल वर्ल्ड में लगभग 400 किलोमीटर तक जाने की उम्मीद की जा सकती है. टैस्ट ड्राइव में 64% बैटरी पर 261 किलोमीटर रेंज दिखाई दे रही थी. इसमें अलग-अलग ड्राइव मोड या रीजन सेटिंग्स नहीं हैं, लेकिन वन-पैडल ड्राइविंग ट्रैफ़िक में मदद करती है.
 

राइड और हैंडलिंग

2025 Volvo EX 30 m54
 

EX30 चलाने में फुर्तीली और मज़ेदार है. स्टीयरिंग शार्प और प्रीसाइस है, साथ ही अलग-अलग वेट सेटिंग्स मिलती हैं. राइड बहुत सॉफ्ट नहीं है लेकिन बैलेंस्ड है और सफर आरामदायक रखती है. सीट व स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की वजह से ड्राइविंग पोज़िशन ढूंढना आसान है. आगे का विज़िबिलिटी शानदार है, लेकिन पीछे की विंडो छोटी होने और सेंटर हेडरेस्ट के कारण रियर विज़िबिलिटी सीमित लगती है.
 

सेफ़्टी फीचर्स

2025 Volvo EX 30 m39
 

EX30 में लेवल-2 (ADAS) फीचर्स का पूरा पैकेज है जैसे - लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिज़न अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और पार्किंग असिस्ट. एक इन्फ्रारेड कैमरा ड्राइवर की आंखों की मूवमेंट ट्रैक करता है और ध्यान भटकने पर चेतावनी देता है.
 

निर्णय

2025 Volvo EX 30 m8
 

वॉल्वो EX30 बाकी वॉल्वो मॉडलों से बिल्कुल अलग खड़ी होती है. यह तेज़, मज़ेदार और स्मार्ट आइडियाज़ से भरी हुई है. हालांकि, रियर सीट की कमी और कुछ एर्गोनॉमिक क्वर्क्स इसकी कमज़ोरी हैं. कुल मिलाकर यह एक पर्सनल टेक गैजेट जैसी एसयूवी है, जो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें स्टाइलिश और स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार चाहिए. लॉन्च के समय इसकी कीमत लगभग ₹45 लाख (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है.

Calendar-icon

Last Updated on August 17, 2025

# volvo electric car# volvo# volvo ex30# Car Reviews
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

