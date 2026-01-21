2026 जीप मेरिडियन में कंपनी ने जोड़ी स्लाइडिंग सेकंड रो सीट, कीमतें रु.23.33 लाख से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारास्कोडा New Kushaq 2026महिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 जीप मेरिडियन में कंपनी ने जोड़ी स्लाइडिंग सेकंड रो सीट, कीमतें रु.23.33 लाख से शुरू

यह अपडेट जीप मेरिडियन के चुनिंदा तीन-रो वाले वेरिएंट तक ही सीमित है, जिनमें लिमिटेड और ओवरलैंड शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 21, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2026 जीप मेरिडियन में अब स्लाइडिंग सेकंड रो सीटें मिलती हैं
  • यह नया फीचर लिमिटेड और ओवरलैंड ट्रिम्स में उपलब्ध है
  • लिमिटेड ट्रिम की शुरुआती कीमत रु.30.01 लाख है

जीप इंडिया ने 2026 के लिए मेरिडियन एसयूवी के अपडेट की घोषणा की है, जिसकी कीमत अब रु.23.33 लाख  (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. एक बड़ा बदलाव यह है कि एसयूवी में स्लाइडिंग सेकंड रो सीटें होंगी, लेकिन यह अपडेट एसयूवी के चुनिंदा तीन-रो वेरिएंट, लिमिटेड और ओवरलैंड तक ही सीमित है. लिमिटेड की कीमत रु.30.01 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगे ओवरलैंड ट्रिम की कीमत रु.35.61 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

V10637833 jpg

स्लाइडिंग फ़ंक्शन जोड़ने से 140/130 मिमी तक की लंबाई में आगे-पीछे खिसकने की सुविधा मिलती है.

 

दूसरी रो की सीटों में पहले की तरह ही 60:40 स्प्लिट और रिक्लाइन फंक्शन मौजूद है; हालांकि, स्लाइडिंग फंक्शन के जुड़ने से 140/130 मिमी तक की लंबाई में आगे-पीछे खिसकने की सुविधा मिल जाती है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि सभी सात सीटें भरी हुई हैं, तो अब आपके पास दूसरी रो की स्थिति को एडजेस्ट करने और तीसरी रो के आराम को बढ़ाने के लिए अधिक लचीलापन है. इससे तीसरी रो में प्रवेश करना और बाहर निकलना भी आसान हो जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: नई जीप रेकॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी हुई पेश, 2.7 टन वजनी इस इलेक्ट्रिक कार में हैं रिमूवेबल डोर, मिलेगी 400 किमी की रेंज

 

स्टेलेंटिस इंडिया के बिजनेस हेड और ऑटोमोटिव ब्रांड्स के डायरेक्टर कुमार प्रियेश ने कहा, “लिमिटेड और ओवरलैंड वेरिएंट में स्लाइडिंग सेकंड-रो सीटों की शुरुआत, ग्राहकों की उस प्रतिक्रिया का सीधा जवाब है जिसमें वे तीसरी रो में अधिक आराम की मांग कर रहे थे, खासकर साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए. यह अपडेट मेरिडियन की प्रीमियम स्थिति को और मजबूत करता है और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए सुधारों पर हमारे फोकस को दर्शाता है.”

Meridian Int jpg

आपको 10.25 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है.

 

दिखने में या फीचर्स के मामले में, कोई और बदलाव नहीं हुआ है. वेरिएंट के आधार पर, एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12-वे पावर्ड फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री पहले की तरह ही मिलती हैं. साथ ही, इसमें 10.25 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ADAS सहित कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं.

 

एसयूवी में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन लगा है जो 168 हॉर्सपावर और 350 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, साथ ही महंगे ट्रिम्स में जीप का सेलेक्ट-टेरेन 4x4 सिस्टम भी दिया गया है.

# Jeep Meridian# Jeep Meridian Bookings# Jeep Meridian SUV# 2026 Jeep Meridian# Updated Jeep Meridian# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    LXI | 51,860 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.42 लाख
    ₹ 7,652/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014],
    2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 20,021 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.69 लाख
    ₹ 17,220/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना,
    2024 ह्युंडई वरना
    1.4 VTVT E | 27,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.4 लाख
    ₹ 27,772/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2013 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 54,414 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 46,642 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.23 लाख
    ₹ 9,469/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 19,466 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.52 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई सैंट्रो,
    2022 ह्युंडई सैंट्रो
    DX | 63,245 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.53 लाख
    ₹ 10,141/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा अमेज़,
    2015 होंडा अमेज़
    S | 73,103 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    ₹ 6,694/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स,
    2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
    1.0 Delta Plus | 46,577 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.92 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 स्कोडा रैपिड,
    2017 स्कोडा रैपिड
    1.6 MPI Style BS IV | 54,818 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 11,422/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय जीप मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • जीप ने अपनी दो एसयूवी के लिए खास वैरिएंट पेश किया है, जिसमें मुख्य रूप से दिखने में बदलावों पर ध्यान दिया गया है.
    जीप कंपस और मेरिडियन ट्रेल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.25.41 लाख से शुरू
  • साल 2025 मेरिडियन के लिए, जीप अब सबसे महंगे लिमिटेड (O) वैरिएंट में 4x4 ऑटोमेटिक विकल्प की पेशकश कर रही है और एसयूवी के लिए एक विकल्प एक्सेसरी पैकेज की भी पेशकश की जा रही है.
    जीप मेरिडियन लिमिटेड (O) 4x4 ऑटोमेटिक फिर से हुआ पेश, कीमत रु.36.79 लाख
  • जीप ने हाल ही में भारत में अपडेटेड मेरिडियन को रु.24.99 लाख में लॉन्च किया है, चलिये देखते हैं कि यह कंपस के समान कीमत वाले वैरिएंट के मुकाबले यह कितनी बेहतर है.
    जीप मेरिडियन 5-सीटर बनाम जीप कंपस: रु.25 लाख से कम कीमत में कौन सी एसयूवी बेहतर
  • अपडेटेड मेरिडियन एसयूवी अब चार ट्रिम स्तरों में पेश की गई है, और एंट्री-लेवल लॉन्गिट्यूड वैरिएंट केवल 5-सीट लेआउट में उपलब्ध है.
    2025 जीप मेरिडियन एसयूवी, वैरिएंट, फीचर्स और कीमत की जानकारी
  • जीप इंडिया रेंज की एंट्री लेवल कंपस की कीमत रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो जीएसटी 2.0 से पहले रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) थी.
    जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती
  • जीप ने अपनी दो एसयूवी के लिए खास वैरिएंट पेश किया है, जिसमें मुख्य रूप से दिखने में बदलावों पर ध्यान दिया गया है.
    जीप कंपस और मेरिडियन ट्रेल एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.25.41 लाख से शुरू
  • साल 2025 मेरिडियन के लिए, जीप अब सबसे महंगे लिमिटेड (O) वैरिएंट में 4x4 ऑटोमेटिक विकल्प की पेशकश कर रही है और एसयूवी के लिए एक विकल्प एक्सेसरी पैकेज की भी पेशकश की जा रही है.
    जीप मेरिडियन लिमिटेड (O) 4x4 ऑटोमेटिक फिर से हुआ पेश, कीमत रु.36.79 लाख
  • जीप ने हाल ही में भारत में अपडेटेड मेरिडियन को रु.24.99 लाख में लॉन्च किया है, चलिये देखते हैं कि यह कंपस के समान कीमत वाले वैरिएंट के मुकाबले यह कितनी बेहतर है.
    जीप मेरिडियन 5-सीटर बनाम जीप कंपस: रु.25 लाख से कम कीमत में कौन सी एसयूवी बेहतर
  • अपडेटेड मेरिडियन एसयूवी अब चार ट्रिम स्तरों में पेश की गई है, और एंट्री-लेवल लॉन्गिट्यूड वैरिएंट केवल 5-सीट लेआउट में उपलब्ध है.
    2025 जीप मेरिडियन एसयूवी, वैरिएंट, फीचर्स और कीमत की जानकारी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 जीप मेरिडियन में कंपनी ने जोड़ी स्लाइडिंग सेकंड रो सीट, कीमतें रु.23.33 लाख से शुरू