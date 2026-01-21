2026 जीप मेरिडियन में कंपनी ने जोड़ी स्लाइडिंग सेकंड रो सीट, कीमतें रु.23.33 लाख से शुरू

जीप इंडिया ने 2026 के लिए मेरिडियन एसयूवी के अपडेट की घोषणा की है, जिसकी कीमत अब रु.23.33 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. एक बड़ा बदलाव यह है कि एसयूवी में स्लाइडिंग सेकंड रो सीटें होंगी, लेकिन यह अपडेट एसयूवी के चुनिंदा तीन-रो वेरिएंट, लिमिटेड और ओवरलैंड तक ही सीमित है. लिमिटेड की कीमत रु.30.01 लाख से शुरू होती है, जबकि सबसे महंगे ओवरलैंड ट्रिम की कीमत रु.35.61 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

स्लाइडिंग फ़ंक्शन जोड़ने से 140/130 मिमी तक की लंबाई में आगे-पीछे खिसकने की सुविधा मिलती है.

दूसरी रो की सीटों में पहले की तरह ही 60:40 स्प्लिट और रिक्लाइन फंक्शन मौजूद है; हालांकि, स्लाइडिंग फंक्शन के जुड़ने से 140/130 मिमी तक की लंबाई में आगे-पीछे खिसकने की सुविधा मिल जाती है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि सभी सात सीटें भरी हुई हैं, तो अब आपके पास दूसरी रो की स्थिति को एडजेस्ट करने और तीसरी रो के आराम को बढ़ाने के लिए अधिक लचीलापन है. इससे तीसरी रो में प्रवेश करना और बाहर निकलना भी आसान हो जाएगा.

स्टेलेंटिस इंडिया के बिजनेस हेड और ऑटोमोटिव ब्रांड्स के डायरेक्टर कुमार प्रियेश ने कहा, “लिमिटेड और ओवरलैंड वेरिएंट में स्लाइडिंग सेकंड-रो सीटों की शुरुआत, ग्राहकों की उस प्रतिक्रिया का सीधा जवाब है जिसमें वे तीसरी रो में अधिक आराम की मांग कर रहे थे, खासकर साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए. यह अपडेट मेरिडियन की प्रीमियम स्थिति को और मजबूत करता है और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए गए सुधारों पर हमारे फोकस को दर्शाता है.”

आपको 10.25 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है.

दिखने में या फीचर्स के मामले में, कोई और बदलाव नहीं हुआ है. वेरिएंट के आधार पर, एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12-वे पावर्ड फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री पहले की तरह ही मिलती हैं. साथ ही, इसमें 10.25 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ADAS सहित कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं.

एसयूवी में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन लगा है जो 168 हॉर्सपावर और 350 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, साथ ही महंगे ट्रिम्स में जीप का सेलेक्ट-टेरेन 4x4 सिस्टम भी दिया गया है.