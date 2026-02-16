पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन हुआ लॉन्च; कीमतें रु.35.95 लाख से शुरू

मेरिडियन का स्पेशल एडिशन पूरी तरह से फीचर लोडेड मेरिडियन ओवरलैंड पर आधारित है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 16, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • ट्रैक एडिशन की कीमत मेरिडियन ओवरलैंड से लगभग रु.43,000 अधिक है
  • इसमें स्टैंडर्ड एसयूवी की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक सुधार किए गए हैं
  • यह 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है

जीप ने मेरिडियन एसयूवी का एक नया स्पेशल एडिशन रु.35.95 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. अनिवार्य एक्सेसरी पैकेज के साथ इसकी कीमत में रु.9,200 की अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है. मेरिडियन ट्रैक एडिशन नाम का यह स्पेशल एडिशन टॉप-स्पेक मेरिडियन ओवरलैंड पर आधारित है और इसमें परिचित 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ-साथ 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं. ओवरलैंड की तुलना में ट्रैक एडिशन की कीमत लगभग रु.43,000 अधिक है (एक्सेसरी पैक सहित).

 

यह भी पढ़ें: जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)*
2.0 डीज़ल AT 4x2 ट्रैक एडिशनरु.35.95 लाख
2.0 डीज़ल AT 4x4 ट्रैक एडिशनरु.37.82 लाख

अनिवार्य एक्सेसरी पैक रु.9,200 अतिरिक्त है

Jeep Meridian Track Edition 2

कॉस्मेटिक रूप से, ट्रैक एडिशन में खास सुधार किए गए हैं, जैसे कि नया बोनट डेकल, ट्रैक एडिशन बैजिंग और ग्रिल, बाहरी मोल्डिंग और बैज पर डार्क कॉस्मेटिक फिनिश मिलती है. यह स्पेशल एडिशन 18 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स पर चलता है.

Jeep Meridian Track Edition 1

कैबिन में स्टैंडर्ड मेरिडियन ओवरलैंड की तरह ही ड्यूल-टोन टुपेलो कैबिन है, लेकिन अब इसमें ट्रैक एडिशन बैजिंग भी दी गई है. अपडेटेड मेरिडियन की तरह ही, ट्रैक एडिशन में भी 140 मिमी स्लाइडिंग वाली मिड रो की सीटें मिलती हैं.

Jeep Meridian Track Edition 3

फीचर्स की बात करें तो, आपको मेरिडियन ओवरलैंड के सभी बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जिनमें पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS तकनीक शामिल हैं.

 

एसयूवी में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है जो 168 बीएचपी की शक्ति और 350 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है.

  • JSW MG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर अग्रसर है, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक नई ऊर्जा वाहनों (NEVs) के बाजार में 30% हिस्सेदारी हासिल करना है.
    एमजी की भारत में पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार 2026 में आएगी, एमडी अनुराग मेहरोत्रा ​​ने की पुष्टि
  • टैस्टिंग कार के कैबिन की नई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली मारुति कार बन सकती है.
    मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • SIAM ने बताया कि जनवरी महीने में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री अब तक की सबसे अच्छी रही.
    SIAM ने जनवरी 2026 में लगभग 4.50 लाख पैसेंजर व्हीकल और 19 लाख से अधिक की दोपहिया वाहनों की बिक्री की
  • नीति आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में डीजल तकनीक को धीरे-धीरे समाप्त करते हुए सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग की वकालत की है.
    क्या जल्द समाप्त हो जाएंगे डीजल वाहन? नीति आयोग स्वच्छ ईंधन अपनाने पर दे रहा जोर
  • कार निर्माता कंपनी ने खुलासा किया कि उसका इरादा 2026 में भारत में पेट्रोल-डीज़ल और EV कैटेगरी में कुल 5 मॉडल पेश करने का है, जिनमें XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 Formula E Edition शामिल हैं.
    महिंद्रा 2026 में भारत में लॉन्च करेगी दो फेसलिफ्टेड एसयूवी
