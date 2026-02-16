भारत में जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन हुआ लॉन्च; कीमतें रु.35.95 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 16, 2026
हाइलाइट्स
- ट्रैक एडिशन की कीमत मेरिडियन ओवरलैंड से लगभग रु.43,000 अधिक है
- इसमें स्टैंडर्ड एसयूवी की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक सुधार किए गए हैं
- यह 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है
जीप ने मेरिडियन एसयूवी का एक नया स्पेशल एडिशन रु.35.95 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है. अनिवार्य एक्सेसरी पैकेज के साथ इसकी कीमत में रु.9,200 की अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है. मेरिडियन ट्रैक एडिशन नाम का यह स्पेशल एडिशन टॉप-स्पेक मेरिडियन ओवरलैंड पर आधारित है और इसमें परिचित 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ-साथ 4x2 और 4x4 ड्राइवट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं. ओवरलैंड की तुलना में ट्रैक एडिशन की कीमत लगभग रु.43,000 अधिक है (एक्सेसरी पैक सहित).
यह भी पढ़ें: जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)*
|2.0 डीज़ल AT 4x2 ट्रैक एडिशन
|रु.35.95 लाख
|2.0 डीज़ल AT 4x4 ट्रैक एडिशन
|रु.37.82 लाख
अनिवार्य एक्सेसरी पैक रु.9,200 अतिरिक्त है
कॉस्मेटिक रूप से, ट्रैक एडिशन में खास सुधार किए गए हैं, जैसे कि नया बोनट डेकल, ट्रैक एडिशन बैजिंग और ग्रिल, बाहरी मोल्डिंग और बैज पर डार्क कॉस्मेटिक फिनिश मिलती है. यह स्पेशल एडिशन 18 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स पर चलता है.
कैबिन में स्टैंडर्ड मेरिडियन ओवरलैंड की तरह ही ड्यूल-टोन टुपेलो कैबिन है, लेकिन अब इसमें ट्रैक एडिशन बैजिंग भी दी गई है. अपडेटेड मेरिडियन की तरह ही, ट्रैक एडिशन में भी 140 मिमी स्लाइडिंग वाली मिड रो की सीटें मिलती हैं.
फीचर्स की बात करें तो, आपको मेरिडियन ओवरलैंड के सभी बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जिनमें पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS तकनीक शामिल हैं.
एसयूवी में पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है जो 168 बीएचपी की शक्ति और 350 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है.
