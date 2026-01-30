जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमह्युंडई नई आई20बीएमडब्ल्यू नई एक्स3टाटा सिएरा ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल

एसयूवी निर्माता कंपनी ने 2022 के बाद भारत के लिए अपने पहले बिल्कुल नए मॉडल की पुष्टि की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 30, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • जीप का कहना है कि 'भविष्य की लाइनअप' का पहला मॉडल 2027 में आएगा
  • कंपनी का लक्ष्य स्थानीय मॉडल को मौजूदा 70% से बढ़ाकर 90% करना है
  • कंपनी का लक्ष्य भारत से अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को निर्यात करना है

जीप इंडिया ने एशिया पैसिफिक मार्केट के लिए अपनी रणनीति जीप 2.0 की घोषणा की है, जिसमें भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया गया है. इस अमेरिकी SUV निर्माता ने भारतीय मार्केट के लिए 5 पिलर वाली योजना का खुलासा किया है, जो नए प्रोडक्ट्स, स्थानीय मॉडल बनाने और बेहतर ग्राहक अनुभव के इर्द-गिर्द केंद्रित है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 जीप मेरिडियन में कंपनी ने जोड़ी स्लाइडिंग सेकंड रो सीट, कीमतें रु.23.33 लाख से शुरू

 

इनमें भारत को निर्यात केंद्र बनाना शामिल था - जिसमें अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को निर्यात करना, साथ ही भारत में बनी एसयूवी में स्थानीयकरण की मात्रा को वर्तमान 65-70% से बढ़ाकर 90% तक करने की योजना शामिल थी. हालांकि, घोषणा में छिपी सबसे बड़ी खबर 2027 में भारत में लॉन्च होने वाले एक बिल्कुल नए मॉडल की पुष्टि थी.

 

कंपनी के बयान में कहा गया है, ‘भारत में मॉडलों को लॉन्च करने की योजना है, और भविष्य की श्रृंखला का पहला मॉडल 2027 से आने की उम्मीद है.’


तो आखिर यह रहस्यमयी मॉडल क्या हो सकता है?

 

नई पीढ़ी की जीप कंपस?

New Jeep Compass 1

क्या जीप नई कंपस को लेकर अपना रुख बदल रही है? मौजूदा कंपस भारत में 2017 से उपलब्ध है और वैश्विक बाजारों में इसे नए जेनरेशन मॉडल से बदल दिया गया है. हालांकि, लॉन्च के समय, जीप ने कथित तौर पर इसे भारतीय बाजार में लाने से इनकार कर दिया था. कंपनी ने इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता बताई थी और साथ ही मौजूदा मॉडल की कम बिक्री को देखते हुए इसे भारत में लॉन्च करना अव्यवहारिक बताया था. हालांकि नई कंपस भारत में इसकी बिक्री बढ़ा सकती है, लेकिन भारी निवेश की आवश्यकता और धीमी बिक्री के कारण फिलहाल यह एक संभावित विकल्प नहीं है.

 

जीप एवेंजर?

2023 Jeep Avenger New 2022 10 17 T11 21 12 268 Z

जीप ने 2023 में अपनी सबसे छोटी एसयूवी, एवेंजर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था, और तब से यह पेट्रोल-डीज़ल इंजन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों रूपों में उपलब्ध है. एवेंजर एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है क्योंकि यह स्टेलेंटिस के सीएमपी प्लेटफॉर्म पर आधारित है - वही प्लेटफॉर्म जिसे भारत में सी3 और ईसी3 हैचबैक और एयरक्रॉस (पूर्व में सी3 एयरक्रॉस) जैसे मॉडलों में उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया था.


प्लेटफ़ॉर्म की समानता के कारण एवेंजर की स्थानीय असेंबली नई कंपस जैसी गाड़ियों की तुलना में काफी कम खर्चीली हो सकती है, और भारत से इसका निर्यात करने से बड़े पैमाने पर उत्पादन की समस्या का समाधान भी हो सकता है. इसके अलावा, एवेंजर को भारतीय बाज़ार के लिए एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में फिर से तैयार और स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वैश्विक मॉडल की लंबाई 4.1 मीटर से कम है, और इसकी ऑल-व्हील ड्राइव तकनीक भारतीय बाज़ार में इस सेगमेंट की एक खास विशेषता साबित हो सकती है. विभिन्न पावरट्रेन विकल्पों वाली यह एसयूवी जीप को नवीनतम CAFE मानकों को पूरा करने में भी मदद कर सकती है, खासकर ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल के आने के बाद.

 

जीप वैगनीर एस या रिकॉन?

Jeep Wagoneer S Debuts As Brand s First EV Has 483 km Range 0 to 100 kmph Time Of 3 4 Seconds 3

जीप भारतीय बाजार में अपनी नई योजनाओं को वैगनीर एस या रिकॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसे मॉडलों के आयात के जरिए भी शुरू कर सकती है. ये दोनों एसयूवी STLA लार्ज आर्किटेक्चर पर आधारित हैं और भारतीय बाजार में जीप ब्रांड और स्टेलेंटिस समूह के लिए तकनीकी प्रदर्शन का बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकती हैं. वैगनीर एस ग्रैंड चेरोकी और ग्रैंड वैगनीर के अनुरूप अपने आकर्षक डिजाइन के साथ प्रीमियम ग्राहकों को लुभा सकती है.

Jeep Recon

रिकॉन उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो लाइफस्टाइल को प्राथमिकता देते हैं. इसमें रैंगलर की तरह ही हटाने योग्य दरवाजे और पीछे की ओर कांच का कैबिन दिया गया है, जिससे कीचड़ भरे रास्तों पर गाड़ी चलाते समय खुली हवा का एहसास होता है - जो रैंगलर की विरासत का एक प्रमुख एलिमेंट्स है. इसके अलावा, दोनों इलेक्ट्रिक वाहन होने के कारण, जीप को नवीनतम CAFE मानकों के अनुरूप ढलने में भी मदद मिल सकती है.

# Jeep India# Jeep SUV# Stellantis# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 टाटा टियागो,
    2016 टाटा टियागो
    Revotron XZ w/o Alloy | 68,873 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.82 लाख
    ₹ 6,308/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2017 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI AGS (O) | 98,224 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.64 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2019 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha BS IV | 35,797 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.35 लाख
    ₹ 14,222/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 निसान मैग्नाइट,
    2021 निसान मैग्नाइट
    XV | 25,765 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 11,422/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2013 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 50,825 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.02 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 फोर्ड फीगो,
    2018 फोर्ड फीगो
    1.2P Titanium BS IV | 66,221 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.61 लाख
    ₹ 8,075/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 होंडा अमेज़,
    2013 होंडा अमेज़
    S | 57,924 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.85 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 83,572 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.59 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 रेनो क्विड,
    2017 रेनो क्विड
    Climber A | 75,434 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.97 लाख
    ₹ 6,644/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2013 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Asta | 44,756 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.77 लाख
    Spinny

लोकप्रिय जीप मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ह्यून्दे पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल के अंत में अपडेटेड एक्स्टर को पेश करने की उम्मीद कर रही है.
    भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
    स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
  • फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% तक चार्ज होने का दावा किया गया समय 58 मिनट से घटकर 39 मिनट हो जाता है.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
  • रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात शुल्क में कमी 15,000 यूरो (लगभग रु.16 लाख) से अधिक कीमत वाले सभी वाहनों पर लागू हो सकती है.
    भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क 40% तक कम होने की संभावना: रिपोर्ट
  • ह्यून्दे पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल के अंत में अपडेटेड एक्स्टर को पेश करने की उम्मीद कर रही है.
    भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
    स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
  • फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% तक चार्ज होने का दावा किया गया समय 58 मिनट से घटकर 39 मिनट हो जाता है.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
  • रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयात शुल्क में कमी 15,000 यूरो (लगभग रु.16 लाख) से अधिक कीमत वाले सभी वाहनों पर लागू हो सकती है.
    भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत कारों पर आयात शुल्क 40% तक कम होने की संभावना: रिपोर्ट
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल