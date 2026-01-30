जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 30, 2026
हाइलाइट्स
- जीप का कहना है कि 'भविष्य की लाइनअप' का पहला मॉडल 2027 में आएगा
- कंपनी का लक्ष्य स्थानीय मॉडल को मौजूदा 70% से बढ़ाकर 90% करना है
- कंपनी का लक्ष्य भारत से अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को निर्यात करना है
जीप इंडिया ने एशिया पैसिफिक मार्केट के लिए अपनी रणनीति जीप 2.0 की घोषणा की है, जिसमें भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया गया है. इस अमेरिकी SUV निर्माता ने भारतीय मार्केट के लिए 5 पिलर वाली योजना का खुलासा किया है, जो नए प्रोडक्ट्स, स्थानीय मॉडल बनाने और बेहतर ग्राहक अनुभव के इर्द-गिर्द केंद्रित है.
यह भी पढ़ें: 2026 जीप मेरिडियन में कंपनी ने जोड़ी स्लाइडिंग सेकंड रो सीट, कीमतें रु.23.33 लाख से शुरू
इनमें भारत को निर्यात केंद्र बनाना शामिल था - जिसमें अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को निर्यात करना, साथ ही भारत में बनी एसयूवी में स्थानीयकरण की मात्रा को वर्तमान 65-70% से बढ़ाकर 90% तक करने की योजना शामिल थी. हालांकि, घोषणा में छिपी सबसे बड़ी खबर 2027 में भारत में लॉन्च होने वाले एक बिल्कुल नए मॉडल की पुष्टि थी.
कंपनी के बयान में कहा गया है, ‘भारत में मॉडलों को लॉन्च करने की योजना है, और भविष्य की श्रृंखला का पहला मॉडल 2027 से आने की उम्मीद है.’
तो आखिर यह रहस्यमयी मॉडल क्या हो सकता है?
नई पीढ़ी की जीप कंपस?
क्या जीप नई कंपस को लेकर अपना रुख बदल रही है? मौजूदा कंपस भारत में 2017 से उपलब्ध है और वैश्विक बाजारों में इसे नए जेनरेशन मॉडल से बदल दिया गया है. हालांकि, लॉन्च के समय, जीप ने कथित तौर पर इसे भारतीय बाजार में लाने से इनकार कर दिया था. कंपनी ने इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता बताई थी और साथ ही मौजूदा मॉडल की कम बिक्री को देखते हुए इसे भारत में लॉन्च करना अव्यवहारिक बताया था. हालांकि नई कंपस भारत में इसकी बिक्री बढ़ा सकती है, लेकिन भारी निवेश की आवश्यकता और धीमी बिक्री के कारण फिलहाल यह एक संभावित विकल्प नहीं है.
जीप एवेंजर?
जीप ने 2023 में अपनी सबसे छोटी एसयूवी, एवेंजर को वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया था, और तब से यह पेट्रोल-डीज़ल इंजन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक दोनों रूपों में उपलब्ध है. एवेंजर एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है क्योंकि यह स्टेलेंटिस के सीएमपी प्लेटफॉर्म पर आधारित है - वही प्लेटफॉर्म जिसे भारत में सी3 और ईसी3 हैचबैक और एयरक्रॉस (पूर्व में सी3 एयरक्रॉस) जैसे मॉडलों में उपयोग के लिए अनुकूलित किया गया था.
प्लेटफ़ॉर्म की समानता के कारण एवेंजर की स्थानीय असेंबली नई कंपस जैसी गाड़ियों की तुलना में काफी कम खर्चीली हो सकती है, और भारत से इसका निर्यात करने से बड़े पैमाने पर उत्पादन की समस्या का समाधान भी हो सकता है. इसके अलावा, एवेंजर को भारतीय बाज़ार के लिए एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में फिर से तैयार और स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वैश्विक मॉडल की लंबाई 4.1 मीटर से कम है, और इसकी ऑल-व्हील ड्राइव तकनीक भारतीय बाज़ार में इस सेगमेंट की एक खास विशेषता साबित हो सकती है. विभिन्न पावरट्रेन विकल्पों वाली यह एसयूवी जीप को नवीनतम CAFE मानकों को पूरा करने में भी मदद कर सकती है, खासकर ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल के आने के बाद.
जीप वैगनीर एस या रिकॉन?
जीप भारतीय बाजार में अपनी नई योजनाओं को वैगनीर एस या रिकॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसे मॉडलों के आयात के जरिए भी शुरू कर सकती है. ये दोनों एसयूवी STLA लार्ज आर्किटेक्चर पर आधारित हैं और भारतीय बाजार में जीप ब्रांड और स्टेलेंटिस समूह के लिए तकनीकी प्रदर्शन का बेहतरीन उदाहरण साबित हो सकती हैं. वैगनीर एस ग्रैंड चेरोकी और ग्रैंड वैगनीर के अनुरूप अपने आकर्षक डिजाइन के साथ प्रीमियम ग्राहकों को लुभा सकती है.
रिकॉन उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो लाइफस्टाइल को प्राथमिकता देते हैं. इसमें रैंगलर की तरह ही हटाने योग्य दरवाजे और पीछे की ओर कांच का कैबिन दिया गया है, जिससे कीचड़ भरे रास्तों पर गाड़ी चलाते समय खुली हवा का एहसास होता है - जो रैंगलर की विरासत का एक प्रमुख एलिमेंट्स है. इसके अलावा, दोनों इलेक्ट्रिक वाहन होने के कारण, जीप को नवीनतम CAFE मानकों के अनुरूप ढलने में भी मदद मिल सकती है.
