जीएसटी 2.0 प्रभाव: जीप इंडिया की एसयूवी रेंज की कीमतों में हुई रु.4.84 लाख तक की कटौती

जीप इंडिया ने नई जीएसटी 2.0 व्यवस्था लागू होने से पहले अपनी एसयूवी रेंज की कीमतों बदलाव की घोषणा की है. कार निर्माता ने बताया कि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर उसकी एसयूवी की कीमतों में रु.4.84 लाख तक की कटौती की गई है. बदली हुई कीमतें सोमवार, 22 सितंबर से लागू होंगी.

कंपस की बात करें तो, जीप ने खुलासा किया है कि इस एसयूवी की कीमत 22 सितंबर से रु.18.99 लाख (एक्स-शोरूम) से घटकर रु.17.73 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी. कंपस भारत में पिछले कुछ समय से अपने मौजूदा स्वरूप में बिक्री के लिए उपलब्ध है और यह एसयूवी फिलहाल केवल 2.0-लीटर डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आता है. कुछ वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है.

एक सेगमेंट ऊपर बढ़ते हुए, मेरिडियन – जो कंपस की तीन-रो वाली बड़ी कार है – की शुरुआती कीमत रु.24.99 लाख (एक्स-शोरूम) से घटकर रु.23.33 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है – यानी रु.1.66 लाख की कटौती है. इस तीन-रो वाली एसयूवी में कंपस जैसा ही रनिंग गियर है और यह फिलहाल केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प और सबसे महंगे ऑटोमैटिक में वैकल्पिक 4x4 गियरबॉक्स उपलब्ध है.

रैंगलर की बात करें तो, अनलिमिटेड वैरिएंट की (एक्स-शोरूम) कीमत अब रु.64.08 लाख हो गई है - जो रु.4.50 लाख से थोड़ी कम है. रैंगलर अनलिमिटेड की कीमत पहले रु.68.65 लाख (एक्स-शोरूम) थी. जीप की यह प्रतिष्ठित एसयूवी भारत में एक ज़्यादा ऑफ-रोड-केंद्रित रूबिकॉन वैरिएंट में भी उपलब्ध है. दोनों वैरिएंट में एक ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो स्टैंडर्ड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. दोनों वैरिएंट के बीच अंतर ऑफ-रोड हार्डवेयर के साथ-साथ कुछ कॉस्मेटिक एलिमेंट्स में भी है.

इस सूची में जीप ग्रांड चेरोकी भी शामिल है, जिसकी शुरुआती कीमत में रु.4.50 लाख की कटौती की गई है. ग्रांड चेरोकी की कीमत अब रु.63 लाख (एक्स-शोरूम) होगी, जबकि जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले इसकी कीमत रु.67.50 लाख (एक्स-शोरूम) थी.