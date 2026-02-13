2026 एमजी मैजेस्टर एसयूवी: तस्वीरों में

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी, एमजी मैजेस्टर को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. एमजी मैजेस्टर का यह एडवांस एडिशन, एक प्रीमियम एसयूवी के रूप में पेश किया गया है और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों को टक्कर देगा. नई एमजी मैजेस्टर 4x2 और 4x4 दोनों रूपों में दो वैरिएंट - स्मार्ट और सैवी - में उपलब्ध होगी. नई पोजीशनिंग के साथ-साथ, एसयूवी के डिजाइन और स्टाइल में भी काफी बदलाव किए गए हैं; आइए तस्वीरों में इसकी विस्तृत जानकारी देखें.

नई एमजी ग्लॉस्टर पहले से बड़ी और अधिक प्रभावशाली दिखती है, साथ ही इसका डिज़ाइन भी अधिक मजबूत है. क्लैमशेल स्टाइल हुड के साथ सपाट बोनट लाइन, ग्लॉस्टर के सिल्हूट को एक बॉक्सी लुक देती है.

इसका फ्रंट लुक बिल्कुल नया है, और सच कहें तो पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक है, खासकर नई और दमदार ग्रिल की वजह से. इसमें मोटे, चमकदार काले रंग के ग्रिल और इंसर्ट दिए गए हैं, जो बम्पर इंसर्ट के साथ मिलकर एसयूवी को एक मजबूत और दमदार लुक देते हैं.

एमजी कनेक्टेड लाइट्स नहीं दे रही है, लेकिन एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स का 90-डिग्री डिज़ाइन, जिसे कंपनी ड्रैगन आइज़ डीआरएल कहती है, देखने में बेहद आकर्षक लगता है. साथ ही, इसमें स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स और सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल भी मिलते हैं.

एमजी का कहना है कि मैजेस्टर अपने सेग्मेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है, जिसकी लंबाई 5046 मिमी, चौड़ाई 2016 मिमी और ऊंचाई 1870 मिमी है. यह न केवल ग्लॉस्टर से बड़ी है, बल्कि फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है.

19 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, साइड-स्टेप और व्हील आर्च क्लैडिंग इसे एक मजबूत लुक देते हैं, जबकि कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स इसे प्रीमियम टच देती हैं. रियर बंपर को भी एक दमदार लुक दिया गया है जो इसकी ऑफ-रोड एसयूवी वाली छवि से मेल खाता है.

ग्लॉस्टर की तुलना में, मैजेस्टर में एक नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड है, जिसमें अधिक परतें और मुलायम स्पर्श वाला मटेरियल है. नए फ्लोटिंग सेंटर डिस्प्ले के अलावा, आपको एक नया स्टीयरिंग व्हील और बड़े एयर कंडीशनिंग वेंट भी मिलते हैं.

यह स्टैंडअलोन 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लैस है. इसमें 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल वायरलेस चार्जर, 220V आउटलेट और 75 से अधिक iSMART कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं.

इसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो आपको वाहन की जानकारी और ADAS कार्यों के लिए स्पष्ट रीडिंग देता है.

एमजी मैजेस्टर 4x2 और 4x4 दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगी, जिसमें कई ड्राइव मोड होंगे. साथ ही, इसमें एक नया सेंटर कंसोल भी है जिसमें दो वायरलेस फोन चार्जिंग पैड लगे हैं.

हालांकि पैनोरमिक सनरूफ कई खरीदारों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा, वहीं नई मैजेस्टर में 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है.

नई एमजी मैजेस्टर 6 और 7 सीटों वाले दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी, जिसमें 6-सीटर में कैप्टन सीटें होंगी.

मैजेस्टर को ग्लॉस्टर की तरह ही 2.0 लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन मिलेगा, जो कि 215 बीएचपी की ताकत और 479 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. एसयूवी को 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प मिलता है.

इस एसयूवी में सेगमेंट में पहली बार मिलने वाला ट्रिपल डिफरेंशियल सेटअप होगा जिसमें क्रॉल कंट्रोल मोड, 219 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 810 मिमी की जलरोधी क्षमता होगी.

नई एमजी मैजेस्टर को भारत में अप्रैल 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत रु.40 लाख से रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.