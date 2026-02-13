पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 एमजी मैजेस्टर एसयूवी: तस्वीरों में

नई पोजीशनिंग के साथ-साथ, एसयूवी के डिजाइन और स्टाइल में भी काफी बदलाव किए गए हैं; आइए तस्वीरों में इसका विस्तृत डिटेल देखें.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 13, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • एमजी मैजेस्टर डी+ सेगमेंट में प्रवेश करने वाली नई फ्लैगशिप एसयूवी है
  • मैजेस्टर, ग्लॉस्टर से बड़ी और अधिक दमदार दिखती है
  • नई एमजी मैजेस्टर अप्रैल 2026 में लॉन्च की जाएगी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी, एमजी मैजेस्टर को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. एमजी मैजेस्टर का यह एडवांस एडिशन, एक प्रीमियम एसयूवी के रूप में पेश किया गया है और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों को टक्कर देगा. नई एमजी मैजेस्टर 4x2 और 4x4 दोनों रूपों में दो वैरिएंट - स्मार्ट और सैवी - में उपलब्ध होगी. नई पोजीशनिंग के साथ-साथ, एसयूवी के डिजाइन और स्टाइल में भी काफी बदलाव किए गए हैं; आइए तस्वीरों में इसकी विस्तृत जानकारी देखें.

 

यह भी पढ़ें: 2026 एमजी मैजेस्टर: वैरिएंट, फीचर्स और इंजन की डिटेल में जानकारी

MG Majestor 04

नई एमजी ग्लॉस्टर पहले से बड़ी और अधिक प्रभावशाली दिखती है, साथ ही इसका डिज़ाइन भी अधिक मजबूत है. क्लैमशेल स्टाइल हुड के साथ सपाट बोनट लाइन, ग्लॉस्टर के सिल्हूट को एक बॉक्सी लुक देती है.

MG Majestor 16

इसका फ्रंट लुक बिल्कुल नया है, और सच कहें तो पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक है, खासकर नई और दमदार ग्रिल की वजह से. इसमें मोटे, चमकदार काले रंग के ग्रिल और इंसर्ट दिए गए हैं, जो बम्पर इंसर्ट के साथ मिलकर एसयूवी को एक मजबूत और दमदार लुक देते हैं.

MG Majestor 17

एमजी कनेक्टेड लाइट्स नहीं दे रही है, लेकिन एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स का 90-डिग्री डिज़ाइन, जिसे कंपनी ड्रैगन आइज़ डीआरएल कहती है, देखने में बेहद आकर्षक लगता है. साथ ही, इसमें स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स और सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल भी मिलते हैं.

MG Majestor 06

एमजी का कहना है कि मैजेस्टर अपने सेग्मेंट की सबसे बड़ी एसयूवी है, जिसकी लंबाई 5046 मिमी, चौड़ाई 2016 मिमी और ऊंचाई 1870 मिमी है. यह न केवल ग्लॉस्टर से बड़ी है, बल्कि फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है.

MG Majestor 02

19 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, साइड-स्टेप और व्हील आर्च क्लैडिंग इसे एक मजबूत लुक देते हैं, जबकि कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स इसे प्रीमियम टच देती हैं. रियर बंपर को भी एक दमदार लुक दिया गया है जो इसकी ऑफ-रोड एसयूवी वाली छवि से मेल खाता है.

MG Majestor 08

ग्लॉस्टर की तुलना में, मैजेस्टर में एक नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड है, जिसमें अधिक परतें और मुलायम स्पर्श वाला मटेरियल है. नए फ्लोटिंग सेंटर डिस्प्ले के अलावा, आपको एक नया स्टीयरिंग व्हील और बड़े एयर कंडीशनिंग वेंट भी मिलते हैं.

MG Majestor 07

यह स्टैंडअलोन 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो से लैस है. इसमें 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल वायरलेस चार्जर, 220V आउटलेट और 75 से अधिक iSMART कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं.

MG Majestor 09

इसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो आपको वाहन की जानकारी और ADAS कार्यों के लिए स्पष्ट रीडिंग देता है.

MG Majestor 03

एमजी मैजेस्टर 4x2 और 4x4 दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगी, जिसमें कई ड्राइव मोड होंगे. साथ ही, इसमें एक नया सेंटर कंसोल भी है जिसमें दो वायरलेस फोन चार्जिंग पैड लगे हैं.

MG Majestor 14

हालांकि पैनोरमिक सनरूफ कई खरीदारों के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा, वहीं नई मैजेस्टर में 64 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है.

MG Majestor 10

नई एमजी मैजेस्टर 6 और 7 सीटों वाले दोनों कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी, जिसमें 6-सीटर में कैप्टन सीटें होंगी.

MG Majestor 15

मैजेस्टर को ग्लॉस्टर की तरह ही 2.0 लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन मिलेगा, जो कि 215 बीएचपी की ताकत और 479 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. एसयूवी को 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प मिलता है.

MG Majestor 05

इस एसयूवी में सेगमेंट में पहली बार मिलने वाला ट्रिपल डिफरेंशियल सेटअप होगा जिसमें क्रॉल कंट्रोल मोड, 219 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 810 मिमी की जलरोधी क्षमता होगी.

 

नई एमजी मैजेस्टर को भारत में अप्रैल 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत रु.40 लाख से रु.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है.

  • मैजेस्टर को शार्प और सैवी सहित दो प्रमुख ट्रिम स्तरों में और 2-व्हील और 4-व्हील ड्राइव दोनों वैरिएंट में पेश किया जाएगा.
    2026 एमजी मैजेस्टर: वैरिएंट, फीचर्स और इंजन की डिटेल में जानकारी
  • लाइनअप में ग्लॉस्टर की जगह लेने वाली मैजेस्टर भारत में एमजी की नई फ्लैगशिप एसयूवी होगी और इसकी डिलेवरी मई महीने में शुरू होगी.
    अप्रैल 2026 में लॉन्च होने से पहले भारत में एमजी मैजेस्टर एसयूवी से उठा पर्दा
  • ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में आने वाली मैजेस्टर, लोकप्रिय टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए भी तैयार है.
    12 फरवरी को लॉन्च से पहले दिखी एमजी मैजेस्टर की झलक
  • भारत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश की गई, मैजेस्टर को ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी मैजेस्टर भारत में 12 फरवरी को होगी लॉन्च
  • हालांकि यह मूल रूप से ग्लॉस्टर का नया रूप है, मैजेस्टर को इसके लॉन्च पर ग्लॉस्टर के साथ बेचा जाएगा.
    भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025: एमजी मैजेस्टर को भारत में किया गया पेश
