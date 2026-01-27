12 फरवरी को लॉन्च से पहले दिखी एमजी मैजेस्टर की झलक

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 12 फरवरी, 2026 को भारत में लॉन्च होने वाली नई एमजी मैजेस्टर एसयूवी की पहली झलक दिखाई है. भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में भारत में पेश की गई मैजेस्टर को एमजी ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि ब्रांड प्रीमियम बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर को एक बार फिर चुनौती देने के लिए तैयार है.

टीज़र वीडियो में एसयूवी के बारे में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है, पिछले साल के एक्सपो में पेश हुए मॉडल में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसमें अब भी टू-पीस L-शेप LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स और तीन प्रोजेक्टर एलिमेंट्स के साथ वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैंप्स दिए गए हैं. बंपर में ग्रिल के ठीक नीचे चंकी स्किड प्लेट एलिमेंट पहले की तरह मौजूद है. इसके अलावा वीडियो में अलॉय व्हील्स और टेललैंप्स का एक छोटा सा हिस्सा भी झलकता है.

एमजी ने मैजेस्टर को 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में में पेश किया था

अभी तक हमें भारत में लॉन्च होने वाली इस एसयूवी के कैबिन की झलक नहीं मिली है, जिसे पिछले साल के एक्सपो में भी दिखाया गया था. हालांकि, उम्मीद है कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाली एसयूवी के कैबिन की हूबहू कॉपी होगी, जहां इसे Maxus D90 के नाम से बेचा जाता है. इसमें डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटेरियल, आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए डैशबोर्ड पर ग्रैब हैंडल और एयर कंडीशनिंग वेंट के ऊपर लगा हुआ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होगा. इसके अलावा, मैजेस्टर में तीन रो में सीटें भी होंगी.

कुछ बाजारों में मैजेस्टर को मैक्सस D90 के नाम से बेचा जाता है; भारत में बिकने वाली एसयूवी का कैबिन D90 से अपरिवर्तित रहने की संभावना है

इंजन की बात करें तो, मैजेस्टर में ग्लॉस्टर के समान 2.0-लीटर डीजल इंजन होने की उम्मीद है, जो सिंगल टर्बो और ट्विन-टर्बो वैरिएंट में उपलब्ध होगा और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा. एसयूवी में वैरिएंट के आधार पर 4X2 और 4X4 ड्राइवट्रेन का विकल्प भी मिलने की संभावना है.