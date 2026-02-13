2026 एमजी मैजेस्टर: वैरिएंट, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की डिटेल में जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 13, 2026
हाइलाइट्स
- मैजेस्टर दो ट्रिम लेवल में उपलब्ध होगी
- ग्लॉस्टर के नाम से 4x2 और 4x4 वैरिएंट भी उपलब्ध होंगे
- अप्रैल में लॉन्च होगी; डिलेवरी मई 2026 से शुरू होगी
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अप्रैल 2026 में लॉन्च होने वाली मैजेस्टर एसयूवी से पर्दा हटा दिया है. इससे पहले, इस मॉडल को नई दिल्ली में आयोजित 2025 ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था, जहां केवल इसका बाहरी डिज़ाइन दिखाया गया था. मैजेस्टर की बुकिंग अब रु.41,000 की टोकन राशि के साथ शुरू हो गई है. कीमतों की घोषणा अप्रैल में की जाएगी, जबकि डिलीवरी मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: अप्रैल 2026 में लॉन्च होने से पहले भारत में एमजी मैजेस्टर एसयूवी से उठा पर्दा
टोयोटा फॉर्च्यूनर की प्रतिद्वंदी के रूप में पेश की गई मैजेस्टर दो मुख्य ट्रिम लेवल - शार्प और सैवी - में उपलब्ध होगी और इसमें टू-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव दोनों विकल्प मिलेंगे. बाहरी रंग विकल्पों में पर्ल व्हाइट, कंक्रीट ग्रे, मेटल ब्लैक और मेटल ऐश शामिल हैं. आइए प्रत्येक वेरिएंट की विशेषताओं का विस्तृत विवरण देखें.
एमजी मैजेस्टर: शार्प
इंजन: 2.0 लीटर ट्विन-टर्बो डीजल
ड्राइवट्रेन: केवल 4x2
ट्रांसमिशन: 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
- एलईडी डीआरएल
- एलईडी हेडलैंप (प्रोजेक्टर)
- कनेक्टेड टेल लैंप
- रियर फॉग लैंप
- डुअल शेड मल्टीस्पोक अलॉय व्हील
- टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM
- पियानो ब्लैक DLO गॉर्निश
- ब्रश्ड स्टील स्लाइड स्टेपर
- रूफ रेल्स
- डुअल एग्जॉस्ट टिप्स
- गनमेंटल ग्रे फ्रंट गॉर्ड प्लेट
- ड्राइव मोड्स (स्पोर्ट/नार्मल/ईको)
- 3 स्टीयरिंग मोड्स
- 64 कलर एंबियंट लाइट
- ब्लैक इंटीरियर थीम
- लैदरेट अपहोल्स्ट्री
- लैदरेट लेयरिंग और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड
- इल्यूमिनिटेड स्कफ प्लेट (फ्रंट और रियर)
- निटेड फैब्रिक रूफ लाइनर
- कार्बन फाइबर इंसर्ट ऑन डोर ट्रिम्स
- 12-वे पावर ड्राइवर सीट (4-वे लंबर)
- 8-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट
- 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- बेंच सेकंड रो (60:40 स्प्लिट)
- सेकंड रो स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग
- पावर्ड टेलगेट के साथ जेस्चर कंट्रोल
- 3-ज़ोंन ऑटो एसी
- 2nd & 3rd Row एसी वेंट्स
- रेन सेंसिंग वाइपर्स
- 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- क्रूज़ कंट्रोल
- पैडल शिफ्टर्स
- पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
- डुअल वायरलेस चार्जर
- USB पोर्ट्स (1 टाइप-C + 3 टाइप-A)
- 12V पॉवर आउटलेट (2)
- लैदर रैप स्टीयरिंग व्हील
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग
- 360-डिग्री HD कैमरा
- रिवर्स पार्किंग कैमरा
- EPB के साथ ऑटो होल्ड
- 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो & ऐप्पल कारप्ले
- ऑल i-स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स
- फ्रंट & रियर पार्किंग सेंसर्स
- 6 एयरबैग्स
- ESP
- TCS
- हिल होल्ड / हिल असिस्ट / हिल डिसेंट
- ABS + EBD + ब्रेक असिस्ट
- ऑल 4 डिस्क ब्रेक
- टीपीएमएस
- आइसोफिक्स
- रियर वाइपर और वॉशर
- रियर डिफॉगर
- हीटेड ओआरवीएम
- ड्राइवर फटिग वॉर्निंग
एमजी मैजेस्टर: सैवी
ड्राइवट्रेन: 4x2 और 4x4
इसमें शार्प की सभी चीज़ें शामिल हैं + निम्नलिखित अतिरिक्त चीज़ें भी शामिल हैं)
- पैनरमिक सनरूफ
- ड्राइवर सीट और ओआरवीएम मेमोरी (2 सेटिंग)
- वेंटिलेटेड सीट्स
- मल्टी-मोड मसाज फ्रंट सीट्स
- JBL स्टूडियो 12 स्पीकर्स ऑडियो सिस्टम
- कैप्टेन सीट्स ऑप्शन (2व्हील ड्राइव)
- 220V पॉवर आउटलेट (2nd रो)
- एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
- एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS लेवल 2):
फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग
ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग
लेन डिपार्चर वॉर्निंग
लेन डिपार्चर प्रीवेंशन
ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन
लेन चेंज असिस्ट
लेन कीप असिस्ट
रयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
डोर ओपन वॉर्निंग
इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल
स्पीड असिस्ट सिस्टम
- 4x4 वैरिएंट फीचर्स:
4 व्हील lड्राइव के साथ लो रेंज
4x4 के साथ 10 ऑफ-रोड मोड्स
रियर डिफरंशियल लॉक
सेंटर डिफरियंशल लॉक
फ्रंट डिफरियंशल लॉक
एम-क्रॉल
