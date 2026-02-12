अप्रैल 2026 में लॉन्च होने से पहले भारत में एमजी मैजेस्टर एसयूवी से उठा पर्दा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया, टोयोटा फॉर्च्यूनर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक नया प्रयास कर रही है. कंपनी ने अप्रैल 2026 में लॉन्च होने वाली एमजी मैजेस्टर एसयूवी को पूरी तरह पेश कर दिया है. मैजेस्टर को पहली बार नई दिल्ली में आयोजित 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, लेकिन तब केवल इसका बाहरी डिज़ाइन ही प्रदर्शित किया गया था. प्रोडक्शन के लिए तैयार इस एसयूवी का अंतिम वैरिएंट आज फरीदाबाद में पेश किया गया. मैजेस्टर की ऑनलाइन प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और बुकिंग राशि रु.41,000 निर्धारित की गई है. कंपनी ने अपने पेश करने के कार्यक्रम के दौरान पुष्टि की कि मैजेस्टर की डिलेवरी मई महीने से शुरू होगी. पहले 3,000 ग्राहकों को 5 साल की असीमित किलोमीटर वारंटी, पांच मुफ्त सर्विस और पांच साल की रोडसाइड सहायता भी मिलेगी.

एमजी मैजेस्टर: डिजाइन और आयाम

संक्षेप में कहें तो, मैजेस्टर धीमी गति से बिकने वाली एमजी ग्लॉस्टर का एक बड़े स्तर पर अपग्रेड है. यह उसी आर्किटेक्चर पर आधारित है, लेकिन मैजेस्टर में एक नया फ्रंट-एंड है, जिसे 'मोज़ेक मैट्रिक्स' ग्रिल, रीडिजाइन किए गए एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स और फ्रंट बम्पर में नीचे लगे ट्राई-बीम एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स द्वारा और भी आकर्षक बनाया गया है.

मैजेस्टर में 19 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील लगे हैं और साइड से देखने पर यह ग्लॉस्टर से लगभग मिलती-जुलती है. पीछे की तरफ आपको नई एलईडी टेललाइट्स मिलेंगी, जो अब एक एलईडी लाइट बार से जुड़ी हुई हैं. एमजी ने एसयूवी का नाम टेलगेट पर मोटे अक्षरों में लिखा है.

एमजी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे चौड़ी एसयूवी है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने इसके स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. हालांकि, इसके डाइमेंशन ग्लॉस्टर के समान होने की संभावना है. कंपनी ने पुष्टि की है कि तीनों सीटों की रो के साथ बूट स्पेस 343 लीटर है और तीसरी रो को फोल्ड करने पर 1,350 लीटर हो जाता है.

एमजी मैजेस्टर: कैबिन और फीचर्स

ग्लॉस्टर की तुलना में, मैजेस्टर में एक नया डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड है, जिसमें एक स्टैंडअलोन 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रमुखता से दिया गया है. मैजेस्टर में एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और एक नया सेंटर कंसोल भी है जिसमें दो वायरलेस फोन चार्जिंग पैड लगे हैं.

ग्लॉस्टर की तरह, मैजेस्टर में भी पावर से चलने वाली फ्रंट सीटें हैं, जिनमें ड्राइवर की सीट को 12 तरह से एडजस्ट किया जा सकता है. फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन और मल्टी-मोड मसाज फंक्शन भी दिए गए हैं. कैबिन का कलर कॉम्बिनेशन अब 'स्मोक्ड एबोनी' है, और मैजेस्टर 7 सीटों के साथ-साथ 6 सीटों वाले वैरिएंट में भी उपलब्ध होगा, जिसमें दूसरी रो में कैप्टन चेयर होंगी.

इसमें 3-ज़ोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लैदर की गद्दी, एक पैनोरमिक सनरूफ, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, 64-रंग की एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, 75 कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी जैसी कई प्रमुख खासियतें भी शामिल हैं.

सुरक्षा उपकरणों में मानक के रूप में छह एयरबैग और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) शामिल हैं, जिनमें ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, इंटेलिजेंट हेडलैंप कंट्रोल आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

एमजी मैजेस्टर: इंजन और ट्रांसमिशन

एमजी ने पुष्टि की है कि मैजेस्टर में ग्लॉस्टर का 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन बरकरार रखा गया है, लेकिन अभी तक पावर आउटपुट के आंकड़े साझा नहीं किए गए हैं. इसमें ग्लॉस्टर का 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी बरकरार रहने की संभावना है, जिसे कॉलम-माउंटेड शिफ्ट लीवर के माध्यम से संचालित किया जाता है.

ग्लॉस्टर की तरह, मैजेस्टर भी टू-व्हील और फोर-व्हील ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध होगी. मैजेस्टर 4x4 में सैंड, स्नो, रॉक और मड मोड सहित 10 ऑफ-रोड मोड हैं, साथ ही ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक, 810 मिमी की जल क्षमता और लो-स्पीड क्रॉल कंट्रोल मोड भी है.

एमजी मैजेस्टर: संभावित कीमत

मैजेस्टर दो मुख्य वेरिएंट्स - शार्प और सैवी - में उपलब्ध होगी, जिनमें से शार्प वेरिएंट केवल टू-व्हील ड्राइव के साथ आएगा. मैजेस्टर की कीमत रु.38 से रु.45 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है.