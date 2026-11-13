CNG सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं कराई तो क्या होगा? जानें कब होती है जरूरत और कितना आता है खर्च

हर बार जब आप CNG भरवाते हैं, तो सिलेंडर को बार-बार दबाव (प्रेशर) में बदलाव से गुजरना पड़ता है. गैस बहुत अधिक दबाव के साथ अंदर आती है, जिससे सिलेंडर थोड़ा फैल जाता है. जैसे-जैसे गैस का इस्तेमाल होता है, सिलेंडर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है. यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है, और कई सालों तक ऐसा होने से धातु (मेटल) पर दबाव पड़ सकता है. अगर सिलेंडर के अंदर नमी चली जाए, तो उसमें जंग भी लग सकती है. चूंकि इस तरह के नुकसान को हमेशा बाहर से नहीं देखा जा सकता, इसलिए समय-समय पर सिलेंडर की जांच कराना जरूरी होता है.

यहीं पर हाइड्रो टेस्टिंग काम आती है.

सिलेंडर को कार से बाहर निकाला जाता है, उसमें पानी भरा जाता है और उसके सामान्य ऑपरेटिंग दबाव से अधिक दबाव डाला जाता है. इस टेस्ट के ज़रिए लीक, नुकसान और किसी भी तरह के स्थायी फैलाव की जाँच की जाती है, जिससे सिलेंडर इस्तेमाल के लिए असुरक्षित हो सकता है.

भारत में, ये परीक्षण 'गैस सिलेंडर नियम, 2016' और IS 8451 सहित संबंधित भारतीय मानकों के अंतर्गत आते हैं. CNG सिलेंडरों की सुरक्षा आवश्यकताओं की देखरेख PESO (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) द्वारा की जाती है.

CNG सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग कितनी बार करानी पड़ती है?

CNG सिलेंडर की हर तीन साल में एक बार हाइड्रो टेस्टिंग होनी चाहिए. यह नियम फैक्ट्री-फिटेड और आफ्टरमार्केट, दोनों तरह की CNG किट पर लागू होता है. आपको सिलेंडर पर छपी तारीख देखनी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी कार खरीदने की तारीख. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि सिलेंडर कार की डिलीवरी से कुछ महीने पहले ही बन गया हो. इसका मतलब यह है कि कार के तीन साल पूरे होने से पहले ही, इसके पहले टेस्ट की तारीख आ सकती है.

किसी दुर्घटना या आग लगने के बाद, यदि सिलेंडर के क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो, तो उसकी जांच जरूर करवानी चाहिए. अगर आपको सिलेंडर के आसपास जंग, डेंट या कोई अन्य नुकसान दिखाई दे, तो नियमित जांच की तारीख का इंतजार न करें.

CNG सिलेंडर की वैधता कितने समय तक होती है?

एक सफल हाइड्रो टेस्ट के बाद सिलेंडर आमतौर पर अगले तीन वर्षों तक उपयोग के योग्य बना रहता है, जिसके बाद इसका फिर से परीक्षण किया जाना आवश्यक है.

हालाँकि, सिलेंडर की अपनी एक अलग सर्विस लाइफ (उपयोग की अवधि) होती है. ऑटोमोटिव CNG सिलेंडरों की अधिकतम स्वीकृत अवधि, उनके निर्माण की तारीख से 20 साल तक हो सकती है, जो निर्माता के विनिर्देशों और लागू नियमों पर निर्भर करती है। हाइड्रो टेस्ट पास कर लेने से सिलेंडर की स्वीकृत सर्विस लाइफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है.

तो, दो तारीखें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है:

हाइड्रो टेस्ट की अगली तारीख: तीन साल बाद सिलेंडर की अगली सुरक्षा जांच कब करवानी है.

तीन साल बाद सिलेंडर की अगली सुरक्षा जांच कब करवानी है. सिलेंडर की वैधता समाप्त होने की तारीख: सिलेंडर की तय सेवा अवधि कब खत्म होगी.

CNG सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग का खर्च कितना आता है?

खर्च आपकी कार के CNG सेटअप, सिलेंडरों की संख्या और टेस्टिंग सेंटर पर निर्भर करता है. आमतौर पर, सिंगल-सिलेंडर सेटअप का खर्च ट्विन-सिलेंडर सेटअप की तुलना में कम होता है, क्योंकि ट्विन-सिलेंडर सेटअप में दो अलग-अलग सिलेंडरों की टेस्टिंग करनी पड़ती है.

सीएनजी सेटअप अनुमानित परीक्षण लागत सिंगल-सिलेंडर सेटअप Rs. 1,500 - Rs. 3,000

ट्विन-सिलेंडर सेटअप Rs. 2,500 - Rs. 3,800 यदि आवश्यक हो, तो वाल्व बदलना Rs. 1,000 - Rs. 1,500 extra हटाना, पुनः लगाना और अन्य श्रम कार्य यह वर्कशॉप पर निर्भर करता है

ये अनुमानित लागतें हैं, और अंतिम राशि शहर और टेस्टिंग सेंटर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अगर सिलेंडर वाल्व घिस गया है या खराब हो गया है, तो उसे बदलने के लिए आपको अतिरिक्त पैसे देने पड़ सकते हैं.

टाटा पंच iCNG, ह्यून्दे एक्सटर Hy-CNG डुओ और मारुति सुजुकी S-CNG मॉडल जैसी फैक्ट्री-फिटेड CNG कारों के मामले में, खर्च इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि सिलेंडर किस तरह लगे हैं और उन्हें निकालने के लिए कितना काम करना पड़ेगा.

CNG सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग कैसे की जाती है?

यह टेस्ट किसी अधिकृत सिलेंडर टेस्टिंग सेंटर पर ही किया जाना चाहिए. कोई स्थानीय गैरेज केवल आपके सिलेंडर की जांच करके एक वैध हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता.

इस प्रक्रिया में आमतौर पर ये चरण शामिल होते हैं:

1. सिलेंडर को निकालना: तकनीशियन सिलेंडर में बची हुई गैस को सुरक्षित तरीके से निकालता है. इसके बाद गैस की पाइपों को हटाकर सिलेंडर को कार से बाहर निकाल लिया जाता है.

तकनीशियन सिलेंडर में बची हुई गैस को सुरक्षित तरीके से निकालता है. इसके बाद गैस की पाइपों को हटाकर सिलेंडर को कार से बाहर निकाल लिया जाता है. 2. बाहरी जांच: सिलेंडर में जंग, दरार, डेंट या किसी अन्य तरह के नुकसान की जांच की जाती है. जरूरत पड़ने पर सिलेंडर के अंदर भी जंग की जांच की जाती है.

सिलेंडर में जंग, दरार, डेंट या किसी अन्य तरह के नुकसान की जांच की जाती है. जरूरत पड़ने पर सिलेंडर के अंदर भी जंग की जांच की जाती है. 3. हाइड्रो प्रेशर टेस्ट: सिलेंडर में पानी भरकर उसे एक टेस्टिंग मशीन में तय दबाव पर जांचा जाता है. इससे पता चलता है कि सिलेंडर बिना ज्यादा फैले या गैस-पानी के रिसाव के दबाव सह सकता है या नहीं.

सिलेंडर में पानी भरकर उसे एक टेस्टिंग मशीन में तय दबाव पर जांचा जाता है. इससे पता चलता है कि सिलेंडर बिना ज्यादा फैले या गैस-पानी के रिसाव के दबाव सह सकता है या नहीं. 4. सुखाना और वाल्व की जांच: जांच के बाद सिलेंडर से पानी निकालकर उसे अच्छी तरह सुखाया जाता है. इसके वाल्व की भी जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर उसे बदल दिया जाता है.

जांच के बाद सिलेंडर से पानी निकालकर उसे अच्छी तरह सुखाया जाता है. इसके वाल्व की भी जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर उसे बदल दिया जाता है. 5. नई जांच की जानकारी दर्ज करना: अगर सिलेंडर जांच में पास हो जाता है, तो उस पर जांच की तारीख अंकित की जाती है और नए प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जारी किए जाते हैं.

अगर सिलेंडर जांच में पास हो जाता है, तो उस पर जांच की तारीख अंकित की जाती है और नए प्रमाण से जुड़े दस्तावेज जारी किए जाते हैं. 6. दोबारा लगाना और रिसाव की जांच: सिलेंडर को वापस कार में लगाया जाता है. इसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच की जाती है, ताकि कहीं से भी गैस का रिसाव न हो.

इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ घंटे लगते हैं. हालांकि, इसमें लगने वाला समय जांच केंद्र और कार में लगे CNG सिस्टम के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.

आप अपने CNG सिलेंडर की टेस्टिंग कहाँ करवा सकते हैं?

आपको PESO-मान्यता प्राप्त CNG सिलेंडर टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए. हर CNG वर्कशॉप या कार सर्विस सेंटर को असल 'हाइड्रो टेस्ट' करने की अनुमति नहीं होती है.

अधिकृत टेस्टिंग सेंटर खोजने के लिए आप अपने CNG किट सप्लायर, कार निर्माता या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं. कुछ डीलरशिप भी आपकी मदद कर सकती हैं; वे सिलेंडर निकालकर उसे किसी मान्यता प्राप्त सेंटर पर भेज सकती हैं. अधिक जानकारी के लिए, आप टेस्टिंग सेंटरों की सरकार द्वारा स्वीकृत सूची देख सकते हैं.

अपनी कार सौंपने से पहले, यह जांच लें कि सिलेंडर के पास हो जाने के बाद, वह केंद्र आपको अपडेटेड टेस्ट सर्टिफिकेट और कंप्लायंस प्लेट दे सकता है या नहीं.

अगर आप अपने CNG सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा?

हाइड्रो टेस्ट की समय-सीमा चूक जाना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप नज़रअंदाज़ करें. टेस्ट की समय-सीमा खत्म हो जाने पर, अपनी कार में गैस भरवाते समय या उसके दस्तावेज़ों की जाँच के दौरान आपको परेशानी हो सकती है. यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए:

1. CNG पंप पर गैस भरवाने से मना किया जा सकता है

यह सबसे पहली और तुरंत आने वाली परेशानी है. CNG पंप पर गैस भरने से पहले सिलेंडर से जुड़े जरूरी दस्तावेजों और जांच की जानकारी देखी जाती है. अगर जांच की तारीख निकल चुकी है या जरूरी प्लेट मौजूद नहीं है, तो सिलेंडर की जांच और दस्तावेज अपडेट होने तक गैस भरने से मना किया जा सकता है.

2. गाड़ी की जांच के दौरान परेशानी हो सकती है

गाड़ी की जांच और दूसरे जरूरी नियमों से जुड़े कामों के दौरान सिलेंडर का वैध जांच प्रमाणपत्र मांगा जा सकता है. अगर सिलेंडर की जांच की तारीख निकल चुकी है, तो CNG सिस्टम की सुरक्षा और नियमों के पालन को साबित करने में परेशानी हो सकती है.

3. इंश्योरेंस क्लेम में परेशानी आ सकती है

अगर आपकी CNG कार के सिलेंडर की जांच की तारीख निकल चुकी है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी यह सवाल उठा सकती है कि क्या गाड़ी का इस्तेमाल सुरक्षा नियमों के अनुसार किया जा रहा था. हालांकि, क्लेम पर इसका असर दुर्घटना की परिस्थितियों, पॉलिसी की शर्तों और लागू नियमों पर निर्भर करेगा. यह मानकर न चलें कि हर मामले में इंश्योरेंस क्लेम अपने आप खारिज हो जाएगा.

4. असुरक्षित सिलेंडर इस्तेमाल करने का खतरा रहता है

सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा की है. सिलेंडर के अंदर जंग लगने या उसकी धातु कमजोर होने पर वह ज्यादा दबाव में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं रह सकता। नियमित जांच से ऐसी समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सकता है, ताकि वे गंभीर रूप न लें.

अगर आपका CNG सिलेंडर हाइड्रो टेस्ट में फेल हो जाए तो क्या होगा?

हर सिलेंडर टेस्टिंग में पास नहीं होता. अगर टेस्टिंग सेंटर को सिलेंडर में बहुत ज़्यादा जंग, कोई नुकसान या तय सीमा से ज़्यादा फैलाव (एक्सपेंशन) मिलता है, तो उस सिलेंडर को आगे इस्तेमाल के लिए अनफिट घोषित किया जा सकता है. फेल हुए सिलेंडर को सिर्फ रिपेयर करके दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता. इसे तय सुरक्षा नियमों के अनुसार बेकार (कंडम) घोषित करना होगा और इसकी जगह एक नया, स्वीकृत सिलेंडर लगाना होगा.

एक नए CNG सिलेंडर की कीमत उसकी क्षमता और प्रकार के आधार पर लगभग रु.12,000 से रु.18,000 तक हो सकती है. आपको सिलेंडर लगवाने (फिटिंग) का खर्च भी देना पड़ सकता है, और नए सिलेंडर की जानकारी के साथ गाड़ी के रिकॉर्ड को भी अपडेट कराना होगा. ध्यान रखें कि हाइड्रो टेस्ट के ज़रिए किसी पुराने या क्षतिग्रस्त सिलेंडर को उसकी तय सर्विस लाइफ से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल के लायक नहीं बनाया जा सकता.



अपने CNG सिलेंडर की अगली टेस्ट डेट कैसे चेक करें

आपको यह जानने के लिए किसी CNG पंप अटेंडेंट या मैकेनिक के बताने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सिलेंडर का टेस्ट कब होना है. अपनी कार में CNG फिलिंग पॉइंट, फ्यूल फ्लैप या किसी अन्य तय जगह पर लगी मेटल कंप्लायंस प्लेट को देखें.

इस पर आमतौर पर सिलेंडर का सीरियल नंबर, उसकी क्षमता, पिछली टेस्टिंग की तारीख और अगली टेस्टिंग की तारीख जैसी जानकारी दी गई होती है. आप सिलेंडर पर खुद छपी हुई मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भी देख सकते हैं. अगर यह प्लेट गायब है, खराब हो गई है या इसे पढ़ना मुश्किल है, तो किसी अधिकृत टेस्टिंग सेंटर या अपने CNG किट सप्लायर से संपर्क करके इन डिटेल्स की पुष्टि करवा लें.

अपने CNG सिलेंडर की टेस्ट डेट पर नज़र रखें

CNG से आपकी गाड़ी चलाने का खर्च कम हो सकता है, लेकिन इसके सिलेंडर की नियमित रूप से सुरक्षा जांच होनी चाहिए. हर तीन साल में किसी अधिकृत केंद्र पर इसका 'हाइड्रो-टेस्ट' करवाएं, अपडेटेड सर्टिफिकेट और कंप्लायंस प्लेट अपने पास रखें, और सिलेंडर की कुल सर्विस लाइफ (उपयोग की समय-सीमा) का ध्यान रखें.

बिना टेस्ट किए गए हाई-प्रेशर सिलेंडर का इस्तेमाल करने के खतरों की तुलना में, इसके रखरखाव का खर्च बहुत कम है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि टेस्ट की तारीख चेक करने के लिए तब तक इंतज़ार न करें, जब तक कि कोई CNG पंप आपकी गाड़ी में गैस भरने से मना न कर दे.

