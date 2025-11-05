पत्रिकायूज़्ड कार्स
EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन हुआ पेश

क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सी स्पेशल एडिशन जल्द ही भारत में, संभवतः इस महीने के अंत में, लॉन्च होने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 5, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • क्लासिक 650 का 125वां एनिवर्सरी एडिशन से पर्दा उठा
  • रॉयल एनफील्ड की स्थापना 1901 में हुई थी
  • क्लासिक 650 का स्पेशल एनिर्सरी एडिशन जल्द ही होगा लॉन्च

रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2025 शो में अपनी क्लासिक 650 का एक स्पेशल एडिशन पेश किया है. क्लासिक 650 का यह 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिलिंग में ब्रांड के 125 साल के सफ़र का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 1901 में पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के साथ हुई थी. रॉयल एनफील्ड ने एक बयान में कहा कि 125 साल का स्पेशल एडिशन ब्रांड और क्लासिक की स्थायी विरासत को एक श्रद्धांजलि है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया

2025 Royal Enfield Classic 650 125th Anniversary Edition m2

125 साल स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन क्लासिक 650 में क्लासिक 650 पर एक खास पेंट है. गोल्ड और क्लासिक लाल रंग में 125 साल के बैज के साथ, 125 साल स्पेशल एडिशन मॉडल में रॉयल एनफील्ड द्वारा वर्णित "हाइपरशिफ्ट" पेंट का उपयोग किया गया है.

2025 Royal Enfield Classic 650 125th Anniversary Edition m4

कहा जाता है कि पेंट विकल्प गोल्ड और सुनहरे, चमकीले और गहरे रंगों के बीच सहजता से बदलता रहता है, और एक गतिशील दृश्य अनुभव देता है जो दर्शक के नज़रिए के साथ बदलता रहता है. इंजन केस, एग्जॉस्ट और वायर-स्पोक रिम्स को भी काला कर दिया गया है। सीट पर क्विल्टेड पैटर्न भी है जो इस मॉडल के 'स्पेशल एडिशन' लुक को और निखारता है.

2025 Royal Enfield Classic 650 125th Anniversary Edition m3

मैकेनिकली रूप से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तथा 125 वर्ष की एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन क्लासिक 650 में नियमित क्लासिक 650 के समान ही उपकरण उपयोग किए गए हैं.

2025 Royal Enfield Classic 650 125th Anniversary Edition m5

इसमें वही 648 सीसी, एयर और ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन, SOHC इंजन है, जो 7,250 आरपीएम पर 46.4 बीएचपी और 5,650 आरपीएम पर 52.3 एनएम टॉर्क पैदा करता है. असिस्ट और स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स भी बरकरार रखा गया है. हमें उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड जल्द ही 125 साल की सालगिरह के स्पेशल एडिशन के लॉन्च की घोषणा करेगी.

लोकप्रिय रॉयल एनफील्ड मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई बुलेट 650, 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ रॉयल एनफील्ड की प्रतिष्ठित बुलेट रेंज का 650cc मॉडल के साथ विस्तार करती है और यह रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है.
    रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया
  • लिमिटेड एडिशन वाले मॉडल में सिर्फ 500 यूनिट्स होंगी और इसे नई डुकाटी स्क्रैम्बलर के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है.
    डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 एनिवर्सारियो रिज़ोमा एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत रु.17.10 लाख
  • प्रोजेक्ट VXZ संभवतः एक स्पोर्टी दिखने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दर्शाएगी, जिसे आने वाले समय में विडा सब-ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा.
    हीरो ने EICMA 2025 में पेश होने से पहले नई Vida VXZ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक दिखाई
  • केटीएम की मूल कंपनी पियरर मोबिलिटी एजी 19 नवंबर 2025 को अपना नाम बदलकर बजाज मोबिलिटी एजी करने की तैयारी कर रही है.
    बजाज ऑटो के अधिग्रहण से KTM की मूल कंपनी का नाम बदलने की संभावना
  • Z900RS अब अधिक ताकत बनाता है, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स किट के कारण अधिक स्मार्ट है, तथा चेसिस में बदलाव के कारण बेहतर हैंडलिंग देता है.
    2026 कावासाकी Z900RS को किया पेश
