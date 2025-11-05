EICMA 2025: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन हुआ पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 5, 2025
हाइलाइट्स
- क्लासिक 650 का 125वां एनिवर्सरी एडिशन से पर्दा उठा
- रॉयल एनफील्ड की स्थापना 1901 में हुई थी
- क्लासिक 650 का स्पेशल एनिर्सरी एडिशन जल्द ही होगा लॉन्च
रॉयल एनफील्ड ने EICMA 2025 शो में अपनी क्लासिक 650 का एक स्पेशल एडिशन पेश किया है. क्लासिक 650 का यह 125वीं एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिलिंग में ब्रांड के 125 साल के सफ़र का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 1901 में पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के साथ हुई थी. रॉयल एनफील्ड ने एक बयान में कहा कि 125 साल का स्पेशल एडिशन ब्रांड और क्लासिक की स्थायी विरासत को एक श्रद्धांजलि है.
यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया
125 साल स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन क्लासिक 650 में क्लासिक 650 पर एक खास पेंट है. गोल्ड और क्लासिक लाल रंग में 125 साल के बैज के साथ, 125 साल स्पेशल एडिशन मॉडल में रॉयल एनफील्ड द्वारा वर्णित "हाइपरशिफ्ट" पेंट का उपयोग किया गया है.
कहा जाता है कि पेंट विकल्प गोल्ड और सुनहरे, चमकीले और गहरे रंगों के बीच सहजता से बदलता रहता है, और एक गतिशील दृश्य अनुभव देता है जो दर्शक के नज़रिए के साथ बदलता रहता है. इंजन केस, एग्जॉस्ट और वायर-स्पोक रिम्स को भी काला कर दिया गया है। सीट पर क्विल्टेड पैटर्न भी है जो इस मॉडल के 'स्पेशल एडिशन' लुक को और निखारता है.
मैकेनिकली रूप से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तथा 125 वर्ष की एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन क्लासिक 650 में नियमित क्लासिक 650 के समान ही उपकरण उपयोग किए गए हैं.
इसमें वही 648 सीसी, एयर और ऑयल-कूल्ड पैरेलल-ट्विन, SOHC इंजन है, जो 7,250 आरपीएम पर 46.4 बीएचपी और 5,650 आरपीएम पर 52.3 एनएम टॉर्क पैदा करता है. असिस्ट और स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड गियरबॉक्स भी बरकरार रखा गया है. हमें उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड जल्द ही 125 साल की सालगिरह के स्पेशल एडिशन के लॉन्च की घोषणा करेगी.
