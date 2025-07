हीरो विडा VX2 प्लस की पहली सवारी

हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि पार्किंग एरिया में चार्जिंग सुविधा का अभाव और ऊँची शुरुआती कीमत इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं. इन समस्याओं का समाधान करने और ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करने के लिए, हीरो की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी, विडा ने अब इलेक्ट्रिक स्कूटरों की अपनी नई रेंज - विडा VX2 लॉन्च की है. इसे दो वैरिएंट, VX2 प्लस और VX2 गो में लॉन्च किया गया है, विडा VX2 प्लास रु.44,990 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है, विडा निश्चित रूप से दोपहिया वाहन उद्योग में इलेक्ट्रिक क्रांति लाने के लिए गंभीर प्रतीत होता है. लेकिन क्या किफ़ायती होने का मतलब दूसरी चीज़ों में कटौती करना है? विडा VX2 पर विचार करने से पहले, मेरे मन में यही सवाल था.

डिज़ाइन, एर्गोनॉमिक्स और व्यावहारिकता

VX2 लुक के मामले में तुरंत प्रभाव डालता है. इसका अनुपात अच्छा है, यह बिना किसी दिखावटीपन के ट्रेंडी और आकर्षक दिखता है, और मेरी नज़र में, यह एक बढ़िया दिखने वाला स्कूटर है. VX2 को एक पारिवारिक स्कूटर के रूप में पेश किया गया है और इसीलिए, इसका डिज़ाइन न तो बहुत खास है और न ही युवा सवारों के लिए बहुत उबाऊ. इसका एक आकर्षक लुक है, और यही इसे सभी के लिए खास बनाता है. सात रंगों के विकल्पों के साथ, VX2 Plus अलग-अलग उम्र और महिंला-पुरुष सभी ग्राहकों के लिए कई रंगों का विकल्प पेश करता है.

लाइटिंग पूरी तरह से एलईडी है, और VX2 प्लस में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक के साथ मानक कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) भी है. दोनों तरफ 12-इंच के पहिये इसे एक अच्छा स्टांस देते हैं, और सपाट और चौड़ी सीट अलग-अलग कद-काठी और शरीर के सवारों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी आरामदायक जगह देती है. राइडिंग पोजीशन न्यूट्रल है, और फुटबोर्ड तक पहुँचने की स्थिति और पहुँच के कारण आपको अपने पैरों को घुटनों के बल नहीं मोड़ना पड़ेगा, जैसा कि कुछ अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटरों में होता है. मेरी हाइट के हिसाब से, कुल मिलाकर एर्गोनॉमिक्स काफी अच्छे हैं, हालाँकि मुझे लगता है कि लंबे सवारों (6 फीट से ज़्यादा ऊँचाई वाले) को घुटनों के लिए जगह की थोड़ी समस्या हो सकती है.

आगे की तरफ, फ्रंक में 6 लीटर से ज़्यादा स्टोरेज स्पेस और चलते-फिरते छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए कुछ सुविधाजनक पॉकेट्स हैं. एप्रन के पीछे दाएं ओर, आपके स्मार्टफ़ोन को रखने के लिए एक स्पेस भी है, जिसे चलते-फिरते चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग सॉकेट के नीचे आसानी से रखा जा सकता है. सीट के नीचे, काफ़ी जगह है (VX2 Go में 33.2 लीटर और VX2 Plus में 27.2 लीटर) मिलती है. प्लस में एक फुल-फेस हेलमेट रखने के लिए सीट के नीचे पर्याप्त स्टोरेज स्पेस है, और कुछ अतिरिक्त सामान रखने के लिए भी जगह बची हुई है.

फीचर्स और तकनीक

VX2 Plus में 4.3 इंच की TFT स्क्रीन है जो चलते-फिरते सभी ज़रूरी रीड-आउट्स को अच्छी तरह से दिखाती है – जिसमें स्पीड, बैटरी प्रतिशत, बची हुई रेंज, घड़ी और टेल लाइट्स जो साइड-स्टैंड वार्निंग, लिम्प मोड वगैरह समेत कई जानकारी मिलती हैं. लेकिन MyVida ऐप ही है जो ऐप-आधारित फीचर्स की एक लंबी सूची देती है, जिसमें नेविगेशन, जियो-फेंसिंग, रिमोट ट्रैकिंग, ट्रिप एनालिटिक्स, बैटरी एनालिटिक्स, ओवर-द-एयर अपडेट, वाहन की लोकेशन, ट्रैकिंग और कई अन्य उपयोगी फीचर्स शामिल हैं. यह एक बड़ी ऐप है और आपके आस-पास उपलब्ध चार्जिंग स्टेशनों और नेटवर्क की जानकारी भी देती है.

VX2 प्लस में तीन राइड मोड हैं - इको, राइड और स्पोर्ट (दो ऑन द गो - इको और राइड) और हर मोड अलग-अलग परफॉर्मेंस और रेंज मिलती है. इको मोड को अधिकतम रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसकी टॉप स्पीड 45 किमी प्रति घंटा है, जिसकी अधिकतम IDC रेंज 142 किमी बताई गई है.

हीरो के अनुसार, इको में VX2 प्लस की रेंज लगभग 100 किमी होगी. राइड मोड की टॉप स्पीड 70 किमी प्रति घंटा है और दावा किया गया है कि वास्तविक रेंज 75 किमी तक कम हो जाती है. स्पोर्ट में पूरी परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड 80 किमी प्रति घंटा है, लेकिन रेंज घटकर 65 किमी रह जाएगी. इसमें एक पार्क मोड भी है, जो रिवर्स और फ्रंट क्रॉलिंग दोनों की सुविधा देता है, जिसकी गति 5 किमी प्रति घंटा तक सीमित है.

प्रदर्शन और डायनेमिक्स

थ्रॉटल खोलें, और विडा VX2 प्लस स्विंगआर्म-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से एक मधुर ध्वनि के साथ आगे बढ़ता है. अधिकतम ताकत 6 kW (लगभग 8 bhp) है और टॉर्क 25 Nm का है. इलेक्ट्रिक मोटर 60-70 किमी/घंटा की गति पर भी पर्याप्त रेंज देती है. इको मोड उन लोगों के लिए है जो प्रदर्शन से ज़्यादा रेंज को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में, राइड मोड रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा प्रदर्शन देता है, हालाँकि यहाँ प्रदर्शन शीर्ष स्तर पर सीमित है.

स्पोर्ट मोड में परफॉर्मेंस की पूरी रेंज मिलती है, और VX2 Plus स्पोर्ट मोड में सबसे ज़्यादा चुस्त और उत्साही लगता है. लेकिन जो लोग इको और राइड मोड में कुछ और पावर चाहते हैं, उनके लिए यहां एक "बूस्ट मोड", जिसे TFT कंसोल पर एक्टिवेट किया जा सकता मिलता है. बूस्ट मोड एक्टिवेट होने पर, थ्रॉटल को थोड़ा घुमाने पर इको और राइड मोड में भी फुल परफॉर्मेंस मिलती है, कभी-कभार तेज़ ओवरटेक करने, या पहाड़ी या फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए. बूस्ट मोड इको मोड में थोड़ा लैग करता है, लेकिन राइड मोड में यह आसानी से काम करता है. यह एक सुविधाजनक फीचर है जिससे आपको ज़रूरत पड़ने पर फुल परफॉर्मेंस मिल जाती है.

डायनामिक्स की बात करें तो, VX2 प्लस एक स्थिर और रोड पर डटकर चलने का एहसास देता है, हालाँकि हमारे छोटे से टैस्ट रूट में हमें इसकी हैंडलिंग क्षमताओं का नमूना लेने के लिए कोई घुमावदार मोड़ नहीं मिला. हालाँकि, अधिकांशतः हैंडलिंग का पहले से ही अनुमान है और कुल मिलाकर डायनामिक्स सुव्यवस्थित हैं. राइड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, हालाँकि आगे के हिस्से से कुछ उछाल है जो असमान सड़क या कुछ ऑफ-रोड सेक्शन पर ध्यान देने योग्य है. यह चिंताजनक नहीं है, या आपका संतुलन बिगाड़ता नहीं है, लेकिन तेज़ गति पर, VX2 प्लस से थोड़ा उछाल और झटका महसूस होता है जो ध्यान देने योग्य है और महसूस किया जा सकता है. कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम और फ्रंट डिस्क के साथ ब्रेक, जल्दी में धीमा करने या पूरी तरह से रुकने के लिए स्कूटर अच्छी स्टॉपिंग पावर के साथ आता है.

बैटरी, चार्जिंग समय और रेंज

किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, बैटरी क्षमता, चार्जिंग समय और रेंज महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं. और यही वह पाइंट है जहाँ VX2 Plus, VX2 Go से बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि इसकी 3.4 kWh क्षमता वाली दो रिमूवेबल बैटरियाँ हैं. प्लस ज़्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन चार्जिंग में ज़्यादा समय भी लगता है. साथ में दिए गए चार्जर से, आप दोनों बैटरियों (प्रत्येक का वज़न लगभग 10 किलो) को घर के अंदर और रात भर, या कार्यस्थल पर, किसी भी पारंपरिक 5A पावर सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं.

बैटरियों को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज करने में 5 घंटे 39 मिनट और 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग 4 घंटे 13 मिनट लगने की उम्मीद है. चलते-फिरते, एक 2.2 kWh बैटरी के साथ, चार्जिंग का समय कम लगता है, लेकिन रेंज भी कम मिलती है. VX2 प्लस की अधिकतम वास्तविक रेंज 100 किमी बताई गई है, जबकि छोटी बैटरी के साथ चलते-फिरते अधिकतम रेंज केवल 64 किमी बताई गई है.

फिर, विडा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, जिसके भारत भर में 250 शहरों में 3,900 से अधिक फास्ट चार्जर हैं. फास्ट चार्जर से, VX2 को केवल 62 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक और दो घंटे में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. और बस इतना ही नहीं. कंपनी का कहना है, दिल्ली जैसे शहर में, 3 किमी के दायरे में एक फास्ट चार्जर है, और कटक जैसे छोटे शहरों में, 1.3 किमी के दायरे में एक फास्ट चार्जर है. हटाने योग्य बैटरी के साथ घर पर चार्ज करने की सुविधा और आसानी, और एक मजबूत फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के साथ, रेंज की चिंता एक ऐसी चीज है जिसका ध्यान विडा VX2 खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को रखना चाहिए.

कीमत

विडा VX2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत है. विडा VX2 गो के बेस मॉडल की शुरुआती कीमत रु.44,990 है, इसलिए VX2 निश्चित रूप से ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करेगी. लेकिन दिक्कत यह है कि यह कीमत शुरुआती है और केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जो बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, जिसमें ग्राहक हर महीने इस्तेमाल किए गए किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करता है.

शुरुआती कीमत (BaaS) शुरुआती कीमत (पूरी) विडा VX2 Go ₹ 44,990 ₹ 84,990 विडा VX2 Plus ₹ 57,990 ₹ 99,990

शुरुआती अवधि समाप्त होने के बाद भी, Go की कीमत BaaS के साथ केवल रु.59,490 होगी. VX2 Plus, BaaS के साथ रु.57,990 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत अंततः रु.64,990 होगी. जो ग्राहक बैटरी-एज़-ए-सर्विस का लाभ नहीं उठाना चाहते, उनके लिए Go की पूरी कीमत रु.99,490 और Plus की कीमत रु.1,09,990 होगी. Go और Plus की शुरुआती पूरी कीमत क्रमशः रु.84,990 और रु.99,990 है.

फाइनल कीमत (BaaS) फाइनल कीमत (पूरी) विडा VX2 Go ₹ 59,940 ₹ 99,940 विडा VX2 Plus ₹ 64,990 ₹ 1,09,990

बैटरी-एज़-ए-सर्विस

बैटरी-एज़-ए-सर्विस एक अनूठा भुगतान मॉडल है, जहां स्कूटर की शुरुआती कीमत अधिक किफायती हो जाती है, जबकि ग्राहकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर उपयोग किए गए औसत किलोमीटर के लिए भुगतान करने का विकल्प दिया जाता है.

ग्राहकों द्वारा चुनी गई योजना के आधार पर, प्रति किलोमीटर उपयोग की लागत विडा VX2 प्लस के लिए 90 पैसे से रु.1.41 के बीच होगी, जबकि VX2 Go के लिए लागत रु.1.24 से रु.1.47 के बीच होगी, जो प्रति माह उपयोग किए जाने वाले किलोमीटर की न्यूनतम गारंटी और योजना की अवधि पर निर्भर करेगी.

BaaS में स्कूटर की शुरुआती कीमत के अलावा, दो और महत्वपूर्ण फायदे भी हैं. कंपनी ने BaaS ग्राहकों को फ़ास्ट-चार्जिंग नेटवर्क तक मुफ़्त पहुँच देने का वादा किया है, और जब समय के साथ बैटरी की क्षमता 30 प्रतिशत या उससे ज़्यादा कम हो जाती है, तो कंपनी VX2 की बैटरियाँ मुफ़्त में बदलने का वादा कर रही है.

निर्णय

विडा VX2 हर लिहाज़ से एक प्रभावशाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है. यह दिखने में अच्छा है, इसकी सवारी भी अच्छी है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर पर या कहीं भी पारंपरिक घरेलू चार्जिंग सॉकेट से चार्ज करने की सुविधा के साथ यह रेंज की चिंता को दूर करने का वादा करता है. इसके अलावा, 3,900 से ज़्यादा फ़ास्ट चार्जर्स का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क है जो चलते-फिरते चार्जिंग के लिए तेज़ और सुविधाजनक विकल्प देता है.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि BaaS विकल्प के साथ, Vida VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्वामित्व को किफ़ायती बनाने का वादा करता है, जिसमें उपयोग के अनुसार भुगतान की सुविधा भी शामिल है. अगर भारत के यात्री इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो विडा VX2 व्यावहारिकता, किफ़ायतीपन और सुविधा का एक आकर्षक उदाहरण पेश करता है, ऐसे गुण जो ग्राहकों को "चार्ज करो, बंद करो, भूल जाओ!" कहने पर मजबूर कर सकते हैं.

हिन्दी अनुवाद: ऋषभ परमार