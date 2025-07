Vida VX2 की कीमतें कम हुईं, अब बैटरी एज़ ए सर्विस के साथ कीमत रु.45,000 से शुरू

हीरो मोटोकॉर्प के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सहयोगी ब्रांड विडा ने अपने नये इलेक्ट्रिक स्कूटर, VX2 पर एक शुरुआती ऑफर पेश किया है, जिससे इसकी कीमत कम हो गई है. विडा Z का री-बैज्ड वैरिएंट, VX2, ब्रांड का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल है. इस ऑफर के साथ, VX2 Go अब रु.85,000 या बैटरी-एज़-अ-सर्विस विकल्प (Baas) के साथ रु.45,000 में उपलब्ध है, जबकि ज़्यादा क्षमता वाला VX2 Plus अब रु.1 लाख या रु.58,000 (Baas) में उपलब्ध है. इससे Go वैरिएंट पहले से रु.15,000 तक सस्ता हो गया है, जबकि Plus की कीमत अब पहले से लगभग रु.10,000 कम है.

