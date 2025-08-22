पत्रिकायूज़्ड कार्स
ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख

नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाली 500XC की कीमत में अब रु.27,000 की गिरावट देखी गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • ब्रिक्सटन क्रॉसफ़ायर 500XC की कीमत में रु,27,000 की कटौती की गई है
  • ब्रिक्सटन क्रॉसफ़ायर 500XC को नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था
  • इसमें 486 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है

ब्रिक्सटन क्रॉसफ़ायर 500XC की भारतीय बाज़ार में कीमत में कटौती की गई है. पहले इसकी कीमत रु.5.19 लाख (एक्स-शोरूम) थी, लेकिन अब यह रु.4.92 लाख (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है. 500XC मूल रूप से क्रॉसफ़ायर 500X पर आधारित एक स्क्रैम्बलर है, जिसमें बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड, मेटल विंडशील्ड और साइड में नंबर बोर्ड जैसे स्टाइलिंग फ़ीचर्स हैं.

 

यह भी पढ़ें: ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 स्टॉर एडवेंचर बाइक भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

undefined

गोल हेडलैम्प, पतली पुरानी सिंगल-पीस सीट, तथा दोनों सिरों पर 'X' उभरा हुआ ईंधन टैंक जैसे डिजाइन एलिमेंट्स को 500X से बरकरार रखा गया है.

Brixton Crossfire 500 XC 4

500XC के सस्पेंशन की ज़िम्मेदारी आगे की तरफ़ पूरी तरह से एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ़ प्रीलोड व रिबाउंड के लिए एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा निभाई जाती है, दोनों ही KYB से लिए गए हैं. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी रियर डिस्क द्वारा निभाई जाती है, जो डुअल-चैनल ABS से लैस है. 500XC में 19-इंच का फ्रंट व्हील और 17-इंच का रियर व्हील है. स्पोक वाले पहियों में ट्यूबलेस टायर लगे हैं.

 

ब्रिक्सटन क्रॉसफ़ायर 500XC में 486 सीसी, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,500 आरपीएम पर 46 बीएचपी और 4,350 आरपीएम पर 43 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन छह-स्पीड ट्रांसमिशन से जुड़ा है.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हीरो ग्लैमर X, हीरो मोटोकॉर्प की मशहूर 125 सीसी बाइक का नया मॉडल है। क्या यह क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड जैसे फीचर्स के साथ अपनी पुरानी सफलता दोहरा पाएगी?
    हीरो ग्लैमर X रिव्यू: अब क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स के साथ
  • ग्लैमर 125 की तुलना में नई ग्लैमर एक्स 125 कितनी अलग है? आइए जानें.
    हीरो ग्लैमर X 125 बनाम ग्लैमर 125: क्या है अंतर यहां जानें
  • हीरो ग्लैमर लाइनअप में एक नया सबसे महंगा वैरिएंट शामिल है जिसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फ़ीचर्स हैं. आइये नज़र डालते हैं इसमें क्या-क्या नया है.
    2025 हीरो ग्लैमर X 125: क्या है नया?
  • आगामी मोटरसाइकिल संभवतः दो वेरिएंट में पेश की जाएगी - स्पोक्ड व्हील्स और एलॉय व्हील्स के साथ.
    रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 अलॉय व्हील के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई बड़ी घोषणा का अर्थ यह हो सकता है कि त्यौहारी सीजन से पहले किफायती वाहन खंड को बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है.
    जीएसटी दर में कटौती के साथ इस दिवाली छोटी कारें और बाइक हो जाएंगी सस्ती
