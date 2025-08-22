ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख

ब्रिक्सटन क्रॉसफ़ायर 500XC की भारतीय बाज़ार में कीमत में कटौती की गई है. पहले इसकी कीमत रु.5.19 लाख (एक्स-शोरूम) थी, लेकिन अब यह रु.4.92 लाख (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है. 500XC मूल रूप से क्रॉसफ़ायर 500X पर आधारित एक स्क्रैम्बलर है, जिसमें बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड, मेटल विंडशील्ड और साइड में नंबर बोर्ड जैसे स्टाइलिंग फ़ीचर्स हैं.

यह भी पढ़ें: ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 स्टॉर एडवेंचर बाइक भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

गोल हेडलैम्प, पतली पुरानी सिंगल-पीस सीट, तथा दोनों सिरों पर 'X' उभरा हुआ ईंधन टैंक जैसे डिजाइन एलिमेंट्स को 500X से बरकरार रखा गया है.

500XC के सस्पेंशन की ज़िम्मेदारी आगे की तरफ़ पूरी तरह से एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फोर्क सेटअप और पीछे की तरफ़ प्रीलोड व रिबाउंड के लिए एडजस्टेबल मोनोशॉक द्वारा निभाई जाती है, दोनों ही KYB से लिए गए हैं. ब्रेकिंग की ज़िम्मेदारी 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 240 मिमी रियर डिस्क द्वारा निभाई जाती है, जो डुअल-चैनल ABS से लैस है. 500XC में 19-इंच का फ्रंट व्हील और 17-इंच का रियर व्हील है. स्पोक वाले पहियों में ट्यूबलेस टायर लगे हैं.

ब्रिक्सटन क्रॉसफ़ायर 500XC में 486 सीसी, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,500 आरपीएम पर 46 बीएचपी और 4,350 आरपीएम पर 43 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन छह-स्पीड ट्रांसमिशन से जुड़ा है.