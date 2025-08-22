हीरो ग्लैमर X रिव्यू: अब क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स के साथ

2005 में लॉन्च हुई हीरो ग्लैमर लंबे समय तक भारत की सबसे भरोसेमंद और ज़्यादा बिकने वाली 125cc बाइक रही.अपनी दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन माइलेज और स्टाइलिश डिज़ाइन की वजह से इसने भारतीय ग्राहकों का दिल जीत लिया था. अब करीब दो दशक बाद हीरो ने ग्लैमर को नए अवतार में पेश किया है, और इसे नाम दिया है हीरो ग्लैमर X.





डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स







नई ग्लैमर X पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी दिखती है.शार्प LED हेडलाइट, टैंक पर दिए गए श्रोड्स और टेल सेक्शन तक फैला बॉडीवर्क इसे एकदम मॉडर्न लुक देते हैं.790 mm की सीट ऊँचाई इसे ज़्यादातर राइडर्स के लिए आरामदायक बनाती है, वहीं लंबी और चौड़ी सीट पिलियन को भी अच्छा सपोर्ट देती है. हालांकि, पीछे के हिस्से में पतले टायर और फेंडर के बीच गैप से इसका रियर व्यू थोड़ा असंतुलित लगता है. रियर-व्यू मिरर विजिबिलिटी तो ठीक देते हैं लेकिन किनारों पर हल्का-सा डिस्टॉर्शन नजर आता है.





फीचर्स









फीचर्स की बात करें तो इसमें नया कलर LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें विजिबिलिटी काफी क्लियर है.इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और फ्यूल इकॉनमी जैसे कई काम के फीचर्स मौजूद हैं। बाईं तरफ दिए गए स्विच से राइडर आसानी से तीन राइड मोड्स – इको, रोड और पावर, के बीच बदल सकता है। वहीं, दाईं ओर का स्विच बाइक का सबसे बड़ा आकर्षण है – क्रूज़ कंट्रोल, जो 30 से 80 kmph की स्पीड के बीच काम करता है.









इंजन और परफॉर्मेंस







इसमें वही 124.7cc इंजन दिया गया है जो Xtreme 125R में इस्तेमाल होता है.यह 11.4 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी रिफाइनमेंट है.चाहे 60 kmph तक की सिटी राइड हो या 80–85 kmph पर हाईवे क्रूज़िंग, इंजन स्मूद और वाइब्रेशन-फ्री रहता है.गियरबॉक्स हल्का है और शिफ्टिंग काफी सटीक लगती है.55–65 kmph की रेंज पर यह सबसे ज़्यादा आरामदायक और संतुलित परफॉर्मेंस देती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आसानी से 100 kmph से ऊपर भी निकल जाती है.



राइड मोड्स बाइक का खास आकर्षण हैं।इको मोड माइलेज पर फोकस करता है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स को थोड़ा सुस्त कर देता है.रोड मोड रोज़मर्रा की राइडिंग के लिए बैलेंस्ड है.पावर मोड में इंजन ज्यादा रेव-हैप्पी और रिस्पॉन्सिव लगता है, जो ओवरटेकिंग और स्पीड राइडिंग के लिए सबसे मजेदार है.





राइड क्वालिटी और हैंडलिंग



राइड क्वालिटी काफी आरामदायक है। फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स दिए गए हैं, जो शहर की सड़कों और हल्की-फुल्की खराब सड़कों पर भी स्मूद परफॉर्मेंस देते हैं। बाइक का बैलेंस अच्छा है और यह ट्रैफिक से लेकर हाईवे राइड तक हर जगह आत्मविश्वास देती है।



ब्रेकिंग परफॉर्मेंस



ब्रेकिंग के लिए इसमें संयुक्त ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) दिया गया है, जिसमें फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक साथ लगते हैं.यह फीचर खासकर उन राइडर्स के लिए उपयोगी है जो ज़्यादातर रियर ब्रेक इस्तेमाल करते हैं.हालांकि, इसमें ABS का विकल्प नहीं दिया गया है, जबकि कम-से-कम सिंगल-चैनल ABS वेरिएंट पेश किया जाना चाहिए था.



माइलेज



टेस्ट राइड के दौरान जयपुर में 75 km के रूट पर बाइक ने डिस्प्ले पर 43 kmpl दिखाया.वहीं ऑल-टाइम डेटा के मुताबिक यह 61 kmpl तक भी दे सकती है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में 50–55 kmpl का औसत मिलना तय है.



कीमत और मुकाबला







हीरो ग्लैमर X दो वेरिएंट में आती है – ड्रम और डिस्क.ड्रम वेरिएंट की कीमत ₹89,999 (एक्स-शोरूम) है, जबकि डिस्क वेरिएंट की कीमत ₹99,999 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। ड्रम वेरिएंट में कुछ फीचर्स जैसे LED टेललाइट, इंडिकेटर और क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलते। इसका मुकाबला सीधे तौर पर होंडा सीबी शाइन और टीवीएस रेडर से होगा.



निष्कर्ष



हीरो ग्लैमर X 125 cc सेगमेंट में एक ताज़ा और दमदार पैकेज के रूप में आई है. इसका नया डिज़ाइन, रिफाइंड इंजन और राइड मोड्स इसे बाकी कम्यूटर बाइक्स से अलग बनाते हैं.क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधा इस सेगमेंट में बिल्कुल नया अनुभव देती है. हालांकि, ABS का अभाव इसकी सबसे बड़ी कमी है.इसके बावजूद, यह बाइक अपने स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस से रोज़ाना के राइडर्स को एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल विकल्प जरूर लगेगी.