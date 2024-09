ह्यून्दे ने 100 मिलियन पैसेंजर्स कारें बनाने का आंकड़ा पार किया

ह्यून्दे मोटर कंपनी ने 100 मिलियन यात्री वाहनों का वैश्विक निर्माण मील का पत्थर हासिल कर लिया है. यह एक कुल आंकड़ा है जिसमें जेनेसिस ब्रांड और इसके उच्च प्रदर्शन वाले एन ब्रांड के तहत कारों की भी बिक्री शामिल है. कंपनी ने दक्षिण कोरिया में अपने उल्सान प्लांट में परिचालन शुरू करने के 57 साल के भीतर यह उपलब्धि हासिल की. जश्न मनाने के लिए, कंपनी ने प्लांट में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें एक ग्राहक को उसके 100 मिलियनवें और पहले वाहन, आइयोनिक 5 EV की डिलेवरी शामिल थी.

Today, we’re celebrating more than just hitting #100million units—we’re also marking the start of our next big leap.



This milestone, reached through your support and the hard work of many, is only the beginning. Thank you for being a key part of this journey.#Hyundai pic.twitter.com/1STpMxvhJN

— Hyundai Motor Group (@HMGnewsroom) September 30, 2024