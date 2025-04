महिंद्रा BE 6, XEV 9e का वेटिंग पीरियड बढ़कर 6 महीने पहुंचा

XEV 9e भी INGLO प्लैटफ़ॉर्म पर ही बना है और यह चार ट्रिम में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.22.40 लाख से रु.31 लाख (एक्स-शोरूम, 7.2 kWh चार्जर सहित) के बीच है. BE 6 की तरह, XEV 9e में 59 kWh और 79 kWh बैटरी विकल्प उपलब्ध हैं. ARAI के आंकड़ों के अनुसार, पहला 542 किलोमीटर की प्रमाणित रेंज देता है, जबकि दूसरा 656 किलोमीटर की रेंज देता है. XEV 9e के लिए ताकत BE 6 के समान ही हैं, जिसमें 59 kWh वैरिएंट 228 bhp और 380 Nm का टॉर्क बनाता है, और 79 kWh वर्जन समान टॉर्क के साथ 282 bhp ताकत बनाता है.

BE 6, महिंद्रा की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV है जो BE सब-ब्रांड के तहत आती है और इसे कंपनी के INGLO प्लैटफ़ॉर्म पर बनाया गया है. यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV पांच वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.19.40 लाख से लेकर रु.27.40 लाख (एक्स-शोरूम, 7.2 kW चार्जर सहित) तक है. खरीदार दो बैटरी विकल्पों में से चुन सकते हैं: एक 59 kWh यूनिट जो 535 किमी तक की दावा की गई रेंज पेश करता है, और एक बड़ा 79 kWh पैक जो IDC मानकों के आधार पर 682 किमी तक की रेंज देता है.

महिंद्रा ने घोषणा की है कि उसकी दोनों इलेक्ट्रिक मूल एसयूवी - BE 6 और XEV 9e - भारत भर के चुनिंदा क्षेत्रों में 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड पहुंच गया हैं कंपनी का कहना है कि उसने अब तक दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी की 3,000 से अधिक कारों की डिलेवरी की हैं. नवंबर 2024 में भारत में लॉन्च किए गए और मार्च 2025 से डिलेवरी शुरू होने वाले दोनों मॉडलों ने जल्दी ही मजबूत मांग हासिल कर ली है। इसके अलावा, ब्रांड का कहना है कि XEV 9e ने कुल ऑर्डर का 59 प्रतिशत हिस्सा लिया है, जबकि BE 6 शेष 41 प्रतिशत का हिस्सा है.

