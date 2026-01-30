नई बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी एस ने स्टैंडर्ड सीजीटी के स्पोर्टी विकल्प के रूप में हुई पेश
- GT S, स्टैंडर्ड GT की तुलना में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में 0.2 सेकंड तेज है
- इसमें GT Speed से बेंटले का एक्टिव परफॉर्मेंस चेसिस लिया गया है
- स्टैंडर्ड कॉन्टिनेंटल GT की तुलना में इसमें कोई अतिरिक्त पावर नहीं है
बेंटले ने अपनी चौथी पीढ़ी की कॉन्टिनेंटल जीटी रेंज को नई जीटी एस और जीटीसी एस के साथ विस्तारित किया है. ये नए वैरिएंट मानक कॉन्टिनेंटल जीटी और जीटीसी के स्पोर्टी वेरिएंट के रूप में पेश किए गए हैं, जिनमें फ्लैगशिप कॉन्टिनेंटल जीटी स्पीड की कुछ तकनीकें शामिल हैं, लेकिन मानक जीटी की तुलना में इनमें कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं है.
डिजाइन की बात करें तो, GT S और GTC S को थोड़ा स्पोर्टी लुक दिया गया है, जिसमें नए 22-इंच के व्हील और ब्लैक कलर के कॉस्मेटिक एलिमेंट्स शामिल हैं. GT S और GTC S में डार्क टिंटेड लाइटिंग भी दी गई है, जो पहले केवल सबसे महंगे GT Speed में ही मिलती थी. वहीं, कैबिन में GT S रेंज के लिए खास दो-टोन कलर स्कीम दी गई हैं, साथ ही पियानो ब्लैक विनियर का इस्तेमाल किया गया है (कार्बनफाइबर एक ऑप्शन) है.
स्टैंडर्ड कॉन्टिनेंटल जीटी की तुलना में इसमें सबसे बड़े बदलाव इंजन में नहीं बल्कि इसके कैबिन में किए गए हैं. जीटी एस और जीटीसी एस में जीटी का हाई-परफॉर्मेंस हाइब्रिड पावरट्रेन बरकरार रखा गया है, जिसमें ट्विन-टर्बो वी8 इंजन को हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जो 671 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 930 एनएम का टॉर्क पैदा करता है - जो स्टैंडर्ड जीटी और जीटीसी के समान है. स्टैंडर्ड जीटी के विपरीत, जीटी एस वेरिएंट में बेंटले की परफॉर्मेंस एक्टिव चेसिस तकनीक मिलती है, जो जीटी स्पीड और जीटी मुलीनर में भी इस्तेमाल की गई है.
इससे GT S में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड हुए हैं, जिनमें प्रत्येक पहिये के लिए टॉर्क वेक्टरिंग के साथ एक्टिव ऑल-व्हील ड्राइव, 48V एक्टिव रोल कंट्रोल के साथ एडैप्टिव सस्पेंशन और एक ESC सिस्टम शामिल है जो अपनी सबसे आक्रामक सेटिंग में व्हील स्लिप की अनुमति देता है. तुलनात्मक रूप से, स्टैंडर्ड GT में केवल एडैप्टिव डैम्पर्स, रियर व्हील स्टीयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल मिलते हैं - ये सभी फीचर्स GT S में भी मौजूद हैं। GT S को एक नया स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट भी दिया गया है जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ाता है.
इसके परिणामस्वरूप, GT S की पूरे एक्सिलरेशन क्षमता मानक GT से अधिक हो गई है, जिससे 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का समय 3.7 सेकंड से घटकर 3.5 सेकंड हो गया है. हालांकि, इसकी अधिकतम गति 305 किमी प्रति घंटे पर अपरिवर्तित है.
बेंटले की लाइन-अप में GT S और GTC S को स्टैंडर्ड GT से ऊपर रखा जाएगा, जो अधिक लग्जरी और आराम पर केंद्रित कॉन्टिनेंटल GT Azure के स्पोर्टी विकल्प के रूप में काम करेंगी.
