बेंटले इंडिया ने मुंबई और बेंगलुरु में अपना पहला शोरूम खोला

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ई कॉन्सेप्टस्कोडा एलरोकमहिंद्रा एक्सयूवी.ई9महिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बेंटले इंडिया ने मुंबई और बेंगलुरु में अपना पहला शोरूम खोला

नए शोरूम स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में खोले जाने वाले पहले शोरूम हैं, जिसकी घोषणा जुलाई 2025 में की गई थी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मुंबई और बेंगलुरु में पहले शोरूम खुले
  • बेंटायगा EWB, कॉन्टिनेंटल GT और फ्लाइंग स्पर पेश
  • नई दिल्ली में भी एक नया शोरूम खुलेगा

लग्ज़री कार निर्माता बेंटले मोटर्स ने भारतीय बाज़ार में मुंबई और बेंगलुरु में आधिकारिक तौर पर अपने पहले शोरूम खोल दिए हैं. मुंबई से शुरुआत करते हुए, यह नया एक्सपीरियंस सेंटर, होटल ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट में स्थित है और इसे इन्फिनिटी कार्स के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है. बेंगलुरु डीलरशिप, कुन प्रीमियम कार्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है और इंद्रप्रस्थ इन्विक्टस में स्थित है. ये नई डीलरशिप स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया (SAVWIPL) के तहत स्थापित होने वाली पहली डीलरशिप हैं, जिसने जुलाई 2025 में इस ब्रिटिश ब्रांड का स्वागत किया था.

 

यह भी पढ़ें: बेंटले EXP 15 कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा, दिखी ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक कार

Bentley Motors First India Showroom Details Location Cars Images 2

शोरूम में लक्ज़री कार निर्माता के कई मॉडल पेश किये गए हैं, जिनमें बेंटायगा एसयूवी, कॉन्टिनेंटल जीटी और फ्लाइंग स्पर शामिल हैं. हालाँकि इन कारों की कीमतें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ग्राहक डीलरशिप के ज़रिए ऑर्डर दे सकते हैं.

 

स्थानीय स्तर पर अपने परिचालन को संभालने के लिए, बेंटले ने SAVWIPL के अंतर्गत एक समूह कंपनी, बेंटले इंडिया नाम की एक नई यूनिट की स्थापना की है. यह प्रभाग देश में बिक्री, मार्केटिंग और बिक्री-ऑफ्टर सेल्स सर्विस देखरेख करेगा. एबे थॉमस को बेंटले इंडिया का ब्रांड निदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्हें इस क्षेत्र में कंपनी की विकास रणनीति को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है.

Bentley Motors First India Showroom Details Location Cars Images 1

शुरुआत में, बेंटले इंडिया तीन डीलरशिप साझेदारों के माध्यम से परिचालन करेगी, जिसकी शुरुआत मुंबई और बेंगलुरु से होगी, तथा निकट भविष्य में नई दिल्ली में भी एक आउटलेट खोला जाएगा.

# Bentley Motors# Bentley Motors Limited# Bentley India# Bentley Cars In India# Bentley Mumbai# Bentley showroom in India# Bentley Bentayga EWB# Bentley Flying Spur# Bentley Bentayga SUV# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय बेंटले मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ब्रिटिश लक्जरी वाहन निर्माता कंपनी बेंटले, स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया (SAVWIP) पोर्टफोलियो के तहत परिचालन करने वाला छठा ब्रांड बनने के लिए तैयार है.
    बेंटले स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के साथ छठे ब्रांड के रूप में शामिल हुआ
  • जगुआर लैंड रोवर, बेंटले और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों की कारों और एसयूवी को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हाल ही में संपन्न एफटीए से सीधे और पर्याप्त लाभ होगा.
    भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के समापन के साथ लग्ज़री ब्रिटिश कारें और एसयूवी हो जाएंगी सस्ती
  • बेंटले फ्लाइंग स्पर W12 स्पीड 6.0-लीटर W12 टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है, जो 626 bhp की ताकत और 900 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है.
    कारोबारी योहान पूनावाला ने खरीदी नई रेड बेंटले फ्लाइंग स्पर W12 स्पीड
  • इस नए मॉडल में 2.9-लीटर V6 पेट्रोल इंजन और एक एडवांस इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है.
    बेंटले फ्लाइंग स्पर हाइब्रिड भारत में हुई लॉन्च, कीमत Rs. 5.25 करोड़
  • यहां बालों को हवा में लहराने का एहसास चाहने वालों के लिए भारत में उपलब्ध सभी ड्रॉप-टॉप कारों की सूची दी गई है.
    मर्सिडीज-एएमजी SL 55 से लेकर बीएमडब्ल्यू Z4 तक, भारत में इन कन्वर्टिबल कारों को खरीद सकते हैं आप
  • ब्रिटिश लक्जरी वाहन निर्माता कंपनी बेंटले, स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया (SAVWIP) पोर्टफोलियो के तहत परिचालन करने वाला छठा ब्रांड बनने के लिए तैयार है.
    बेंटले स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के साथ छठे ब्रांड के रूप में शामिल हुआ
  • जगुआर लैंड रोवर, बेंटले और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों की कारों और एसयूवी को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हाल ही में संपन्न एफटीए से सीधे और पर्याप्त लाभ होगा.
    भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के समापन के साथ लग्ज़री ब्रिटिश कारें और एसयूवी हो जाएंगी सस्ती
  • बेंटले फ्लाइंग स्पर W12 स्पीड 6.0-लीटर W12 टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है, जो 626 bhp की ताकत और 900 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है.
    कारोबारी योहान पूनावाला ने खरीदी नई रेड बेंटले फ्लाइंग स्पर W12 स्पीड
  • इस नए मॉडल में 2.9-लीटर V6 पेट्रोल इंजन और एक एडवांस इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है.
    बेंटले फ्लाइंग स्पर हाइब्रिड भारत में हुई लॉन्च, कीमत Rs. 5.25 करोड़
  • यहां बालों को हवा में लहराने का एहसास चाहने वालों के लिए भारत में उपलब्ध सभी ड्रॉप-टॉप कारों की सूची दी गई है.
    मर्सिडीज-एएमजी SL 55 से लेकर बीएमडब्ल्यू Z4 तक, भारत में इन कन्वर्टिबल कारों को खरीद सकते हैं आप
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बेंटले इंडिया ने मुंबई और बेंगलुरु में अपना पहला शोरूम खोला