बेंटले इंडिया ने मुंबई और बेंगलुरु में अपना पहला शोरूम खोला
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 12, 2025
हाइलाइट्स
- मुंबई और बेंगलुरु में पहले शोरूम खुले
- बेंटायगा EWB, कॉन्टिनेंटल GT और फ्लाइंग स्पर पेश
- नई दिल्ली में भी एक नया शोरूम खुलेगा
लग्ज़री कार निर्माता बेंटले मोटर्स ने भारतीय बाज़ार में मुंबई और बेंगलुरु में आधिकारिक तौर पर अपने पहले शोरूम खोल दिए हैं. मुंबई से शुरुआत करते हुए, यह नया एक्सपीरियंस सेंटर, होटल ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट में स्थित है और इसे इन्फिनिटी कार्स के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है. बेंगलुरु डीलरशिप, कुन प्रीमियम कार्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है और इंद्रप्रस्थ इन्विक्टस में स्थित है. ये नई डीलरशिप स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया (SAVWIPL) के तहत स्थापित होने वाली पहली डीलरशिप हैं, जिसने जुलाई 2025 में इस ब्रिटिश ब्रांड का स्वागत किया था.
यह भी पढ़ें: बेंटले EXP 15 कॉन्सेप्ट से उठा पर्दा, दिखी ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक कार
शोरूम में लक्ज़री कार निर्माता के कई मॉडल पेश किये गए हैं, जिनमें बेंटायगा एसयूवी, कॉन्टिनेंटल जीटी और फ्लाइंग स्पर शामिल हैं. हालाँकि इन कारों की कीमतें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ग्राहक डीलरशिप के ज़रिए ऑर्डर दे सकते हैं.
स्थानीय स्तर पर अपने परिचालन को संभालने के लिए, बेंटले ने SAVWIPL के अंतर्गत एक समूह कंपनी, बेंटले इंडिया नाम की एक नई यूनिट की स्थापना की है. यह प्रभाग देश में बिक्री, मार्केटिंग और बिक्री-ऑफ्टर सेल्स सर्विस देखरेख करेगा. एबे थॉमस को बेंटले इंडिया का ब्रांड निदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्हें इस क्षेत्र में कंपनी की विकास रणनीति को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है.
शुरुआत में, बेंटले इंडिया तीन डीलरशिप साझेदारों के माध्यम से परिचालन करेगी, जिसकी शुरुआत मुंबई और बेंगलुरु से होगी, तथा निकट भविष्य में नई दिल्ली में भी एक आउटलेट खोला जाएगा.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- टीवीएस RTX Adventure Tourerएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.5 - 3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 20, 2026
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स