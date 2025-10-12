बेंटले इंडिया ने मुंबई और बेंगलुरु में अपना पहला शोरूम खोला

लग्ज़री कार निर्माता बेंटले मोटर्स ने भारतीय बाज़ार में मुंबई और बेंगलुरु में आधिकारिक तौर पर अपने पहले शोरूम खोल दिए हैं. मुंबई से शुरुआत करते हुए, यह नया एक्सपीरियंस सेंटर, होटल ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट में स्थित है और इसे इन्फिनिटी कार्स के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है. बेंगलुरु डीलरशिप, कुन प्रीमियम कार्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में स्थापित की गई है और इंद्रप्रस्थ इन्विक्टस में स्थित है. ये नई डीलरशिप स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया (SAVWIPL) के तहत स्थापित होने वाली पहली डीलरशिप हैं, जिसने जुलाई 2025 में इस ब्रिटिश ब्रांड का स्वागत किया था.

शोरूम में लक्ज़री कार निर्माता के कई मॉडल पेश किये गए हैं, जिनमें बेंटायगा एसयूवी, कॉन्टिनेंटल जीटी और फ्लाइंग स्पर शामिल हैं. हालाँकि इन कारों की कीमतें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन ग्राहक डीलरशिप के ज़रिए ऑर्डर दे सकते हैं.

स्थानीय स्तर पर अपने परिचालन को संभालने के लिए, बेंटले ने SAVWIPL के अंतर्गत एक समूह कंपनी, बेंटले इंडिया नाम की एक नई यूनिट की स्थापना की है. यह प्रभाग देश में बिक्री, मार्केटिंग और बिक्री-ऑफ्टर सेल्स सर्विस देखरेख करेगा. एबे थॉमस को बेंटले इंडिया का ब्रांड निदेशक नियुक्त किया गया है, जिन्हें इस क्षेत्र में कंपनी की विकास रणनीति को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है.

शुरुआत में, बेंटले इंडिया तीन डीलरशिप साझेदारों के माध्यम से परिचालन करेगी, जिसकी शुरुआत मुंबई और बेंगलुरु से होगी, तथा निकट भविष्य में नई दिल्ली में भी एक आउटलेट खोला जाएगा.