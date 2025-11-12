बेंटले ने 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का निर्माण शुरू किया

अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार की झलक दिखाने के कुछ ही दिनों बाद, ब्रिटिश लग्ज़री ब्रांड बेंटले मोटर्स ने इस मॉडल के प्री-सीरीज़ प्रोडक्शन की शुरुआत की घोषणा की है. बेंटले का कहना है कि वह अपनी "पहली सच्ची लग्ज़री अर्बन एसयूवी" के साथ "एक बिल्कुल नया सेगमेंट" शुरू कर रही है, हालाँकि कार का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है. ब्रांड का कहना है कि यह एसयूवी 2026 के अंत में लॉन्च होगी और इसकी डिलेवरी 2027 में शुरू होगी.

इस आगामी एसयूवी को यूनाइटेड किंगडम के क्रेवे स्थित बेंटले प्लांट में डिज़ाइन, विकसित और निर्मित किया गया है. बेंटले के अनुसार, यह एसयूवी 5 मीटर से भी कम लंबी है और ब्रांड के अनुरूप ड्राइविंग अनुभव और शिल्प कौशल के साथ आएगी. दावा किया जा रहा है कि यह एसयूवी 7 मिनट से भी कम समय में 0 से 100 मील की दूरी तय करने में सक्षम होगी.

यह घोषणा बेंटले की दूरदर्शी बियॉन्ड 100+ रणनीति का हिस्सा है. चेयरमैन और सीईओ, डॉ. फ्रैंक-स्टीफन वालिसर ने पुष्टि की है कि ब्रांड निकट भविष्य में पेट्रोल-डीज़ल इंजन के साथ-साथ प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल भी पेश करेगा. एक नया लिमिटेड-रन वाला कॉन्टिनेंटल जीटी सुपरस्पोर्ट मॉडल जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जबकि 2035 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने के पिछले लक्ष्य को PHEV मॉडलों की बढ़ती ग्राहक मांग को देखते हुए आगे बढ़ाया जाएगा.