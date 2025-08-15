पत्रिकायूज़्ड कार्स
ओला S1 प्रो स्पोर्ट रु.1.50 लाख की शुरुआती कीमत पर हुआ लॉन्च

फ्लैगशिप S1 प्रो स्पोर्ट भारत में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें ADAS और कुछ अन्य अनूठी खासियतें हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • कुछ कार्बन फाइबर पैनलों के साथ बदली हुई डिज़ाइनकुछ कार्बन फाइबर पैनलों के साथ बदली हुई डिज़ाइन
  • नए 13 kW फेराइट मोटर से मिलती है ताकत
  • दावा की गई टॉप स्पीड 141 किमी प्रति घंटा और आईडीसी रेंज 320 किमी है

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु स्थित अपने कारखाने में आयोजित संकल्प कार्यक्रम में नया फ्लैगशिप S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च किया है. 1,49,999 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया, S1 प्रो स्पोर्ट, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, S1 रेंज का एक स्पोर्टी वैरिएंट है जिसमें ब्रांड द्वारा डिज़ाइन और निर्मित नई 13 kW फेरिट मोटर, स्पोर्टी स्टाइलिंग, नए फीचर्स, स्पोर्टी-ट्यून्ड सस्पेंशन और पहली बार किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ADAS शामिल है. इच्छुक खरीदार इस स्कूटर को रु.999 में बुक कर सकते हैं और जनवरी 2026 से इसकी डिलेवरी शुरू होने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: ओला S1 Z, गिग इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग में हुई देरी, जानें वजह

Ola S1 Pro Sport Launched India carandbike edited 5

डिज़ाइन की बात करें तो, नया ओला एस1 प्रो स्पोर्ट स्पोर्टी लुक के साथ आता है जो स्कूटर को एक शार्प और आकर्षक लुक देता है. इसमें वर्टिकल रेसिंग स्ट्राइप्स और स्प्लिट रियर ग्रैब रेल्स हैं जो स्कूटर के स्पोर्टी लुक को और निखारते हैं. इतना ही नहीं, स्कूटर हल्के कार्बन फाइबर फ्रंट फेंडर और ग्रैब रेल के साथ आता है जो न केवल वज़न को नियंत्रित रखने में मदद करता है बल्कि स्पोर्टी लुक भी देता है. इसके अलावा, सीट को एक नए कवर से अपडेट किया गया है और सीट फोम कुशनिंग को और भी आरामदायक बनाया गया है. स्कूटर की लाइटिंग अभी भी पूरी तरह से एलईडी ही है, ओला ने एक नया डीआरएल भी शामिल किया है जो स्कूटर की विज़िबिलिटी को बढ़ाता है.

Ola S1 Pro Sport Launched India carandbike edited 4

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इलेक्ट्रॉनिक्स के मोर्चे पर है जिसमें कई नए फीचर्स शामिल हैं. सबसे बड़ी S1 प्रो स्पोर्ट पर ADAS की शुरुआत है जो इसे इस सुविधा को पाने वाला बाजार का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है. ओला कुछ समय से इस तकनीक पर काम कर रही थी और यह अब उपयोगकर्ताओं के लिए शहरी वातावरण में अपने सवारी के अनुभव को बढ़ाने के लिए उपलब्ध है. ADAS के साथ, सिस्टम टकराव की चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, यातायात पहचान और स्पीड अलर्ट देगा. स्कूटर में फ्रंट एप्रन पर स्थित एक कैमरा भी है जो न केवल घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए डैशकैम के रूप में काम करेगा, बल्कि कैमरा कैप्चर के साथ यात्रा और चोरी के अलर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को अपडेट किया गया है ताकि ग्राहकों को वॉयस असिस्टेंट, पर्सनलइज़्ड मोड, व्यक्तिगत सवारी इंसाइट, मेंटनेंस की जानकारी और स्मार्ट चार्जिंग की सुविधा मिल सके.

 

Ola S1 Pro Sport Launched India carandbike edited 3
 

नए ओला एस1 प्रो स्पोर्ट के पावरट्रेन की बात करें तो, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी द्वारा भारत में निर्मित फेराइट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है, जिसकी अधिकतम ताकत 16 किलोवाट और पीक टॉर्क आउटपुट 71 एनएम है. भारत में ही डिज़ाइन और विकसित, यह नई मोटर मैग्नेट के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के आयात पर निर्भरता को कम करती है. बैटरी पैक के लिए, स्कूटर नए 4680 सेल्स के साथ 5.2 kWh पैक के साथ आती है, जो नई मोटर के साथ 152 किमी प्रति घंटे की रेटेड टॉप स्पीड, 2 सेकंड में 0-40 किमी प्रति घंटे की गति और 320 किमी की IDC रेंज का वादा करती है.

Ola S1 Pro Sport Launched India carandbike edited 2

साइकिल पार्ट्स की बात करें तो, ओला एस1 प्रो स्पोर्ट में आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ़ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. स्कूटर चलाने वाले को चौड़े प्रोफ़ाइल वाले टायरों से लैस 14 इंच का फ्रंट अलॉय व्हील मिलता है जो इसे एक मज़बूत लुक देता है. सीट की ऊँचाई 791 मिमी है और अंडरसीट स्टोरेज 34 लीटर है.

 

इसके अलावा, नए 4680 सेल पेश करके, ओला ने अपने सबसे लोकप्रिय मॉडल, S1 Pro+ 5.2 kWh की कीमतों में भी बदलाव किया है, जिसकी कीमत अब रु.1,69,999 लाख है, और रोडस्टर X+ 9.1 kWh मॉडल की कीमत में भी बदलाव किया गया है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत अब रु.1,89,999 लाख है, और सबसे खास बात यह है कि इन दोनों मॉडलों पर रु.10,000 की अतिरिक्त छूट मिल रही है, जिससे कीमतें और भी कम हो गई हैं, लेकिन इसका लाभ केवल 17 अगस्त तक ही उठाया जा सकता है. डिलेवरी नवरात्रि से शुरू होगी.

# Ola electric# Ola Electric scooter# Ola S1 Pro# Ola S1 Electric Scooter# Ola S1 Pro electric scooter# Ola S1 Pro Sport# Ola S1 Pro Sport price# Ola S1 Pro Sport features# Ola S1 Pro Sport colours# Ola S1 Pro Sport top speed# Ola S1 Pro Sport battery# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
