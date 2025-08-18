पत्रिकायूज़्ड कार्स
ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत

ओला ने पुष्टि की है कि डायमंडहेड 2027 के मध्य में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 18, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • ओला ने डायमंडहेड प्रोटोटाइप को पेश किया
  • ADAS, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और अन्य फीचर्स मिलेंगे
  • डायमंडहेड का दावा है कि यह 2 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने संकल्प कार्यक्रम में डायमंडहेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के दूसरे मॉडल को प्रोटोटाइप के रूप में पेश किया है. दो साल पहले पहली बार पेश की गई डायमंडहेड एक स्पोर्ट-टूरिंग बाइक है, और यह दूसरा वैरिएंट इसके प्रोडक्शन मॉडल के और करीब है. हालाँकि डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब इसमें हैंगिंग बार-एंड मिरर और एक्सपोज़्ड सस्पेंशन हैं, जबकि इसकी शार्प स्टाइलिंग बरकरार है. ओला का लक्ष्य प्रोडक्शन-स्पेक डायमंड की कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) रखने का है, जिसे 2027 में लॉन्च करने की योजना है.

 

यह भी पढ़ें: ओला S1 प्रो स्पोर्ट रु.1.50 लाख की शुरुआती कीमत पर हुआ लॉन्च

Ola Diamondhead Prototype 2

ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ विशेषताओं की पुष्टि की है, जिनमें हब-सेंट्रिक स्टीयरिंग, हल्के पदार्थों का उपयोग और केवल 2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की दावा की गई स्पीड शामिल है. तकनीकी रूप से, यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ADAS, एक्टिव ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल से लैस होगी, और डायमंडहेड के लिए एक 'स्मार्ट AR हेलमेट' पर भी काम चल रहा है. अन्य खासियतों में एडैप्टिव सस्पेंशन, एक्टिव एर्गोनॉमिक्स और मोटरसाइकिल के लिए अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग शामिल हैं.

Ola Diamondhead Prototype 3

देखने में, यह प्रोटोटाइप मूल कॉन्सेप्ट के काफी करीब है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट, कॉम्पैक्ट हेडलैंप पॉड और एक पतली एलईडी टेललाइट के साथ एक शार्प रियर एंड है. राइडिंग पोजीशन आक्रामक लगती है, जिसमें टैंक की ऊँचाई पर कम क्लिप-ऑन हैंडलबार और बार-एंड मिरर लगे हैं.

 

ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आगे और पीछे 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं, और पिछले पहिये को एक कवर से ढका गया है जिसका उद्देश्य संभवतः एयरोडायनेमिक में सुधार करना है. ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ़ दो डिस्क और पीछे की तरफ़ एक सिंगल डिस्क ब्रेक द्वारा किया गया है.

 

ओला का लक्ष्य 2027 के मध्य में डायमंडहेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन वैरिएंट लॉन्च करना है और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.

# Ola Diamondhead Prototype# Ola Diamondhead# Ola Diamondhead electric motorcycle# Ola Electric# Ola Electric Bike# Diamondhead# Bikes# Electric Two Wheelers# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फ्लैगशिप S1 प्रो स्पोर्ट भारत में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें ADAS और कुछ अन्य अनूठी खासियतें हैं.
    ओला S1 प्रो स्पोर्ट रु.1.50 लाख की शुरुआती कीमत पर हुआ लॉन्च
  • बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ 450 सीरीज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु,84,341 हो गई है.
    एथर एनर्जी ने BaaS मॉडल किया पेश, रिज़्टा की कीमत अब रु.76,000 से शुरू
  • अपडेट के साथ, स्कूटरों में कई बदलाव किए गए हैं जिनमें एडवांस माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी शामिल है.
    यामाहा फैसिनो 125, रे ZR 125 को एडवांस हाइब्रिड असिस्ट के साथ अपडेट किया गया, फैसिनो एस में मिला TFT डिस्प्ले
  • KLX 230R S एक खास उद्देश्य से निर्मित ऑफ-रोड मोटरसाइकिल है, जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है.
    कावासाकी KLX 230R S भारत में रु.1.94 लाख में हुई लॉन्च
  • इस फीचर की पूरी डिटेल 30 अगस्त को आयोजित होने वाले एथर कम्युनिटी डे के अगले एडिशन में सामने आएगी.
    एथर एनर्जी भविष्य के मॉडलों में हेलो स्मार्ट हेलमेट के माध्यम से वॉयस कमांड की करेगा पेशकश
