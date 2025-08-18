ओला डायमंडहेड प्रोटोटाइप हुआ पेश, रु.5 लाख के अंदर होगी कीमत

ओला इलेक्ट्रिक ने अपने संकल्प कार्यक्रम में डायमंडहेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के दूसरे मॉडल को प्रोटोटाइप के रूप में पेश किया है. दो साल पहले पहली बार पेश की गई डायमंडहेड एक स्पोर्ट-टूरिंग बाइक है, और यह दूसरा वैरिएंट इसके प्रोडक्शन मॉडल के और करीब है. हालाँकि डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब इसमें हैंगिंग बार-एंड मिरर और एक्सपोज़्ड सस्पेंशन हैं, जबकि इसकी शार्प स्टाइलिंग बरकरार है. ओला का लक्ष्य प्रोडक्शन-स्पेक डायमंड की कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) रखने का है, जिसे 2027 में लॉन्च करने की योजना है.

ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ विशेषताओं की पुष्टि की है, जिनमें हब-सेंट्रिक स्टीयरिंग, हल्के पदार्थों का उपयोग और केवल 2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की दावा की गई स्पीड शामिल है. तकनीकी रूप से, यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ADAS, एक्टिव ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल से लैस होगी, और डायमंडहेड के लिए एक 'स्मार्ट AR हेलमेट' पर भी काम चल रहा है. अन्य खासियतों में एडैप्टिव सस्पेंशन, एक्टिव एर्गोनॉमिक्स और मोटरसाइकिल के लिए अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग शामिल हैं.

देखने में, यह प्रोटोटाइप मूल कॉन्सेप्ट के काफी करीब है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट, कॉम्पैक्ट हेडलैंप पॉड और एक पतली एलईडी टेललाइट के साथ एक शार्प रियर एंड है. राइडिंग पोजीशन आक्रामक लगती है, जिसमें टैंक की ऊँचाई पर कम क्लिप-ऑन हैंडलबार और बार-एंड मिरर लगे हैं.

ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आगे और पीछे 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं, और पिछले पहिये को एक कवर से ढका गया है जिसका उद्देश्य संभवतः एयरोडायनेमिक में सुधार करना है. ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ़ दो डिस्क और पीछे की तरफ़ एक सिंगल डिस्क ब्रेक द्वारा किया गया है.

ओला का लक्ष्य 2027 के मध्य में डायमंडहेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन वैरिएंट लॉन्च करना है और इसकी कीमत लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.