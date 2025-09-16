ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश

ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी स्थित अपने प्लांट से 10 लाख यूनिट निर्माण का आंकड़ा पार करने की घोषणा की है. 2021 में वाहन बनाना शुरू करने वाली कंपनी ने चार साल से भी कम समय में यह उपलब्धि हासिल की है. ओला ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मांग को दिया है.

इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, कंपनी ने एक स्पेशल-एडिशन रोडस्टर X+ लॉन्च किया है. सीट, रिम्स और बैटरी पैक पर लाल रंग के एक्सेंट के साथ मिडनाइट ब्लू रंग में तैयार, X+ दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है: एक 4.5 kWh यूनिट और एक बड़ा 9.1 kWh पैक. छोटे पैक की रेंज 252 किमी IDC है, जबकि ओला का दावा है कि बड़ा यूनिट 501 किमी तक की रेंज दे सकता है.

ओला ने बताया कि 9.1 kWh वैरिएंट में भारत में विकसित और निर्मित 4680-फॉर्मेट वाले 'भारत सेल' का इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी इन सेल को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के अधिक स्थानीयकरण की दिशा में एक कदम के रूप में पेश कर रही है.

अपने वार्षिक 'संकल्प' कार्यक्रम में, ओला ने इन 4680 सेल्स पर आधारित दो वाहनों की भी घोषणा की, जिनमें 5.2 kWh पैक वाला S1 Pro+ और 9.1 kWh पैक वाला रोडस्टर X+ शामिल है. इनकी कीमतें क्रमशः रु.1.70 लाख और रु.1.90 लाख निर्धारित की गई हैं, और इनकी डिलेवरी इसी नवरात्रि से शुरू होने की उम्मीद है. इसके अलावा, S1 Pro स्पोर्ट को 5.2 kWh और 4 kWh बैटरी विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया है, जिनकी शुरुआती कीमत रु.1.50 लाख है. इस मॉडल की डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होने की योजना है.