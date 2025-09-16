ओला इलेक्ट्रिक ने 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का आंकड़ा छुआ; रोडस्टर X+ स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 16, 2025
हाइलाइट्स
- ओला ने 10 लाख यूनिट बनाने का आंकड़ा पार किया
- रोडस्टर X+ का स्पेशल स्मारक एडिशन लॉन्च किया
- ओला ने इस उपलब्धि का श्रेय S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X की मांग को दिया
ओला इलेक्ट्रिक ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी स्थित अपने प्लांट से 10 लाख यूनिट निर्माण का आंकड़ा पार करने की घोषणा की है. 2021 में वाहन बनाना शुरू करने वाली कंपनी ने चार साल से भी कम समय में यह उपलब्धि हासिल की है. ओला ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर और रोडस्टर X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मांग को दिया है.
इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, कंपनी ने एक स्पेशल-एडिशन रोडस्टर X+ लॉन्च किया है. सीट, रिम्स और बैटरी पैक पर लाल रंग के एक्सेंट के साथ मिडनाइट ब्लू रंग में तैयार, X+ दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है: एक 4.5 kWh यूनिट और एक बड़ा 9.1 kWh पैक. छोटे पैक की रेंज 252 किमी IDC है, जबकि ओला का दावा है कि बड़ा यूनिट 501 किमी तक की रेंज दे सकता है.
यह भी पढ़ें: ओला S1 प्रो स्पोर्ट रु.1.50 लाख की शुरुआती कीमत पर हुआ लॉन्च
ओला ने बताया कि 9.1 kWh वैरिएंट में भारत में विकसित और निर्मित 4680-फॉर्मेट वाले 'भारत सेल' का इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी इन सेल को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के अधिक स्थानीयकरण की दिशा में एक कदम के रूप में पेश कर रही है.
अपने वार्षिक 'संकल्प' कार्यक्रम में, ओला ने इन 4680 सेल्स पर आधारित दो वाहनों की भी घोषणा की, जिनमें 5.2 kWh पैक वाला S1 Pro+ और 9.1 kWh पैक वाला रोडस्टर X+ शामिल है. इनकी कीमतें क्रमशः रु.1.70 लाख और रु.1.90 लाख निर्धारित की गई हैं, और इनकी डिलेवरी इसी नवरात्रि से शुरू होने की उम्मीद है. इसके अलावा, S1 Pro स्पोर्ट को 5.2 kWh और 4 kWh बैटरी विकल्पों के साथ लॉन्च किया गया है, जिनकी शुरुआती कीमत रु.1.50 लाख है. इस मॉडल की डिलेवरी जनवरी 2026 में शुरू होने की योजना है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ओला इलेक्ट्रिक मॉडल्स
- ओला इलेक्ट्रिक एस1एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,999
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 प्रोएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 एयरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्स-शोरूम कीमत₹ 39,999 - 49,999
- ओला इलेक्ट्रिक रोडस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 - 1.4 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक रोडस्टर Proएक्स-शोरूम कीमत₹ 2 - 2.5 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक रोडस्टर Xएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,999 - 99,999
- ओला इलेक्ट्रिक रोडस्टर एक्स प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 - 1.56 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 प्रो 2 जेनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.47 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 प्रो जेन 3एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 - 1.7 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 प्रो स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.5 - 1.65 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 69,999 - 1.1 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 एक्स जेन 3एक्स-शोरूम कीमत₹ 79,999 - 1.12 लाख
- ओला इलेक्ट्रिक एस1 Zएक्स-शोरूम कीमत₹ 39,999 - 49,999
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईएएक्स 30 रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 36 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स