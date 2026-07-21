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Reise ने भारत में ट्रैवर्स एडवेंचर टूरिंग किट की लॉन्च, कीमतें ₹14,999 से शुरू

Reise ने ट्रैवर्स एडवेंचर टूरिंग सूट' पेश किया है, जो लंबी दूरी की टूरिंग और ऑफ़-रोड एडवेंचर के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रीमियम राइडिंग गियर सेट है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 21, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मुख्य इम्पैक्ट वाले हिस्सों पर D3O लेवल 2 आर्मर
  • एयरमॉर्फ़ वेंटिलेशन के साथ कॉर्डुरा और केवलर-रीइन्फोर्स्ड बनावट
  • जैकेट की कीमत ₹21,999 है, जबकि पैंट ₹14,999 में बिकती है

Reise ने भारत में 'ट्रैवर्स एडवेंचर टूरिंग किट' लॉन्च करके अपने प्रीमियम राइडिंग गियर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. ट्रैवर्स जैकेट और ट्रैवर्स पैंट से मिलकर बने इस नए राइडिंग गियर को एडवेंचर टूरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सुरक्षा, आराम और हर मौसम में इस्तेमाल की सुविधा पर खास ध्यान दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: 25 अगस्त के बाद बनीं रॉयल एनफील्ड 350cc बाइक्स में मिलेगा मुफ़्त गियर पोज़िशन इंडिकेटर

Reise Traverse Adventure Touring Suit launched carandbike 2

ट्रैवर्स सूट में रिपस्टॉप फ़ैब्रिक के साथ उन जगहों पर कॉर्डुरा रीइन्फोर्समेंट पैनल लगाए गए हैं जहाँ घर्षण ज़्यादा होता है, जबकि कोहनी और घुटनों पर सुरक्षा की एक और परत के लिए केवलर-युक्त धागे वाले ड्यूराटेक सुपरफ़ैब्रिक शील्ड पैनल दिए गए हैं. जैकेट में कंधों, कोहनी, छाती और पीठ के लिए D3O लेवल 2 आर्मर लगा है, जबकि पैंट में घुटनों और कूल्हों के लिए लेवल 2 प्रोटेक्टर दिए गए हैं.

Reise Traverse Adventure Touring Suit launched carandbike 4

लंबी राइड्स के दौरान ज़्यादा आराम के लिए, इस सूट में Reise का एयर मोर्फ वेंटिलेशन सिस्टम, कई फिट एडजस्टमेंट पॉइंट्स और आसानी से हिलने-डुलने के लिए फोर-वे स्ट्रेच पैनल्स दिए गए हैं. जैकेट और पैंट एक फुल-सर्कम्फ्रेंस ज़िप से जुड़ते हैं, जबकि रिफ्लेक्टिव डिटेल्स और कई स्टोरेज पॉकेट्स इसे टूरिंग के लिए और भी बेहतर बनाते हैं.

 

Reise ट्रैवर्स जैकेट की कीमत ₹21,999 है, जबकि ट्रैवर्स पैंट की कीमत ₹14,999 है.

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