रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर को EICMA 2025 में किया गया पेश

फ्लाइंग फ्ली रॉयल एनफील्ड का शहरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड है, और फ्लाइंग फ्ली S6 रॉयल एनफील्ड के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्टिकल के तहत दूसरा मॉडल है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 5, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • S6, फ्लाइंग फ्ली ब्रांड का दूसरा मॉडल है
  • फ्लाइंग फ्ली S6 एक स्क्रैम्बलर-शैली की इलेक्ट्रिक बाइक है
  • फ्लाइंग फ्ली S6 को 2026 में लॉन्च किया जाना है

रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्टिकल फ्लाइंग फ्ली ने EICMA 2025 में स्क्रैम्बलर-स्टाइल वाली फ्लाइंग फ्ली S6 को पेश किया है. फ्लाइंग फ्ली S6 में हाई-टॉर्क मोटर और लंबी सस्पेंशन ट्रैवल के साथ-साथ एंड्यूरो-स्टाइल सीट और स्विचेबल ABS के साथ ऑफ-रोड राइड मोड भी है. रॉयल एनफील्ड के अनुसार, FF S6 हल्के वज़न के ढाँचे और ऑफ-रोड क्षमता का कॉम्बिनेशन इसे शहरी वातावरण के लिए एक चुस्त और बहुमुखी मॉडल बनाता है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया

RE Flying Flea S6 m3

S6, फ्लाइंग फ्ली रेंज में शामिल हो गया है, और 2024 EICMA शो में पहला FF मॉडल, फ्लाइंग फ्ली सी6, पेश किया गया. कंपनी का कहना है कि S6, फ्लाइंग फ्ली पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक वृद्धि है, जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता और आधुनिक क्षमता का एक आदर्श मिश्रण है. यह सड़क और पगडंडी पर चलने के लिए तैयार है, जिसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, चेन फ़ाइनल ड्राइव और 19-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर व्हील सेटअप है.

RE Flying Flea S6 m2

FF S6 में एडवांस राइडिंग फीचर्स और तकनीकों की एक लंबी सूची है, जैसे नेविगेशन, एक समर्पित ऑफ-रोड मोड, लीन-एंगल सेंसिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत कुछ. S6 के मूल में एक इन-हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QWM2290 प्रोसेसर पर आधारित एक यूआई/यूएक्स है. विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह उच्च-प्रदर्शन चिपसेट 4G, ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी सक्षम करता है.

RE Flying Flea S6 m4

S6 में वॉइस असिस्ट भी है, जिसके ज़रिए राइडर नेविगेशन शुरू करने, संगीत चलाने और कई अन्य कामों के लिए, अपने पेयर्ड स्मार्टफोन के ज़रिए आसान वॉइस कमांड दे सकता है. FF S6 में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी है, जिससे राइडर स्मार्टवॉच और कनेक्टेड ऐप के ज़रिए मोटरसाइकिल से जुड़ सकते हैं. कीलेस राइड, राइड मोड्स, चार्जिंग स्टेटस और व्हीकल डायग्नोस्टिक्स को दूर से ही मैनेज किया जा सकता है. FF S6 को 2026 के अंत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • नई बुलेट 650, 650 ट्विन्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ रॉयल एनफील्ड की प्रतिष्ठित बुलेट रेंज का 650cc मॉडल के साथ विस्तार करती है और यह रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 पर आधारित है.
    रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 को EICMA 2025 में पेश किया
  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू का आकार बढ़ा है, इसमें अधिक तकनीक शामिल है, तथा पहली बार डीजल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है.
    नई ह्यून्दे वेन्यू और वेन्यू एन लाइन भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.7.90 लाख से शुरू
  • होंडा एलिवेट एडवेंचर एडिशन में अंदर और बाहर बोल्ड स्टाइलिंग और कॉस्मेटिक बदलाव, नए रंग, विशेष ग्राफिक्स, कंट्रास्ट ऑरेंज एक्सेंट और बहुत कुछ है.
    होंडा एलिवेट एडवेंचर एडिशन स्पोर्टी फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ, कीमत रु.15.29 लाख से शुरू
  • लिमिटेड एडिशन वाले मॉडल में सिर्फ 500 यूनिट्स होंगी और इसे नई डुकाटी स्क्रैम्बलर के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है.
    डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 एनिवर्सारियो रिज़ोमा एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत रु.17.10 लाख
  • प्रभावित यूनिट्स के ECU में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण रियरव्यू डिस्प्ले तस्वीर रुक सकती है या ब्लैक स्क्रीन सामने आ सकती है.
    रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित
