रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर को EICMA 2025 में किया गया पेश

रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्टिकल फ्लाइंग फ्ली ने EICMA 2025 में स्क्रैम्बलर-स्टाइल वाली फ्लाइंग फ्ली S6 को पेश किया है. फ्लाइंग फ्ली S6 में हाई-टॉर्क मोटर और लंबी सस्पेंशन ट्रैवल के साथ-साथ एंड्यूरो-स्टाइल सीट और स्विचेबल ABS के साथ ऑफ-रोड राइड मोड भी है. रॉयल एनफील्ड के अनुसार, FF S6 हल्के वज़न के ढाँचे और ऑफ-रोड क्षमता का कॉम्बिनेशन इसे शहरी वातावरण के लिए एक चुस्त और बहुमुखी मॉडल बनाता है.

S6, फ्लाइंग फ्ली रेंज में शामिल हो गया है, और 2024 EICMA शो में पहला FF मॉडल, फ्लाइंग फ्ली सी6, पेश किया गया. कंपनी का कहना है कि S6, फ्लाइंग फ्ली पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक वृद्धि है, जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता और आधुनिक क्षमता का एक आदर्श मिश्रण है. यह सड़क और पगडंडी पर चलने के लिए तैयार है, जिसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, चेन फ़ाइनल ड्राइव और 19-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर व्हील सेटअप है.

FF S6 में एडवांस राइडिंग फीचर्स और तकनीकों की एक लंबी सूची है, जैसे नेविगेशन, एक समर्पित ऑफ-रोड मोड, लीन-एंगल सेंसिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत कुछ. S6 के मूल में एक इन-हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन QWM2290 प्रोसेसर पर आधारित एक यूआई/यूएक्स है. विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह उच्च-प्रदर्शन चिपसेट 4G, ब्लूटूथ और वाई-फाई कनेक्टिविटी सक्षम करता है.

S6 में वॉइस असिस्ट भी है, जिसके ज़रिए राइडर नेविगेशन शुरू करने, संगीत चलाने और कई अन्य कामों के लिए, अपने पेयर्ड स्मार्टफोन के ज़रिए आसान वॉइस कमांड दे सकता है. FF S6 में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी है, जिससे राइडर स्मार्टवॉच और कनेक्टेड ऐप के ज़रिए मोटरसाइकिल से जुड़ सकते हैं. कीलेस राइड, राइड मोड्स, चार्जिंग स्टेटस और व्हीकल डायग्नोस्टिक्स को दूर से ही मैनेज किया जा सकता है. FF S6 को 2026 के अंत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.